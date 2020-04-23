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Помогают или душат? Почему закрытые салоны красоты могут ухудшить ситуацию с COVID-19

, ИА "Амител"
Косметологи и парикмахеры в Алтайском крае уходят в "подполье"

Рунет пестрит веселыми мемами о девушках, растерявших красоту к окончанию режима изоляции. И даже сам губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время пресс-конференции посетовал, что "обрастает". Но разрешать работу салонам красоты не стал – во имя защиты от коронавируса. Однако представители бьюти-индустрии уверены: такое решение способствует большему распространению заразы (причем не только COVID-19), параллельно уничтожая легальный и действительно безопасный рынок услуг.

Без угрызений совести

Если первую нерабочую неделю представители салонов красоты перенесли спокойно, то на второй, после того, как губернатор края расширил список предприятий и разрешил им возобновить работу, начались возмущения. Представителей бьюти-сферы в этом списке не оказалось. Как итог – резкий всплеск подпольных услуг, а вместе с этим вероятность распространения многих опасных инфекций.   

"Народ забрал инструменты из салонов и ушел работать по домам, – рассказывает Ольга, владелица салона красоты в селе Тальменка. – И сейчас, когда власти говорят, что число зараженных растет, мне становится смешно: сами же провоцируют. Вот девочка-парикмахер, у которой закрыли салон, пошла к тете Люсе, потом к бабе Зое, потом еще к кому-то и понеслось. И думаете, она при этом тщательно обрабатывает свои инструменты? Да у нее такого оборудования дома нет. Сейчас все говорят только о коронавирусе. А что, другие болезни отменили? СПИД, гепатиты, грибковые заболевания? Они не страшны?" – удивляется Ольга.

По ее словам, она с самого начала пообещала своим мастерам, которые работают на субаренде, не брать с них арендную плату за период карантина. А на "подработку" люди идут не от хорошей жизни. И не только в Тальменке.

"Я продолжаю работать. Теперь хожу к клиенткам домой, так как салон, где раньше я арендовала место, закрыт. Да, я все понимаю: опасный вирус, можно заразиться или заразить. Ну так, может, подскажете, что мне делать? У меня сын, с мужем развелись. Квартира съемная. Не заплачу за нее вовремя – окажемся на улице. А еще нужны деньги на еду, одежду, лекарства для малыша. И кто меня содержать возьмется на период самоизоляции? Так что никаких угрызений совести – я выживаю в предложенных условиях", – резко отвечает на вопросы мастер маникюра Ирина (г. Барнаул).

В автобусе опаснее

Во время одной из пресс-конференций министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов заявил, что салоны красоты – в группе риска по распространению COVID-19. Ведь контакт мастера и клиента слишком тесный, что способствует передаче коронавирусной инфекции. Поэтому открывать их сейчас не стоит.

В ответ представители индустрии красоты указывают на общественный транспорт: в салоны автобусов и троллейбусов после сокращения маршрутов люди набиваются плотнее, чем селедки в бочке. А еще – на толпу народа в популярных строительных магазинах, где даже продавцы маски носят только "на подбородке". 

"Я не могу понять решение Роспотребнадзора, который уверяет, что салоны красоты находятся в средней группе риска. Ну ладно, пусть так. Но тогда к какой группе относится общественный транспорт? Или магазины? У нас мастера были готовы выходить на работу по очереди – по одному человеку в разное время, работать по самым жестким требованиям СанПиН и Роспотребнадзора (хотя мы и так по ним всегда работаем), дезинфицировать помещение после каждого клиента. Но нам просто не дают это делать", – говорит Ольга.  

По ее словам, сейчас каждый салон, даже небольшой, уже привык соблюдать стерильность и чистоту, и самый строгий контролер здесь – клиент, который прекрасно осведомлен, как должны работать такие организации.

