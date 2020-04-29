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Открыть общепит и салоны красоты. Алтайский бизнес вновь обратился к Томенко

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Предприниматели просят допустить к работе предприятия, которые из-за месячного простоя оказались на грани банкротства
Фото: Екатерина Смолихина/amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина/amic.ru

Руководители алтайских бизнес-сообществ обратились к губернатору Виктору Томенко с просьбой разрешить работать общепиту, парикмахерским, салонам красоты, частным медцентрам, магазинам и другим компаниям. Копия документа имеется в распоряжении amic.ru.

"Нам поступают многочисленные обращения от предпринимателей, а также предложения о недопущении массового банкротства и социальной напряженности, резкого спада экономики и непредсказуемости в будущем <...>. Важно минимизировать кризисные явления, использовать возможности по сохранению рабочих мест, смягчить удар для бизнеса", – сказано в обращении.

Под документом, датированным 27 апреля, подписались алтайский депутат, бизнесмен, председатель совета алтайской "Деловой России" Юрий Матвейко, исполнительный директор Союза промышленников Виктор Мещеряков, президент Алтайской торгово-промышленной палаты Борис Чесноков, председатель совета краевого отделения "Опоры России" Евгений Госьков, председатель правления Алтайского союза предпринимателей Юрий Фриц, исполнительный директор Союза крестьянских (фермерских) формирований Александр Вайс, бизнес-омбудсмен Павел Нестеров и председатель алтайского отделения "Ассоциация молодых предпринимателей России" Сергей Лямин.

Они призывают губернатора разрешить работать:

  • частным медицинским центрам;
  • общепиту;
  • стоматологическим и офтальмологическим кабинетам;
  • лицензированным косметологам и массажистам;
  • парикмахерским, салонам красоты, соляриям;
  • магазинам по продаже авто- и мототранспорта, велосипедов;
  • магазинам одежды, обуви, детских товаров, мебели;
  • торговым нестационарным объектам и магазинам с товарами хозяйственно-бытового назначения;
  • предприятиям, оказывающим бытовые услуги населению;
  • компаниям, ставящим прививки;
  • консалтинговым агентствам (в области права и бухгалтерии);
  • ломбардам и другим некредитным финансовым организациям;
  • кадровым агентствам;
  • а также тем, кто ведет административно-хозяйственную вспомогательную деятельность; иным видам деятельности, кроме деятельности с массовым пребыванием людей. 

Напомним, в начале апреля руководители бизнес-объединений просили главу региона продлить налоговые каникулы для индивидуальных предпринимателей до 2024 года, отменить уплату страховых взносов за второй и третий кварталы 2020 года, снизить НДС до 18%, запретить блокировку банковских счетов и так далее. Отдельно к главе региона обращались и частные медицинские организации, и представители индустрии красоты.

На сегодняшний день постановлением губернатора разрешено работать строителям, производственникам, адвокатам, дорожникам, автосервисам, кредитным организациям и многим другим компаниям.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

29.04.2020 12:01
- гость -

ближайшее время там никого не будет хоть заоткрывайся.

29.04.2020 12:06
- гость -

будут, будут, а вы можете дальше продолжать сидеть в четырех стенах

29.04.2020 12:13
- гость -

молодогвардеец !

29.04.2020 12:20
гость

Матвейко это у которого дочь не в чем себе не отказывает и все это в инсте наблюдая одна мысть_откуда бабки.

29.04.2020 12:20
69

Странная просьба, ежедневный прирост более 6 тысяч, ускоренными темпами вводятся 100 тысяч койко-мест, в 10 раз больше изготавливают ИВЛ, потому что мы только выходим на плато, президент сказал нужен минимум ещё один инкубационный период чтобы купировать распространение и не допустить рост, а специалисты просят открыть ВСЕ! Это как вообще?

29.04.2020 12:22
гость

Пусть все подписавшие сложатся на маски и антисептики людям. Ну и в салонах и поликлиниках что бы менял персонал каждые два часа защитные комплекты,обрабатывал все тоже раз в два часа и анализы на ковид ежедневно.

29.04.2020 12:29
- гость -


29.04.2020 12:20
69
Мое личное мнение, что много преувеличено в отношении вируса. Написать количество заболевших можно любое...

29.04.2020 12:40
- гость -

Первое,что надо открыть,это частные мед.клиники и поликлиники. Если,как считают,они могут являться способом распространения коронавируса, то что говорить про магазины, общественный транспорт и т.д.

29.04.2020 12:42
- гость -

Самое время открывать, чтобы к 12 мая обойти Испанию.

29.04.2020 12:45
- гость -

и спортзалы.
выживальщики могут дальше в своих конурах сидеть, а нормальные люди хотят комфортно жить и потреблять.
я уже не говорю о малых предпринимателях, которые просто загибаются.

