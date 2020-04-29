Открыть общепит и салоны красоты. Алтайский бизнес вновь обратился к Томенко

Руководители алтайских бизнес-сообществ обратились к губернатору Виктору Томенко с просьбой разрешить работать общепиту, парикмахерским, салонам красоты, частным медцентрам, магазинам и другим компаниям. Копия документа имеется в распоряжении amic.ru.

"Нам поступают многочисленные обращения от предпринимателей, а также предложения о недопущении массового банкротства и социальной напряженности, резкого спада экономики и непредсказуемости в будущем <...>. Важно минимизировать кризисные явления, использовать возможности по сохранению рабочих мест, смягчить удар для бизнеса", – сказано в обращении.

Под документом, датированным 27 апреля, подписались алтайский депутат, бизнесмен, председатель совета алтайской "Деловой России" Юрий Матвейко, исполнительный директор Союза промышленников Виктор Мещеряков, президент Алтайской торгово-промышленной палаты Борис Чесноков, председатель совета краевого отделения "Опоры России" Евгений Госьков, председатель правления Алтайского союза предпринимателей Юрий Фриц, исполнительный директор Союза крестьянских (фермерских) формирований Александр Вайс, бизнес-омбудсмен Павел Нестеров и председатель алтайского отделения "Ассоциация молодых предпринимателей России" Сергей Лямин.

Они призывают губернатора разрешить работать:

частным медицинским центрам;

общепиту;

стоматологическим и офтальмологическим кабинетам;

лицензированным косметологам и массажистам;

парикмахерским, салонам красоты, соляриям;

магазинам по продаже авто- и мототранспорта, велосипедов;

магазинам одежды, обуви, детских товаров, мебели;

торговым нестационарным объектам и магазинам с товарами хозяйственно-бытового назначения;

предприятиям, оказывающим бытовые услуги населению;

компаниям, ставящим прививки;

консалтинговым агентствам (в области права и бухгалтерии);

ломбардам и другим некредитным финансовым организациям;

кадровым агентствам;

а также тем, кто ведет административно-хозяйственную вспомогательную деятельность; иным видам деятельности, кроме деятельности с массовым пребыванием людей.

Напомним, в начале апреля руководители бизнес-объединений просили главу региона продлить налоговые каникулы для индивидуальных предпринимателей до 2024 года, отменить уплату страховых взносов за второй и третий кварталы 2020 года, снизить НДС до 18%, запретить блокировку банковских счетов и так далее. Отдельно к главе региона обращались и частные медицинские организации, и представители индустрии красоты.

На сегодняшний день постановлением губернатора разрешено работать строителям, производственникам, адвокатам, дорожникам, автосервисам, кредитным организациям и многим другим компаниям.