Помогают или душат? Почему закрытые салоны красоты могут ухудшить ситуацию с COVID-19

Рунет пестрит веселыми мемами о девушках, растерявших красоту к окончанию режима изоляции. И даже сам губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время пресс-конференции посетовал, что "обрастает". Но разрешать работу салонам красоты не стал – во имя защиты от коронавируса. Однако представители бьюти-индустрии уверены: такое решение способствует большему распространению заразы (причем не только COVID-19), параллельно уничтожая легальный и действительно безопасный рынок услуг.
Без угрызений совести
Если первую нерабочую неделю представители салонов красоты перенесли спокойно, то на второй, после того, как губернатор края расширил список предприятий и разрешил им возобновить работу, начались возмущения. Представителей бьюти-сферы в этом списке не оказалось. Как итог – резкий всплеск подпольных услуг, а вместе с этим вероятность распространения многих опасных инфекций.
"Народ забрал инструменты из салонов и ушел работать по домам, – рассказывает Ольга, владелица салона красоты в селе Тальменка. – И сейчас, когда власти говорят, что число зараженных растет, мне становится смешно: сами же провоцируют. Вот девочка-парикмахер, у которой закрыли салон, пошла к тете Люсе, потом к бабе Зое, потом еще к кому-то и понеслось. И думаете, она при этом тщательно обрабатывает свои инструменты? Да у нее такого оборудования дома нет. Сейчас все говорят только о коронавирусе. А что, другие болезни отменили? СПИД, гепатиты, грибковые заболевания? Они не страшны?" – удивляется Ольга.
По ее словам, она с самого начала пообещала своим мастерам, которые работают на субаренде, не брать с них арендную плату за период карантина. А на "подработку" люди идут не от хорошей жизни. И не только в Тальменке.
"Я продолжаю работать. Теперь хожу к клиенткам домой, так как салон, где раньше я арендовала место, закрыт. Да, я все понимаю: опасный вирус, можно заразиться или заразить. Ну так, может, подскажете, что мне делать? У меня сын, с мужем развелись. Квартира съемная. Не заплачу за нее вовремя – окажемся на улице. А еще нужны деньги на еду, одежду, лекарства для малыша. И кто меня содержать возьмется на период самоизоляции? Так что никаких угрызений совести – я выживаю в предложенных условиях", – резко отвечает на вопросы мастер маникюра Ирина (г. Барнаул).
В автобусе опаснее
Во время одной из пресс-конференций министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов заявил, что салоны красоты – в группе риска по распространению COVID-19. Ведь контакт мастера и клиента слишком тесный, что способствует передаче коронавирусной инфекции. Поэтому открывать их сейчас не стоит.
В ответ представители индустрии красоты указывают на общественный транспорт: в салоны автобусов и троллейбусов после сокращения маршрутов люди набиваются плотнее, чем селедки в бочке. А еще – на толпу народа в популярных строительных магазинах, где даже продавцы маски носят только "на подбородке".
"Я не могу понять решение Роспотребнадзора, который уверяет, что салоны красоты находятся в средней группе риска. Ну ладно, пусть так. Но тогда к какой группе относится общественный транспорт? Или магазины? У нас мастера были готовы выходить на работу по очереди – по одному человеку в разное время, работать по самым жестким требованиям СанПиН и Роспотребнадзора (хотя мы и так по ним всегда работаем), дезинфицировать помещение после каждого клиента. Но нам просто не дают это делать", – говорит Ольга.
По ее словам, сейчас каждый салон, даже небольшой, уже привык соблюдать стерильность и чистоту, и самый строгий контролер здесь – клиент, который прекрасно осведомлен, как должны работать такие организации.