"Такое чувство, что на карантине только парикмахерские. Нам мер поддержки никто не окажет... Отсрочка по налогам? Не смешно ли, у многих задолженности с 2019 года, на которые меры не распространили. Скажите, в чем смысл карантина, когда множество крупных предприятий открыты – те, где действительно массовое скопление людей? Когда с утра люди едут на работу в переполненном транспорте, по маршруту выходного дня в будни, а вечером праздно шатаются по тротуарам, сидят на лавках и штурмуют пивнушки? А маленькая парикмахерская со штатом в два-три человека, которые контактируют максимум с 5-7 посетителями и соблюдают дезинфекцию, закрыта? Мы не являемся арендаторами муниципальных площадей. Чем платить за аренду? Где нам брать деньги на пропитание себя и детей?" – спрашивает Анастасия под петицией в поддержку предпринимателей Алтайского края, занятых в индустрии красоты.

На работу – тайком

Представители бьюти-сферы идут на различные ухищрения, лишь бы продолжить работу. Кто-то назначает процедуру на раннее утро и запирается с клиенткой в салоне, кто-то, наоборот, поздно вечером. Третьи вообще открывают двери только по условному стуку. Ну, и конечно, многие работают по домам, "потому что жить на что-то надо".

В своеобразной игре в прятки принимают участие и полицейские. По словам жителей Тальменки, патрули ходят по салонам красоты, выискивая тех, кто нарушает запрет на работу. "В парикмахерских чатах предупреждают друг друга, чтобы мастера не оказывали свои услуги полицейским и членам их семей – заложат. Однако мужчинам на службе необходимо следить за внешним видом, и они звонят, умоляют подстричь, приводят парикмахера к себе домой, собирают бабушек-дедушек, жен, сестер, детей. Представляете, какой контакт идет?" – говорит Ольга.

Судя по отзывам мастеров, в Барнауле и Бийске такой строгости нет. Хотя мастера стараются открыто правила не нарушать.

"Мы как работали, так и работаем. Единственное, что сейчас стали работать за закрытыми дверями, но клиентов меньше не стало, – рассказывает Марина, парикмахер одного из салонов красоты в Барнауле. – В первую неделю после введения запрета никто не работал, никто из клиентов не звонил: все, видимо, самоизолировались. А на второй неделе начались звонки, и сейчас все как обычно. Не то чтобы не боимся, но без паники. Двери закрыты, клиентов всех знаем в лицо, встречаем по звонку. Да и кому мы нужны – проверять нас? В первое время были показушные рейды. Сейчас все успокоилось. Думаете, им самим хочется? Плана по нам никакого нет, соответственно, и доплат. Попасть внутрь салона сложно, не дверь же взламывать. Да и бумажной работы там много. Протоколы всякие, предписания..."

Барнаульский бровист Оксана (имя изменено) рассказала, что ей почти час пришлось вместе с клиенткой прятаться от сотрудников полиции. Поддавшись на просьбы сделать татуаж бровей, Оксана открыла двери салона на звонок клиентки. Когда процедура уже подходила к концу, раздался еще один звонок, а потом стук. За дверью стоял полицейский. "Я не знаю, зачем он приходил. Может кто-то накляузничал, что я работаю, а может сам хотел подстричься. Только мы не открыли. И еще долго сидели тише воды ниже травы, чтобы не выдать своего присутствия", – вспоминает девушка.   

Помогают или душат?

Помощь, которую обещает государство, пока сомнительная, считают предприниматели.

"Мой бизнес – это единственный источник дохода для моей семьи. Мы просто остались без средств к существованию. Про помощь ИП никакой речи нет нигде! Мы исправно платим налоги и взносы по декларации. Но в ответ не имеем ни на что права. Сейчас многие прячутся и оказывают услуги дома, без всяких мер и саннорм, это гораздо опаснее, чем в кабинете, где все нормы соблюдаются. Наш бизнес на грани банкротства, люди на грани нищеты... Очень многие закроются и уйдут в тень", – написала Татьяна под петицией губернатору региона. .