29.04.2020 12:52
гость

Надо открывать! никто вас насильно в магазины и парикмахерские не тащит.... у меня сын подросток за зиму вырос, а я ему джинсы купить не могу! если ума хватит, будешь соблюдать меры предосторожности, а если его нет, хоть дверь в подъезд заварите, из окон повыпрыгивают! Сами же тут пишите, что все везде ходят, режим не соблюдают, а предприниматели убытки свои считают, работать не могут...

29.04.2020 12:58
Барнаулец

Смысл самоизоляции и закрытия почти всего, если транспорт полный!!! Люди сидят, стоят вплотную друг к другу, чихают, кашляют, можно месяц из дома не выходить, а потом проехать один раз в автобусе и подцепить заразу. Количество транспорта сократили, а людей в него набивается очень много!

29.04.2020 13:00
- гость -

"Предприниматели просят допустить к работе предприятия, которые из-за месячного простоя оказались на грани банкротства" - ещё только на грани?! Не, так не пойдёт, ещё надо подождать. Согласен, цинично я выразился, Путин научил.

29.04.2020 13:01
krash

в новостях нашкрай и так уже обозначили как один из лидеров по индексу сам оизоляции. Еще и общепиты давайте откроем.....

29.04.2020 13:07
Eugene

Кто имеет возможность и нет никаких потребностей могут сидеть дома.

29.04.2020 13:11
- гость -

Сентябрь. Разрабатывался 99 план по спасению малого и среднего бизнеса. Разработчики так увлеклись разработкой, что даже не заметили исчезновение этих малых и средних.

29.04.2020 13:16
- гость -

"у меня сын подросток за зиму вырос, а я ему джинсы купить не могу!"

Озон, wildberries, lamoda и куча других сайтов в помощь. Значит, так надо, что при современных возможностях онлайн торговли видите без штанов. Да и зачем ему джинсы на самоизоляции? В ТЦ не в чем пойти?

29.04.2020 13:21
- гость -

29.04.2020 12:06
- гость -
Тревожный чемоданчик не забудьте собрать, а потом будьте-будьте)

29.04.2020 13:22
- гость -

29.04.2020 12:29
- гость -
Ага, всему миру делать нечего, каждый день приписками занимаются) Вы в курсе, что количество заболевших уже перевалило за три миллиона?

29.04.2020 13:30
месный

29.04.2020 13:16
- гость -

нуну, одёжку без примерки покупать. Окажется малой чё вы с ней потом делать будете?
Если больше - то ещё както носить можно,а вот малую никак!

Лично покупал в штатах на ебэе плащик XXXL (производство китай оказалось потом) оказалса сильно большой, пришлось ушивать. Купил на али в китае несколько футболок тоже XXXL - даже надеть не смог нифига!

29.04.2020 13:54
- гость -

А мне подстричься надо, жарко, не могу. Губернатор то стриженый. Знаю, многие парикмахеры ушли в подполье, думаете так никто не заразится? Уж лучше бы в больших залах работали и проветривали

29.04.2020 13:56
- гость -

А мне подстричься надо, жарко, не могу. Киньте адресок и пароли.

29.04.2020 13:56
- гость -

Если что - я девочка, налысо не вариант

29.04.2020 14:01
гость

Как то страшно выходить. Под шумок продали СБЕР , ввели налог на вклады, сняли убыток с РОСНЕФТИ (Венесуэлла) поместили правительству, искуственный интеллект собирает данные с мобильников и планшетов, ну и поправки за президента уже не нужны референдума не надо.

29.04.2020 14:03
Бабуля

Да откройте все уже..Автобусы битком,Леруа просто кишат..Это прям показатель вменяемости людей,пока все переболеют

29.04.2020 14:15
месному тунеядцу



нуну, одёжку без примерки покупать. Окажется малой чё вы с ней потом делать будете?
Если больше - то ещё както носить можно,а вот малую никак!

Лично покупал в штатах на ебэе плащик XXXL (производство китай оказалось потом) оказалса сильно большой, пришлось ушивать. Купил на али в китае несколько футболок тоже XXXL - даже надеть не смог нифига!

-тебе куда ходить?чЮдо!
ты 24 часа грязь льешь за компом,и ходишь под себя!

29.04.2020 14:17
- гость -

Введите всеобщий масочный режим, тогда и открывайте.

29.04.2020 14:31
Ковидия

Все работают. Ну процентов 80 точно.Зачем лицемерить то? Снимают квартиры вскладчину. Работают на дому. Солярии по звонку. Ногтевые тоже.

29.04.2020 14:38
Ольга

Мы готовы соблюдать все меры безопасности чтобы не допустить распространения вируса! Разрешите только работать, мы уже месяц без денег...на что жить, с чего оплачивать аренду...

29.04.2020 14:43
- гость -

И при этом хотят, чтобы поскорее эпидемия закончилась... Ну-ну)

29.04.2020 15:05
месный

29.04.2020 14:15
месному тунеядцу

Чё тебе не нравится твоя собственная грязь? Дак я не виноват что это грязь, что ты в ней и стараешься её побольше наделать! Или ты в сторонке и смотришь какбы другие из неё не повылазили наслаждаяс процессом из далека и подливая её им побольше?