"Такое чувство, что на карантине только парикмахерские. Нам мер поддержки никто не окажет... Отсрочка по налогам? Не смешно ли, у многих задолженности с 2019 года, на которые меры не распространили. Скажите, в чем смысл карантина, когда множество крупных предприятий открыты – те, где действительно массовое скопление людей? Когда с утра люди едут на работу в переполненном транспорте, по маршруту выходного дня в будни, а вечером праздно шатаются по тротуарам, сидят на лавках и штурмуют пивнушки? А маленькая парикмахерская со штатом в два-три человека, которые контактируют максимум с 5-7 посетителями и соблюдают дезинфекцию, закрыта? Мы не являемся арендаторами муниципальных площадей. Чем платить за аренду? Где нам брать деньги на пропитание себя и детей?" – спрашивает Анастасия под петицией в поддержку предпринимателей Алтайского края, занятых в индустрии красоты.
На работу – тайком
Представители бьюти-сферы идут на различные ухищрения, лишь бы продолжить работу. Кто-то назначает процедуру на раннее утро и запирается с клиенткой в салоне, кто-то, наоборот, поздно вечером. Третьи вообще открывают двери только по условному стуку. Ну, и конечно, многие работают по домам, "потому что жить на что-то надо".
В своеобразной игре в прятки принимают участие и полицейские. По словам жителей Тальменки, патрули ходят по салонам красоты, выискивая тех, кто нарушает запрет на работу. "В парикмахерских чатах предупреждают друг друга, чтобы мастера не оказывали свои услуги полицейским и членам их семей – заложат. Однако мужчинам на службе необходимо следить за внешним видом, и они звонят, умоляют подстричь, приводят парикмахера к себе домой, собирают бабушек-дедушек, жен, сестер, детей. Представляете, какой контакт идет?" – говорит Ольга.
Судя по отзывам мастеров, в Барнауле и Бийске такой строгости нет. Хотя мастера стараются открыто правила не нарушать.
"Мы как работали, так и работаем. Единственное, что сейчас стали работать за закрытыми дверями, но клиентов меньше не стало, – рассказывает Марина, парикмахер одного из салонов красоты в Барнауле. – В первую неделю после введения запрета никто не работал, никто из клиентов не звонил: все, видимо, самоизолировались. А на второй неделе начались звонки, и сейчас все как обычно. Не то чтобы не боимся, но без паники. Двери закрыты, клиентов всех знаем в лицо, встречаем по звонку. Да и кому мы нужны – проверять нас? В первое время были показушные рейды. Сейчас все успокоилось. Думаете, им самим хочется? Плана по нам никакого нет, соответственно, и доплат. Попасть внутрь салона сложно, не дверь же взламывать. Да и бумажной работы там много. Протоколы всякие, предписания..."
Барнаульский бровист Оксана (имя изменено) рассказала, что ей почти час пришлось вместе с клиенткой прятаться от сотрудников полиции. Поддавшись на просьбы сделать татуаж бровей, Оксана открыла двери салона на звонок клиентки. Когда процедура уже подходила к концу, раздался еще один звонок, а потом стук. За дверью стоял полицейский. "Я не знаю, зачем он приходил. Может кто-то накляузничал, что я работаю, а может сам хотел подстричься. Только мы не открыли. И еще долго сидели тише воды ниже травы, чтобы не выдать своего присутствия", – вспоминает девушка.
Помогают или душат?
Помощь, которую обещает государство, пока сомнительная, считают предприниматели.
"Мой бизнес – это единственный источник дохода для моей семьи. Мы просто остались без средств к существованию. Про помощь ИП никакой речи нет нигде! Мы исправно платим налоги и взносы по декларации. Но в ответ не имеем ни на что права. Сейчас многие прячутся и оказывают услуги дома, без всяких мер и саннорм, это гораздо опаснее, чем в кабинете, где все нормы соблюдаются. Наш бизнес на грани банкротства, люди на грани нищеты... Очень многие закроются и уйдут в тень", – написала Татьяна под петицией губернатору региона. .
Руководитель салона красоты в Тальменке Ольга рассказывает, что ей пока не удалось получить поддержу от банка: "Я пришла в банк за поддержкой. А мне говорят – а вы нам предоставьте документы, что у вас заработок упал на 30%, соберите все декларации. Да какие декларации? Мы же на ЕНВД (единый налог на вмененный налог) находимся. Независимо от того, сколько я заработала или вообще не заработала, я плачу "вмененку". И вопрос: а что, у вас накоплений нет? Да у меня на 3 млн кредитов. Если бы были заначки, я бы рассчиталась в первую очередь со всеми кредитами.