Руководитель салона красоты в Тальменке Ольга рассказывает, что ей пока не удалось получить поддержу от банка: "Я пришла в банк за поддержкой. А мне говорят – а вы нам предоставьте документы, что у вас заработок упал на 30%, соберите все декларации. Да какие декларации? Мы же на ЕНВД (единый налог на вмененный налог) находимся.  Независимо от того, сколько я заработала или вообще не заработала, я плачу "вмененку". И вопрос: а что, у вас накоплений нет? Да у меня на 3 млн кредитов. Если бы были заначки, я бы рассчиталась в первую очередь со всеми кредитами.

В апреле я только по аренде ухожу в минус на 50 тысяч рублей. А еще – налоги, коммунальные платежи. Аренда за землю. Еще за это мне нужно отдать порядка 60 тысяч. Нас никто не освобождает от этих платежей. Пообещали пока отложить, а потом равными долями раскидать. А потом – это когда? До конца года надо будет  выплатить.

Я не понимаю, почему они не дают нам работать? Не вижу логики. Говорят, что пытаются помочь бизнесу, а сами нас душат. В итоге ведь легальный бизнес, тот, который платит налоги и соблюдает все СанПиН, исчезнет. Останутся те, кто работают на дому. Те, у кого нет ни возможности, ни желания соблюдать чистоту инструментов. Вот и рассадник как новых, так и старых инфекций. Кому от этого будет легче?  

Во всей этой истории я поняла вот что: я столько лет исправно плачу налоги, а мне государство ничем не обязано. И как бы это смешно ни звучало, но самый оптимальный сейчас вариант – это работать втихаря. Мы тут шутим, что, мол, с работы втихаря иногда сваливали, но чтобы тайком бегать на работу – такого даже не снилось".

Напомним, 8 апреля представители бьюти-индустрии Алтайского края создали петицию, в которой просят губернатора Алтайского края Виктора Томенко разрешить им работать. После этого и губернатор, и министр здравоохранения Дмитрий Попов заявили, что не готовы пойти на такие послабления, поскольку в салонах красоты из-за тесного контакта мастера и клиента можно легко заразиться коронавирусом. Кстати, на момент публикации материала петицию подписали около тысячи человек. 

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

23.04.2020 07:25
Пионер

То чувство, что власть понимает, что переболеть придется почти всем. Но вид работы создают.

23.04.2020 07:26
гость

Мэр Лучеры Антонио Тутоло при этом яростно обрушился на парикмахеров и любительниц красивых причесок во время пандемии. «Эти … парикмахеры, которые ходят по домам стричь женщин, какого они это делают? В чем смысл? Вы не понимаете, что гроб закрытый, и вашу прическу никто не увидит?»

23.04.2020 07:42
- гость -

бгг. про гроб прикольно и реально так и есть

23.04.2020 07:42
гость

В Италии так-же было: парикмахеры в тихушку ходили по домам, вместе с ними в обнимку ходил короновирус. Сначала всем было хорошо, а потом стало плохо...

23.04.2020 07:49
- гость -

Самоизоляцию установили и больше ничего эта власть не может, в том числе:
- обеспечить население СИЗ;
- опубликовать ясные обоснованные требования по соблюдению режима безопасности;
- обеспечение средствами существования не только бюджетников, но ВСЁ населения;
- обеспечить соблюдение Конституции в период действия т.н. самоизоляции и т.п.

23.04.2020 07:50
- гость -

... 21 апреля коронавирус был подтвержден у 37 работников рудника в Змеиногорске.
заразившихся расположили в ЦРБ из-за того, что здание роддома, которое станет инфекционным госпиталем для рубцовской агломерации, ЕЩЁ НЕ ГОТОВО к приему больных.

Мантуров: Алтайскому краю стоит активнее закупать средства защиты от COVID-19.
Министр отметил, что с этой проблемой нужно обязательно разобраться, потому что в случае резкого ухудшения эпидемиологической обстановки быстро обеспечить эти регионы необходимыми средствами защиты будет невозможно.

Столько вопросов после прочтения новостей.