29.04.2020 15:12
Кристина

Все меры безопасности у салонов красоты, соблюдены и если нужно мы готовы усилить! В салонах красоты намного безопаснее,чем в тех же продуктовых магазинах !
Откройте салоны красоты, у нас так же семьи и дети которых надо кормить, они от того,что мы не ходим на работу меньше есть не стали !
Кредиты и ипотеки!!!

29.04.2020 15:34
гость

Ожидайте своей очереди до 15 мая. Родина в опасности. Чай с голодухи не вспухнете. Вспомните бессмертный подвиг Ленинграда.

29.04.2020 15:59
месный

29.04.2020 15:12
Кристина

Какие именно там у вас меры? Чё никто дышать не будет?
В продуктовые магазины за продуктами ходят, чтобы поесть, потому как если не есть с голоду помрёшь! Чёт ни разу не слышал, чтобы от того что в салон красоты не сходил умер кто-то. В продуктовом магазине клиент очень далеко от персонала в отличии от вашего красотонаведения. Да и объём помещения там несколько раз поболее чем ваше - это к вопросу вероятности. Вы в вашем салоне 100% словите вирус если кто с ним к вам зайдёт и будете его распространять потом в силу специфики работы с клиентом.

29.04.2020 16:51
Гость 001

С голоду скоро вспухнем. В салонах красоты в основном мастер работает 1 на 1 с клиентом, не так сложно соблюдать все меры безопасности. И на это все готовы. Как оплачивать квартиру, налоги, еду, не понятно.

29.04.2020 16:56
Екатерина

Просим разрешить работу салонам красоты! В связи с большими убытками.
Элементарно не на что жить и не на что кушать....

29.04.2020 17:21
гость

Отчетливо видны ценности наших граждан. Жизнь человека ценится меньше прибыли. Вот Путин об этом вчера душевно сказал,хоть я и не его фанат. А дамы эти салоновладелицы в основном супруги не бедных граждан. Простые мастера тоже не бедствуют.Просто в подполье работают.

29.04.2020 17:26
Кристина

Полностью поддерживаю, кредитным организациям разрешили работу, а салонам красоты и общепиту запрещено. Правительство логически выставляет приоритеты!

29.04.2020 17:27
Александра

Дамы то, как вы варазились, может и «супруги не бедных граждан, а как быть нам?! Сотрудникам этих отрослей. Я в ресторанном бизнесе со школы, найти другую работу, сейчас крайне не просто, а заболевших у нас крайне мало, можно бы было уже и открыть нас

29.04.2020 17:37
Наташа

Разрешите работу салонам красоты, они изначально приучены к соблюдению все норм обслуживания!!!! Дизенфекция, маски, перчатки для этого им не нужна была ПАНДЕМИЯ, это обычные меры в работе.
Мастерам нечем платить за аренду, а вскоре нечего будет есть.

29.04.2020 17:37
месный

29.04.2020 16:51
Гость 001

Как вы собрались меры предосторожности соблюдать, если ваша голва в 15-20см от клиента, не дышать ни вам не ему?

29.04.2020 17:38
месный

29.04.2020 17:37
Наташа
Мастерам нечем платить за аренду, а вскоре нечего будет есть.

Вы этот вопрос задавайте тому кому платили налоги!

29.04.2020 18:10
Анастасия

Прошу разрешить работу салонам красоты!

29.04.2020 18:23
гость

Прошу ни в коем случае не открывать салоны.

29.04.2020 18:48
Новоалтаец

Я "за" открытие салонов красоты и частных поликлиник. В этих местах больше антисептических средств, чем в магазинах, а людей очень мало!

29.04.2020 19:27
Микробизнес

У меня Маленькая Студия маникюра и я вложила в неё все деньги и душу. Стерильность это принципиальный момент в нашем помещении. Тщательная обработка дез.средствами и без короны всегда была. Перчатки, маски, шапочки это обычные для нас средства защиты. Дайте разрешение!!!

29.04.2020 19:33
Гость

Такое впечатление, что только плановый приём у врачей не ведётся, где санэпирежим можно реально соблюдать! Люди без планового приёма получат отягощение своих заболеваний и смертей в ближайшее время будет больше, чем от короны!!! Правительство, опомнитесь! Автобусы полные, квас на улице продают! Где логика?

29.04.2020 19:45
No name

Да !

29.04.2020 19:52
Гость

Разрешите работать хотя бы на условиях определенного временного промежутка между клиентами и определенном количестве человек в помещении (определите конкретно на сколько кВ метров сколько человек может находиться).

30.04.2020 13:19
Анна

Полностью поддерживаю!!
Общественный транспорт ломиться от людей без масок и дистанций!

30.04.2020 13:27
Тамара

Поддерживаю! Людям нужна работа и всё вышеперечисленное в посещении, а работникам всех сфер нужна работа, для прикармливания семей, оплаты кредитов и ипотек, банки не предоставляют отсрочек!!! Зато Леруа ломится от желающих прикупить обои и многое другое, очереди с середины рядов до кассы

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