В апреле я только по аренде ухожу в минус на 50 тысяч рублей. А еще – налоги, коммунальные платежи. Аренда за землю. Еще за это мне нужно отдать порядка 60 тысяч. Нас никто не освобождает от этих платежей. Пообещали пока отложить, а потом равными долями раскидать. А потом – это когда? До конца года надо будет выплатить.
Я не понимаю, почему они не дают нам работать? Не вижу логики. Говорят, что пытаются помочь бизнесу, а сами нас душат. В итоге ведь легальный бизнес, тот, который платит налоги и соблюдает все СанПиН, исчезнет. Останутся те, кто работают на дому. Те, у кого нет ни возможности, ни желания соблюдать чистоту инструментов. Вот и рассадник как новых, так и старых инфекций. Кому от этого будет легче?
Во всей этой истории я поняла вот что: я столько лет исправно плачу налоги, а мне государство ничем не обязано. И как бы это смешно ни звучало, но самый оптимальный сейчас вариант – это работать втихаря. Мы тут шутим, что, мол, с работы втихаря иногда сваливали, но чтобы тайком бегать на работу – такого даже не снилось".
Напомним, 8 апреля представители бьюти-индустрии Алтайского края создали петицию, в которой просят губернатора Алтайского края Виктора Томенко разрешить им работать. После этого и губернатор, и министр здравоохранения Дмитрий Попов заявили, что не готовы пойти на такие послабления, поскольку в салонах красоты из-за тесного контакта мастера и клиента можно легко заразиться коронавирусом. Кстати, на момент публикации материала петицию подписали около тысячи человек.
Комментарии
То чувство, что власть понимает, что переболеть придется почти всем. Но вид работы создают.
Мэр Лучеры Антонио Тутоло при этом яростно обрушился на парикмахеров и любительниц красивых причесок во время пандемии. «Эти … парикмахеры, которые ходят по домам стричь женщин, какого они это делают? В чем смысл? Вы не понимаете, что гроб закрытый, и вашу прическу никто не увидит?»
бгг. про гроб прикольно и реально так и есть
В Италии так-же было: парикмахеры в тихушку ходили по домам, вместе с ними в обнимку ходил короновирус. Сначала всем было хорошо, а потом стало плохо...
Самоизоляцию установили и больше ничего эта власть не может, в том числе:
- обеспечить население СИЗ;
- опубликовать ясные обоснованные требования по соблюдению режима безопасности;
- обеспечение средствами существования не только бюджетников, но ВСЁ населения;
- обеспечить соблюдение Конституции в период действия т.н. самоизоляции и т.п.
... 21 апреля коронавирус был подтвержден у 37 работников рудника в Змеиногорске.
заразившихся расположили в ЦРБ из-за того, что здание роддома, которое станет инфекционным госпиталем для рубцовской агломерации, ЕЩЁ НЕ ГОТОВО к приему больных.
Мантуров: Алтайскому краю стоит активнее закупать средства защиты от COVID-19.
Министр отметил, что с этой проблемой нужно обязательно разобраться, потому что в случае резкого ухудшения эпидемиологической обстановки быстро обеспечить эти регионы необходимыми средствами защиты будет невозможно.
Столько вопросов после прочтения новостей.
месяц посидели, ещё месяц посидят.
самая кривая с точки зрения налогов отрасль, кроме того ещё и рассадником заразы рвуться стать.
и спортзалы открывайте.
беременным бегемотам и их свиноматкам они не нужны, а нормальным людям очень нужны,
скоро у все ковидная стрижка будет (3-6 мм) ухаха
23.04.2020 07:51
технарь
у твоих мамашки с папашкой есть живые дети?
Маникюрши и раньше гепатит по домам распространили, а сейчас коронавирусом прикрываются.
Кадыров показал, как надо стричься
23.04.2020 08:02
- гость -
и спортзалы открывайте.
беременным бегемотам и их свиноматкам они не нужны, а нормальным людям очень нужны,
------
Нормальные люди спортом и дома занимаются.