23.04.2020 07:51
технарь

месяц посидели, ещё месяц посидят.
самая кривая с точки зрения налогов отрасль, кроме того ещё и рассадником заразы рвуться стать.

23.04.2020 08:02
- гость -

и спортзалы открывайте.
беременным бегемотам и их свиноматкам они не нужны, а нормальным людям очень нужны,

23.04.2020 08:03
ПАРТИЗАН

скоро у все ковидная стрижка будет (3-6 мм) ухаха

23.04.2020 08:03
- гость -

23.04.2020 07:51
технарь
у твоих мамашки с папашкой есть живые дети?

23.04.2020 08:04
- гость -

Маникюрши и раньше гепатит по домам распространили, а сейчас коронавирусом прикрываются.

23.04.2020 08:10
Filin

Кадыров показал, как надо стричься

23.04.2020 08:12
- гость -

23.04.2020 08:02
- гость -
и спортзалы открывайте.
беременным бегемотам и их свиноматкам они не нужны, а нормальным людям очень нужны,
------
Нормальные люди спортом и дома занимаются.

23.04.2020 08:26
- гость -

23.04.2020 08:10
Filin

Сам стригся, кинжалом?!

23.04.2020 08:39
- гость -

23.04.2020 07:25
Пионер
То чувство, что власть понимает, что переболеть придется почти всем. Но вид работы создают.
-------------------------------------
То чувство, что власть приняла решение, что переболеть надо всем.
Несмотря на усилия центра погасить эпидемию, нарочно разжигвют.
Между тем, антитела после болезни в нужном количестве образуютсям у 15-30% переболевших. Остальные могут болеть ещё и ещё.
Про неизбежность.
Вероника Скворцова рассказывала в интервью Познеру от 20 апреля о степени контагиозности нового коронавируса. Так вот, он менее заразен, чем корь и ветрянка.
Что, у нас в обязательн6ом порядке всё население переболело этими болезнями? Поэтому не надо врать про "все переболеем коронавирусом". Это внушают для того, чтобы было больше потерь людей и в сфере экономики.

23.04.2020 08:39
- гость -

23.04.2020 08:12
- гость
к нормальным никакого отношения не имеете

23.04.2020 08:41
- гость -

23.04.2020 08:39
- гость -

к нормальным никакого отношения не имеете
------
Сказал ненормальный?

23.04.2020 08:44
- гость -

В своеобразной игре в прятки принимают участие и полицейские. По словам жителей Тальменки патрули ходят по салонам красоты, выискивая тех, кто нарушает запрет на работу. Однако мужчинам на службе необходимо следить за внешним видом, и они звонят, умоляют, приводят парикмахера к себе домой, собирают бабушек-дедушек, жен, сестер, детей и представляете какой контакт идет?", — говорит Ольга.
-------------------------
Что, в полиции нет службы собственной безопасности? Если полицейские в крае такие модники, по словам Ольги, что нарушают законы ради своей неземной красоты?

23.04.2020 08:45
многодетный

Запретили местные власти работать парикмахерам, будьте добры обеспечить их питанием (деньги,продукты), это основное, люди не должны голодать. Не можете обеспечить, не лезьте, итак одно выживание в стране, а звучит как гордо - индивидуальный предприниматель. О каких там поддержках самозанятым (которые у нас будут с 1 июля) говорят наши местные власти ? 850 рублей была два года назад пособие по безработице для ИП.

23.04.2020 08:48
- гость -

Как относится служба собственной безопасности полиции к модникам -полицейским, нарушающим противоэпидимические правила ради своей неземной красоты?

