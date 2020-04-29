Открыть общепит и салоны красоты. Алтайский бизнес вновь обратился к Томенко

Руководители алтайских бизнес-сообществ обратились к губернатору Виктору Томенко с просьбой разрешить работать общепиту, парикмахерским, салонам красоты, частным медцентрам, магазинам и другим компаниям. Копия документа имеется в распоряжении amic.ru.
"Нам поступают многочисленные обращения от предпринимателей, а также предложения о недопущении массового банкротства и социальной напряженности, резкого спада экономики и непредсказуемости в будущем <...>. Важно минимизировать кризисные явления, использовать возможности по сохранению рабочих мест, смягчить удар для бизнеса", – сказано в обращении.
Под документом, датированным 27 апреля, подписались алтайский депутат, бизнесмен, председатель совета алтайской "Деловой России" Юрий Матвейко, исполнительный директор Союза промышленников Виктор Мещеряков, президент Алтайской торгово-промышленной палаты Борис Чесноков, председатель совета краевого отделения "Опоры России" Евгений Госьков, председатель правления Алтайского союза предпринимателей Юрий Фриц, исполнительный директор Союза крестьянских (фермерских) формирований Александр Вайс, бизнес-омбудсмен Павел Нестеров и председатель алтайского отделения "Ассоциация молодых предпринимателей России" Сергей Лямин.
Они призывают губернатора разрешить работать:
- частным медицинским центрам;
- общепиту;
- стоматологическим и офтальмологическим кабинетам;
- лицензированным косметологам и массажистам;
- парикмахерским, салонам красоты, соляриям;
- магазинам по продаже авто- и мототранспорта, велосипедов;
- магазинам одежды, обуви, детских товаров, мебели;
- торговым нестационарным объектам и магазинам с товарами хозяйственно-бытового назначения;
- предприятиям, оказывающим бытовые услуги населению;
- компаниям, ставящим прививки;
- консалтинговым агентствам (в области права и бухгалтерии);
- ломбардам и другим некредитным финансовым организациям;
- кадровым агентствам;
- а также тем, кто ведет административно-хозяйственную вспомогательную деятельность; иным видам деятельности, кроме деятельности с массовым пребыванием людей.
Напомним, в начале апреля руководители бизнес-объединений просили главу региона продлить налоговые каникулы для индивидуальных предпринимателей до 2024 года, отменить уплату страховых взносов за второй и третий кварталы 2020 года, снизить НДС до 18%, запретить блокировку банковских счетов и так далее. Отдельно к главе региона обращались и частные медицинские организации, и представители индустрии красоты.
На сегодняшний день постановлением губернатора разрешено работать строителям, производственникам, адвокатам, дорожникам, автосервисам, кредитным организациям и многим другим компаниям.
Комментарии
ближайшее время там никого не будет хоть заоткрывайся.
будут, будут, а вы можете дальше продолжать сидеть в четырех стенах
молодогвардеец !
Матвейко это у которого дочь не в чем себе не отказывает и все это в инсте наблюдая одна мысть_откуда бабки.
Странная просьба, ежедневный прирост более 6 тысяч, ускоренными темпами вводятся 100 тысяч койко-мест, в 10 раз больше изготавливают ИВЛ, потому что мы только выходим на плато, президент сказал нужен минимум ещё один инкубационный период чтобы купировать распространение и не допустить рост, а специалисты просят открыть ВСЕ! Это как вообще?
Пусть все подписавшие сложатся на маски и антисептики людям. Ну и в салонах и поликлиниках что бы менял персонал каждые два часа защитные комплекты,обрабатывал все тоже раз в два часа и анализы на ковид ежедневно.
29.04.2020 12:20
69
Мое личное мнение, что много преувеличено в отношении вируса. Написать количество заболевших можно любое...
Первое,что надо открыть,это частные мед.клиники и поликлиники. Если,как считают,они могут являться способом распространения коронавируса, то что говорить про магазины, общественный транспорт и т.д.
Самое время открывать, чтобы к 12 мая обойти Испанию.
и спортзалы.
выживальщики могут дальше в своих конурах сидеть, а нормальные люди хотят комфортно жить и потреблять.
я уже не говорю о малых предпринимателях, которые просто загибаются.