23.04.2020 08:10
Filin
Сам стригся, кинжалом?!
23.04.2020 07:25
Пионер
То чувство, что власть понимает, что переболеть придется почти всем. Но вид работы создают.
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То чувство, что власть приняла решение, что переболеть надо всем.
Несмотря на усилия центра погасить эпидемию, нарочно разжигвют.
Между тем, антитела после болезни в нужном количестве образуютсям у 15-30% переболевших. Остальные могут болеть ещё и ещё.
Про неизбежность.
Вероника Скворцова рассказывала в интервью Познеру от 20 апреля о степени контагиозности нового коронавируса. Так вот, он менее заразен, чем корь и ветрянка.
Что, у нас в обязательн6ом порядке всё население переболело этими болезнями? Поэтому не надо врать про "все переболеем коронавирусом". Это внушают для того, чтобы было больше потерь людей и в сфере экономики.
23.04.2020 08:12
- гость
к нормальным никакого отношения не имеете
23.04.2020 08:39
- гость -
к нормальным никакого отношения не имеете
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Сказал ненормальный?
В своеобразной игре в прятки принимают участие и полицейские. По словам жителей Тальменки патрули ходят по салонам красоты, выискивая тех, кто нарушает запрет на работу. Однако мужчинам на службе необходимо следить за внешним видом, и они звонят, умоляют, приводят парикмахера к себе домой, собирают бабушек-дедушек, жен, сестер, детей и представляете какой контакт идет?", — говорит Ольга.
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Что, в полиции нет службы собственной безопасности? Если полицейские в крае такие модники, по словам Ольги, что нарушают законы ради своей неземной красоты?
Запретили местные власти работать парикмахерам, будьте добры обеспечить их питанием (деньги,продукты), это основное, люди не должны голодать. Не можете обеспечить, не лезьте, итак одно выживание в стране, а звучит как гордо - индивидуальный предприниматель. О каких там поддержках самозанятым (которые у нас будут с 1 июля) говорят наши местные власти ? 850 рублей была два года назад пособие по безработице для ИП.
Как относится служба собственной безопасности полиции к модникам -полицейским, нарушающим противоэпидимические правила ради своей неземной красоты?
Народ забрал инструменты из салонов и ушел работать по домам, — рассказывает Ольга, владелица салона красоты в селе Тальменка, — И сейчас, когда власти говорят, что число зараженных растет, мне становится смешно: сами же провоцируют. Вот девочка-парикмахер, у которой закрыли салон, пошла к тете Люсе, потом к бабе Зое, потом еще к кому-то и понеслось. И думаете, она при этом тщательно обрабатывает свои инструменты? Да у нее такого оборудования дома нет. Сейчас все говорят только про коронавирус. А что другие болезни отменили? СПИД, гепатиты, грибковые заболевания? Они не страшны?", — удивляется Ольга.
------------------------------
"И думаете, она при этом тщательно обрабатывает свои инструменты?"-думаем, что и в салонах не всегда тщательно обрабатывают свои инструменты.
Рецепт прост - если девочку-парикмахера вместе с тетей Люсей и бабой Зоей хорошенько оштрафовать, сразу поймут что к чему и не будут писать про провокации властей.
p.s. особенно умилил рассказ Ольги про бабушек, которые в хорошие-то времена стригутся раз в полгода, А во время эпидемии их прямо пробило!
Бабушки стригутся раз в полгода в добрые времена, а тут зазывают бедных девочек -парикмахеров, провоцируют вместе с властями на нарушение эпидемиологических правил!
Сегодня безработным дают МРОТ, нечего писать про 850 рублей 2 года назад.
пусть только попробуют их открыть
Люди перешли на нелегальное положение. Работают практически все - в подполье, т. к. нужно как то существовать. Я и сам работаю. Штаны порвались, купить негде, туфли к лету - купить негде, в поликлинику не сходить, зуб - не вылечить... что за бредятина?
В принятых разрешениях и запретах полно перекосов.