23.04.2020 08:59
- гость -

Народ забрал инструменты из салонов и ушел работать по домам, — рассказывает Ольга, владелица салона красоты в селе Тальменка, — И сейчас, когда власти говорят, что число зараженных растет, мне становится смешно: сами же провоцируют. Вот девочка-парикмахер, у которой закрыли салон, пошла к тете Люсе, потом к бабе Зое, потом еще к кому-то и понеслось. И думаете, она при этом тщательно обрабатывает свои инструменты? Да у нее такого оборудования дома нет. Сейчас все говорят только про коронавирус. А что другие болезни отменили? СПИД, гепатиты, грибковые заболевания? Они не страшны?", — удивляется Ольга.
------------------------------
"И думаете, она при этом тщательно обрабатывает свои инструменты?"-думаем, что и в салонах не всегда тщательно обрабатывают свои инструменты.
Рецепт прост - если девочку-парикмахера вместе с тетей Люсей и бабой Зоей хорошенько оштрафовать, сразу поймут что к чему и не будут писать про провокации властей.
p.s. особенно умилил рассказ Ольги про бабушек, которые в хорошие-то времена стригутся раз в полгода, А во время эпидемии их прямо пробило!

23.04.2020 09:09
наказать бабушек

Бабушки стригутся раз в полгода в добрые времена, а тут зазывают бедных девочек -парикмахеров, провоцируют вместе с властями на нарушение эпидемиологических правил!

23.04.2020 09:13
- гость -

Сегодня безработным дают МРОТ, нечего писать про 850 рублей 2 года назад.

23.04.2020 09:17
- гость -

пусть только попробуют их открыть

23.04.2020 09:29
- гость -

Люди перешли на нелегальное положение. Работают практически все - в подполье, т. к. нужно как то существовать. Я и сам работаю. Штаны порвались, купить негде, туфли к лету - купить негде, в поликлинику не сходить, зуб - не вылечить... что за бредятина?

23.04.2020 09:30
- гость -

В принятых разрешениях и запретах полно перекосов.
Разрешены полные автобусы (которые и СОЗНАТЕЛЬНО возят сокращенным количеством в режиме выходного дня), леруа и мариира, но запрещены мелкие и специализированные магазины где полтора покупателя в час, запрещены многие виды работы, где работающий вообще ни с кем не контактирует или контакт минимальный

23.04.2020 09:33
- гость -

Где купить трусы? Магазины трузов закрыты.
Или можно ходить без трусов?

23.04.2020 09:40
гость

Полагаю, что парикмахерские и салоны красоты открыть нужно при соблюдении требований к обработке инструментов и помещений.
Во- первых, много людей работают и им соответственно необходимо прилично выглядеть- стрижка, краска, маникюр - это не роскошь, а требование к работникам, уважение к сотрудникам и посетителям.
Во-вторых, если кому-то кажется, что с нестриженой головой и облупившимися ногтями здоровее, то не ходите по парикмахерским, продолжайте опускаться дальше - оправдание корона вирус.
В-третьих, вопрос с возможностью заражения в парикмахерской или салоне, где клиент и мастер вдвоем на кабинет, или маршрутка, где лицом к лицу несколько десятков человек на ту же кубатуру, что в салоне, остается открытым.
Я за разумность, если вопрос о всеобщем карантине не стоит, то нужно быть разумным, и в первую очередь это касается власти.

23.04.2020 09:40
- гость -

23.04.2020 08:02
- гость -

Пьете, жрете, как не в себя, а потом в спортзалы ходите убирать свои беременные животы, но при этом продолжая жрать. Правильно выше сказали, нормальные люди дома занимаются.

23.04.2020 09:41
- гость -

Откройте латентным геям спортзалы, а то тут один устал ,посэлфиться хочет.. Может натуралов станет больше. Нормальные мужики на работе устают,а в случае эпидемии и дома позанимаются.

23.04.2020 09:42
- гость -

23.04.2020 09:33
- гость -

Еще один. Интернет Вам в помощь.