Разрешены полные автобусы (которые и СОЗНАТЕЛЬНО возят сокращенным количеством в режиме выходного дня), леруа и мариира, но запрещены мелкие и специализированные магазины где полтора покупателя в час, запрещены многие виды работы, где работающий вообще ни с кем не контактирует или контакт минимальный
Где купить трусы? Магазины трузов закрыты.
Или можно ходить без трусов?
Полагаю, что парикмахерские и салоны красоты открыть нужно при соблюдении требований к обработке инструментов и помещений.
Во- первых, много людей работают и им соответственно необходимо прилично выглядеть- стрижка, краска, маникюр - это не роскошь, а требование к работникам, уважение к сотрудникам и посетителям.
Во-вторых, если кому-то кажется, что с нестриженой головой и облупившимися ногтями здоровее, то не ходите по парикмахерским, продолжайте опускаться дальше - оправдание корона вирус.
В-третьих, вопрос с возможностью заражения в парикмахерской или салоне, где клиент и мастер вдвоем на кабинет, или маршрутка, где лицом к лицу несколько десятков человек на ту же кубатуру, что в салоне, остается открытым.
Я за разумность, если вопрос о всеобщем карантине не стоит, то нужно быть разумным, и в первую очередь это касается власти.
23.04.2020 08:02
- гость -
Пьете, жрете, как не в себя, а потом в спортзалы ходите убирать свои беременные животы, но при этом продолжая жрать. Правильно выше сказали, нормальные люди дома занимаются.
Откройте латентным геям спортзалы, а то тут один устал ,посэлфиться хочет.. Может натуралов станет больше. Нормальные мужики на работе устают,а в случае эпидемии и дома позанимаются.
23.04.2020 09:33
- гость -
Еще один. Интернет Вам в помощь.
Спортзалы могут пока сдавать оборудование в аренду по домам. Желающие будут. Открыть цирульни будет большой ошибкой.Наоборот нужно прикрыть пивнушки, работающие с полуоткрытыми дверями магазины (напримар в Заре)
"Заниматься можно всем дома" - реклама для дураков, особенно тогда, когда ее рекламируют артисты, псевдозвезды и шоумены
Интернет-магазины одежды работают, покупайте все, что душе угодно.
Еще полгода назад все ныне плачущие ИП били себя в грудь о том, что они "не работают на дядю", живут свободной жизнью и тд.
А все остальные - люди низшего класса. Так почему "любители работать на себя" теперь обвиняют во всем государство?
Есть понятие рисков бизнеса. В том числе регуляторных - когда текущая сфера деятельности оказывается под запретом.
Но эти риски никто не учитывает, никто не формирует подушку безопасности. Все хотят жить здесь и сейчас. Что заработал - сразу потратил, да еще и кредит взял.
трусы и вся одежда на вайлдберриз,озоне и ламаоде и кстати намного выгоднее ,чем в наших лавках,где накрутки
23.04.2020 09:42
- гость -
23.04.2020 09:33
- гость -
Еще один. Интернет Вам в помощь.
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Зачем?
Из личных примеров: Балт работает. На счет трусов не знаю, но штаны и кеды у них в продаже точно есть.
а почему не изобрели до сих пор автоматов по стрижке волос, как в мультфильме Ну погоди! ???? Очень было бы полезно в нынешних условиях, пусть бы ходили туда особо обросшие особи...
Тут вопрос не в умирающем бьютебизнесе, а скорее в логике.
Действительно почему автобусы с селедкой можно, а парикмахерскую нельзя?
В парикмахерскую можно прийти заставить при тебе сотрудника обработать всё и вся спиртом, надеть маску, новые перчатки. Или в конце концов всё это принести с собой.
А если я зайду в автобус и заставлю всех одеть маски и протереть руки спиртом, что будет?
Правильно: из автобуса я выйду первым, вперед ногами.
Это как минимум не логично.
Разве не в этом суть полемики?
ПЫ.СЫ. Косички уже начал заплетать. Бриться тоже перестал. Подумываю о "на лысо".
кому надо одежду, обувь и нижнее белье - в здании Нового рынка открыты ВСЕ точки торговли вещами))) недавно читала про это на каком-то информационном сайте)
23.04.2020 09:52
- гость -
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Плюсуюсь под каждым словом. Про риски предпринимательской деятельности ей-богу как будто никто никогда не слышал. И ещё один момент кстати есть: не всем в принципе дано быть предпринимателями, поэтому вот такой естественный отбор в действии.
Z , какая у Вас "логика"? Транспорт необходим чтобы ездить на работу! Работает сейчас 75%, те кто не может быть на удаленке. А остальные пусть стригутся ножницами если приперло!
23.04.2020 10:19
- гость -
Z , какая у Вас "логика"? Транспорт необходим чтобы ездить на работу! Работает сейчас 75%, те кто не может быть на удаленке. А остальные пусть стригутся ножницами если приперло!
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И опять только между строк и только то что мне интересно.
Запрещено работать парикмахерским - они разносчики заразы.
Разрешено ездить общественному транспорту - НАДО.
Теперь посчитаем - одни зараженный парикмахер за день заразит 10-15 человек.
Одни зараженный в автобусе - заразит 20-30 человек.
И т.д.
Логика, по-моему, нарушена.
И подчеркиваю, исключительное ИМХО
Я хожу на работу каждый день, с 27.03. - предприятие жизнеобеспечения.Очень хочу подстричься, очень оброс. Вокруг половина - стриженные. Еще неделя и я буду вынужден идти стричься в подполье. Пожалуйста не доводите до этого. Понимаю что подполье - - опасно , но выбора нет. Я уже баобаб. Продумайте условия, и откройте парикмахерские,
а кто и мог бы быть на удаленке, заставляют на работу приходить, не понять зачем, показушники везде
Главное, что "неподполье" - тоже опасно, и может быть даже более опасно, потому что как откроют салоны, как помчат все туда. Количество контактов увеличится, следовательно и риски возрастут.
23.04.2020 10:27
- гость -
Я хожу на работу каждый день, с 27.03. - предприятие жизнеобеспечения.Очень хочу подстричься, очень оброс.
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Капля позитива:
У меня есть бритва с тримером - приходите)))
Сын пищит, но не жалуется)))
Приходите, возьму не дорого)))
Признаков ковид - нет.
Или отращивайте бороду, всё вместе сойдёт за определённый стиль.
После можно будет сфотографироваться на фоне какого-нибудь Харлея)))
Вопрос в том, что услуги ушли "в подполье". Логичнее разрешить с жестким контролем по соблюдению количества клиентов в салоне, чтобы мастера работали по одному, соблюдали дистанции и проч., делали санобработки. Это будет надежнее, - салоны открыты, все известны, проверяйте и штрафуйте.
Труселя ж можно в Wildberries заказать.
Мужики могут и дома подстричься. Машинки что ли нет? Нет машинки - купите за тыщу на алишке беспроводную. Женщины потерпят, 2 см длиннее ничего страшного. В общем пару раз перебиться можно.
Обращаться к господину Томенко бесполезно,чиновник начинает шевелится когда выше пошла информация,в данном случае обращаться надо к федеральным властям(в соседних регионах работают).
23.04.2020 10:27
- гость -
Ты прямо срочно оброс за месяц ? Я вот подстригался в феврале и до сих не оброс. Если мозгов не хватило подстричься вовремя - стриги себя сам, дома машинкой. Можешь зажигалкой подпалить - тоже стрижка, для таких тупых в самый раз пойдет.
Вот нашли проблему. За месяц никто не зарастет, это абсолютно точно. И без ногтей и прочей фигни точно можно обойтись.
Или можно ходить без трусов?
Дома можно
Все, кто против парикмахерских - это лысые импотенты у которых ничего не растет.
ЗАТО ПИВНУШКИ ОТКРЫТО! там то все нормально
Все кто за парикмахерские мажерные метросексуалы с женственными повадкеми. Мужик при желании топором побреет череп. А лысые кстати тестостероном богаты.
Я стригусь очень коротко, но не налысо. Сам себя я так постричь не смогу даже при наличии машинки. Выход?
п.с. а того, который топором бреется, по нему и видно, что его топором побрили, отхватив часть мозга.