23.04.2020 09:47
гость

Спортзалы могут пока сдавать оборудование в аренду по домам. Желающие будут. Открыть цирульни будет большой ошибкой.Наоборот нужно прикрыть пивнушки, работающие с полуоткрытыми дверями магазины (напримар в Заре)

23.04.2020 09:51
- гость -

"Заниматься можно всем дома" - реклама для дураков, особенно тогда, когда ее рекламируют артисты, псевдозвезды и шоумены

23.04.2020 09:52
- гость -

Интернет-магазины одежды работают, покупайте все, что душе угодно.
Еще полгода назад все ныне плачущие ИП били себя в грудь о том, что они "не работают на дядю", живут свободной жизнью и тд.
А все остальные - люди низшего класса. Так почему "любители работать на себя" теперь обвиняют во всем государство?
Есть понятие рисков бизнеса. В том числе регуляторных - когда текущая сфера деятельности оказывается под запретом.
Но эти риски никто не учитывает, никто не формирует подушку безопасности. Все хотят жить здесь и сейчас. Что заработал - сразу потратил, да еще и кредит взял.

23.04.2020 09:53
гость

трусы и вся одежда на вайлдберриз,озоне и ламаоде и кстати намного выгоднее ,чем в наших лавках,где накрутки

23.04.2020 10:00
Z

23.04.2020 09:42
- гость -
23.04.2020 09:33
- гость -

Еще один. Интернет Вам в помощь.
-----------------------

Зачем?
Из личных примеров: Балт работает. На счет трусов не знаю, но штаны и кеды у них в продаже точно есть.

23.04.2020 10:09
- гость -

а почему не изобрели до сих пор автоматов по стрижке волос, как в мультфильме Ну погоди! ???? Очень было бы полезно в нынешних условиях, пусть бы ходили туда особо обросшие особи...

23.04.2020 10:10
Z

Тут вопрос не в умирающем бьютебизнесе, а скорее в логике.

Действительно почему автобусы с селедкой можно, а парикмахерскую нельзя?

В парикмахерскую можно прийти заставить при тебе сотрудника обработать всё и вся спиртом, надеть маску, новые перчатки. Или в конце концов всё это принести с собой.
А если я зайду в автобус и заставлю всех одеть маски и протереть руки спиртом, что будет?
Правильно: из автобуса я выйду первым, вперед ногами.

Это как минимум не логично.
Разве не в этом суть полемики?

ПЫ.СЫ. Косички уже начал заплетать. Бриться тоже перестал. Подумываю о "на лысо".

23.04.2020 10:15
Ирина

кому надо одежду, обувь и нижнее белье - в здании Нового рынка открыты ВСЕ точки торговли вещами))) недавно читала про это на каком-то информационном сайте)

23.04.2020 10:16
Гостья

23.04.2020 09:52
- гость -
———————

Плюсуюсь под каждым словом. Про риски предпринимательской деятельности ей-богу как будто никто никогда не слышал. И ещё один момент кстати есть: не всем в принципе дано быть предпринимателями, поэтому вот такой естественный отбор в действии.

23.04.2020 10:19
- гость -

Z , какая у Вас "логика"? Транспорт необходим чтобы ездить на работу! Работает сейчас 75%, те кто не может быть на удаленке. А остальные пусть стригутся ножницами если приперло!

23.04.2020 10:25
Z

23.04.2020 10:19
- гость -
Z , какая у Вас "логика"? Транспорт необходим чтобы ездить на работу! Работает сейчас 75%, те кто не может быть на удаленке. А остальные пусть стригутся ножницами если приперло!
-----------------------
И опять только между строк и только то что мне интересно.

Запрещено работать парикмахерским - они разносчики заразы.

Разрешено ездить общественному транспорту - НАДО.

Теперь посчитаем - одни зараженный парикмахер за день заразит 10-15 человек.
Одни зараженный в автобусе - заразит 20-30 человек.

И т.д.

Логика, по-моему, нарушена.
И подчеркиваю, исключительное ИМХО

23.04.2020 10:27
- гость -

Я хожу на работу каждый день, с 27.03. - предприятие жизнеобеспечения.Очень хочу подстричься, очень оброс. Вокруг половина - стриженные. Еще неделя и я буду вынужден идти стричься в подполье. Пожалуйста не доводите до этого. Понимаю что подполье - - опасно , но выбора нет. Я уже баобаб. Продумайте условия, и откройте парикмахерские,

23.04.2020 10:29
гость

а кто и мог бы быть на удаленке, заставляют на работу приходить, не понять зачем, показушники везде

23.04.2020 10:37
- гость -

Главное, что "неподполье" - тоже опасно, и может быть даже более опасно, потому что как откроют салоны, как помчат все туда. Количество контактов увеличится, следовательно и риски возрастут.

23.04.2020 10:41
Z

23.04.2020 10:27
- гость -
Я хожу на работу каждый день, с 27.03. - предприятие жизнеобеспечения.Очень хочу подстричься, очень оброс.
----------------------
Капля позитива:

У меня есть бритва с тримером - приходите)))
Сын пищит, но не жалуется)))
Приходите, возьму не дорого)))
Признаков ковид - нет.

Или отращивайте бороду, всё вместе сойдёт за определённый стиль.
После можно будет сфотографироваться на фоне какого-нибудь Харлея)))

23.04.2020 10:45
гость

Вопрос в том, что услуги ушли "в подполье". Логичнее разрешить с жестким контролем по соблюдению количества клиентов в салоне, чтобы мастера работали по одному, соблюдали дистанции и проч., делали санобработки. Это будет надежнее, - салоны открыты, все известны, проверяйте и штрафуйте.

23.04.2020 10:47
соловей

Труселя ж можно в Wildberries заказать.

23.04.2020 10:52
комрад

Мужики могут и дома подстричься. Машинки что ли нет? Нет машинки - купите за тыщу на алишке беспроводную. Женщины потерпят, 2 см длиннее ничего страшного. В общем пару раз перебиться можно.

23.04.2020 10:52
ДМИТРИЙ ИВАНОВ_odnoklassniki

Обращаться к господину Томенко бесполезно,чиновник начинает шевелится когда выше пошла информация,в данном случае обращаться надо к федеральным властям(в соседних регионах работают).

23.04.2020 10:53
- гость -

23.04.2020 10:27
- гость -

Ты прямо срочно оброс за месяц ? Я вот подстригался в феврале и до сих не оброс. Если мозгов не хватило подстричься вовремя - стриги себя сам, дома машинкой. Можешь зажигалкой подпалить - тоже стрижка, для таких тупых в самый раз пойдет.
Вот нашли проблему. За месяц никто не зарастет, это абсолютно точно. И без ногтей и прочей фигни точно можно обойтись.

23.04.2020 10:57
- гость -

Или можно ходить без трусов?

Дома можно

23.04.2020 11:36
- гость -

Все, кто против парикмахерских - это лысые импотенты у которых ничего не растет.

23.04.2020 12:07
- гость -

ЗАТО ПИВНУШКИ ОТКРЫТО! там то все нормально

23.04.2020 12:07
гость

Все кто за парикмахерские мажерные метросексуалы с женственными повадкеми. Мужик при желании топором побреет череп. А лысые кстати тестостероном богаты.

23.04.2020 12:16
- гость -

Я стригусь очень коротко, но не налысо. Сам себя я так постричь не смогу даже при наличии машинки. Выход?
п.с. а того, который топором бреется, по нему и видно, что его топором побрили, отхватив часть мозга.

23.04.2020 12:27
- гость -

Лысые-то как раз не импотенты

23.04.2020 12:28
- гость -

Z, логику сейчас поясню Вам если не понятно. Парикмахерские не являются жизненно важными объектами, и в сложившихся условиях они увеличивают риск распространения вируса. Транспорт же жизненно необходим, так как люди должны попадать как-то на работу, которая обеспечивает тех кто сидит дома продуктами жизнедеятельности. Люди рискуют собой, передвигаются общественным транспортом, работают, а некоторые не могут подстричься... Вот мое ИМХО

23.04.2020 12:31
- гость -

23.04.2020 12:16
- гость -
п.с. а того, который топором бреется, по нему и видно, что его топором побрили, отхватив часть мозга.
-------------------
Вы реально такой страшный урод-урод, что только дорогой парикмахер как-то дает вам возможность примириться с судьбой?