Лысые-то как раз не импотенты
Z, логику сейчас поясню Вам если не понятно. Парикмахерские не являются жизненно важными объектами, и в сложившихся условиях они увеличивают риск распространения вируса. Транспорт же жизненно необходим, так как люди должны попадать как-то на работу, которая обеспечивает тех кто сидит дома продуктами жизнедеятельности. Люди рискуют собой, передвигаются общественным транспортом, работают, а некоторые не могут подстричься... Вот мое ИМХО
23.04.2020 12:16
- гость -
п.с. а того, который топором бреется, по нему и видно, что его топором побрили, отхватив часть мозга.
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Вы реально такой страшный урод-урод, что только дорогой парикмахер как-то дает вам возможность примириться с судьбой?
23.04.2020 12:28
- гость -
Z, логику сейчас поясню Вам если не понятно.
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Только вот риски работы парикмахерской можно свести практически к нулю.
А риски заражения в автобусе снизить никто даже не пытается и даже, в какой-то мере, наоборот увеличивают (дачные автобусы, уменьшение кол-ва автобусов).
ИМХО
ПЫ,СЫ, Не стрижен и не брит хожу на работу пешком.
23.04.2020 12:07
- гость -
Достали с пивнушками!!!! В пивнушке зашел купил и ушёл! А в парикмахeрской клиент сколько может вирусом в лицо работнику надышать, а тот потом клиентам также вирусом надышать там же друг к другу в плотную в отличии от пивнушки!!!! Пивнушка это тот-же магазин - прикапайся к ним!!!
23.04.2020 09:40
гость
Во- первых, много людей работают и им соответственно необходимо прилично выглядеть- стрижка, краска, маникюр - это не роскошь, а требование к работникам, уважение к сотрудникам и посетителям.
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Спасибо, не надо нам такого "уважения" от "красавиц с потенциальным коронавирусом". На телевидении первые ведущие страны рассказывают, что сами себя причесывают.
Тем, кто хочет прилично выглядеть, необходимо каждый день принимать дущ и мыть голову.
Совсем согласна, но про одежду....
Нужны деньги на одежду
Ещё месяца не прошло с закрытия, вот прям за месяц исчезла вся одежда?)
А так вообще к Томенко много вопросов:почему леруа работает(там толпа гораздо больше чем в любой парикмахерской),автобусы ходят бывает полные,парикмахерские в соседних регионах работают(там другие нормы или мнение роспотребнадзора другое)что наводит на разные мысли как и леруа,поддержка малого бизнеса практически нулевая(обязательные платежи только отсрочиваются)долги копятся.Ежели,что пропустил предлагаю продолжить,обобщить и писменном виде отправить губернатору,а копию федералам,что б господин Томенко зашевелился.
Есть хорошее древнее правило. Хочешь быть красивым? - Просто вымой голову!
Надо вводить РАЗУМНЫE ограничeния, а нe так что в мeлком магазинe даже одного покупатeля нeльзя, иначe штраф 300 тысяч, а в лeруа или машкe, в автобусe 30-50 чeловeк это нормально.
Eсли нe ошибаюсь, в Ульяновской области разрeшeно всe кромe массовых мeроприятий, но трeбования такиe: всe в масках, пeрчатках, в салонах красоты и т.п. нe болee 1 клиeнта в один момeнт врeмeни, в торговых организациях (ЛЮБЫХ!) нe болee 3 покупатeлeй на каждыe 50 кв.м., обработка, вeнтиляция, санитайзeры, расстояния и т.д.
Это РАЗУМНО. Жизнь продолжается, люди работают и зарабатывают.
А нe как у нас, двойные стандарты и перекосы.
У знакомых у рeбeнка зуб болит нeдeлю, нe могут найти гдe полeчиться.
У знакомых у рeбeнка зуб болит нeдeлю, нe могут найти гдe полeчиться.
хреново ищут. попова 6 работает
"Только вот риски работы парикмахерской можно свести практически к нулю".
—-----------------
Нельзя при тесном контакте свести риск заражения воздушно-капельной инфекции к нулю. Парикмахера на 2 метра от клиента не поставишь, маска не спасёт.