23.04.2020 12:39
Z

23.04.2020 12:28
- гость -
Z, логику сейчас поясню Вам если не понятно.
-----------------------

Только вот риски работы парикмахерской можно свести практически к нулю.
А риски заражения в автобусе снизить никто даже не пытается и даже, в какой-то мере, наоборот увеличивают (дачные автобусы, уменьшение кол-ва автобусов).

ИМХО

ПЫ,СЫ, Не стрижен и не брит хожу на работу пешком.

23.04.2020 12:48
месный

23.04.2020 12:07
- гость -

Достали с пивнушками!!!! В пивнушке зашел купил и ушёл! А в парикмахeрской клиент сколько может вирусом в лицо работнику надышать, а тот потом клиентам также вирусом надышать там же друг к другу в плотную в отличии от пивнушки!!!! Пивнушка это тот-же магазин - прикапайся к ним!!!

23.04.2020 13:10
- гость -

23.04.2020 09:40
гость
Во- первых, много людей работают и им соответственно необходимо прилично выглядеть- стрижка, краска, маникюр - это не роскошь, а требование к работникам, уважение к сотрудникам и посетителям.
---------------
Спасибо, не надо нам такого "уважения" от "красавиц с потенциальным коронавирусом". На телевидении первые ведущие страны рассказывают, что сами себя причесывают.
Тем, кто хочет прилично выглядеть, необходимо каждый день принимать дущ и мыть голову.

23.04.2020 13:36
гость

Совсем согласна, но про одежду....
Нужны деньги на одежду

Ещё месяца не прошло с закрытия, вот прям за месяц исчезла вся одежда?)

23.04.2020 14:31
ДМИТРИЙ ИВАНОВ_odnoklassniki


А так вообще к Томенко много вопросов:почему леруа работает(там толпа гораздо больше чем в любой парикмахерской),автобусы ходят бывает полные,парикмахерские в соседних регионах работают(там другие нормы или мнение роспотребнадзора другое)что наводит на разные мысли как и леруа,поддержка малого бизнеса практически нулевая(обязательные платежи только отсрочиваются)долги копятся.Ежели,что пропустил предлагаю продолжить,обобщить и писменном виде отправить губернатору,а копию федералам,что б господин Томенко зашевелился.

23.04.2020 14:47
- гость -

Есть хорошее древнее правило. Хочешь быть красивым? - Просто вымой голову!

23.04.2020 16:21
- гость -

Надо вводить РАЗУМНЫE ограничeния, а нe так что в мeлком магазинe даже одного покупатeля нeльзя, иначe штраф 300 тысяч, а в лeруа или машкe, в автобусe 30-50 чeловeк это нормально.

Eсли нe ошибаюсь, в Ульяновской области разрeшeно всe кромe массовых мeроприятий, но трeбования такиe: всe в масках, пeрчатках, в салонах красоты и т.п. нe болee 1 клиeнта в один момeнт врeмeни, в торговых организациях (ЛЮБЫХ!) нe болee 3 покупатeлeй на каждыe 50 кв.м., обработка, вeнтиляция, санитайзeры, расстояния и т.д.

Это РАЗУМНО. Жизнь продолжается, люди работают и зарабатывают.

А нe как у нас, двойные стандарты и перекосы.
У знакомых у рeбeнка зуб болит нeдeлю, нe могут найти гдe полeчиться.

23.04.2020 16:25
- гость -

У знакомых у рeбeнка зуб болит нeдeлю, нe могут найти гдe полeчиться.


хреново ищут. попова 6 работает

23.04.2020 16:47
- гость -

"Только вот риски работы парикмахерской можно свести практически к нулю".
—-----------------
Нельзя при тесном контакте свести риск заражения воздушно-капельной инфекции к нулю. Парикмахера на 2 метра от клиента не поставишь, маска не спасёт.

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