Надо открывать! никто вас насильно в магазины и парикмахерские не тащит.... у меня сын подросток за зиму вырос, а я ему джинсы купить не могу! если ума хватит, будешь соблюдать меры предосторожности, а если его нет, хоть дверь в подъезд заварите, из окон повыпрыгивают! Сами же тут пишите, что все везде ходят, режим не соблюдают, а предприниматели убытки свои считают, работать не могут...
Смысл самоизоляции и закрытия почти всего, если транспорт полный!!! Люди сидят, стоят вплотную друг к другу, чихают, кашляют, можно месяц из дома не выходить, а потом проехать один раз в автобусе и подцепить заразу. Количество транспорта сократили, а людей в него набивается очень много!
"Предприниматели просят допустить к работе предприятия, которые из-за месячного простоя оказались на грани банкротства" - ещё только на грани?! Не, так не пойдёт, ещё надо подождать. Согласен, цинично я выразился, Путин научил.
в новостях нашкрай и так уже обозначили как один из лидеров по индексу сам оизоляции. Еще и общепиты давайте откроем.....
Кто имеет возможность и нет никаких потребностей могут сидеть дома.
Сентябрь. Разрабатывался 99 план по спасению малого и среднего бизнеса. Разработчики так увлеклись разработкой, что даже не заметили исчезновение этих малых и средних.
"у меня сын подросток за зиму вырос, а я ему джинсы купить не могу!"
Озон, wildberries, lamoda и куча других сайтов в помощь. Значит, так надо, что при современных возможностях онлайн торговли видите без штанов. Да и зачем ему джинсы на самоизоляции? В ТЦ не в чем пойти?
29.04.2020 12:06
- гость -
Тревожный чемоданчик не забудьте собрать, а потом будьте-будьте)
29.04.2020 12:29
- гость -
Ага, всему миру делать нечего, каждый день приписками занимаются) Вы в курсе, что количество заболевших уже перевалило за три миллиона?
29.04.2020 13:16
- гость -
нуну, одёжку без примерки покупать. Окажется малой чё вы с ней потом делать будете?
Если больше - то ещё както носить можно,а вот малую никак!
Лично покупал в штатах на ебэе плащик XXXL (производство китай оказалось потом) оказалса сильно большой, пришлось ушивать. Купил на али в китае несколько футболок тоже XXXL - даже надеть не смог нифига!
А мне подстричься надо, жарко, не могу. Губернатор то стриженый. Знаю, многие парикмахеры ушли в подполье, думаете так никто не заразится? Уж лучше бы в больших залах работали и проветривали
А мне подстричься надо, жарко, не могу. Киньте адресок и пароли.
Если что - я девочка, налысо не вариант
Как то страшно выходить. Под шумок продали СБЕР , ввели налог на вклады, сняли убыток с РОСНЕФТИ (Венесуэлла) поместили правительству, искуственный интеллект собирает данные с мобильников и планшетов, ну и поправки за президента уже не нужны референдума не надо.
Да откройте все уже..Автобусы битком,Леруа просто кишат..Это прям показатель вменяемости людей,пока все переболеют
нуну, одёжку без примерки покупать. Окажется малой чё вы с ней потом делать будете?
Если больше - то ещё както носить можно,а вот малую никак!
Лично покупал в штатах на ебэе плащик XXXL (производство китай оказалось потом) оказалса сильно большой, пришлось ушивать. Купил на али в китае несколько футболок тоже XXXL - даже надеть не смог нифига!
-тебе куда ходить?чЮдо!
ты 24 часа грязь льешь за компом,и ходишь под себя!
Введите всеобщий масочный режим, тогда и открывайте.
Все работают. Ну процентов 80 точно.Зачем лицемерить то? Снимают квартиры вскладчину. Работают на дому. Солярии по звонку. Ногтевые тоже.
Мы готовы соблюдать все меры безопасности чтобы не допустить распространения вируса! Разрешите только работать, мы уже месяц без денег...на что жить, с чего оплачивать аренду...
И при этом хотят, чтобы поскорее эпидемия закончилась... Ну-ну)
29.04.2020 14:15
месному тунеядцу
Чё тебе не нравится твоя собственная грязь? Дак я не виноват что это грязь, что ты в ней и стараешься её побольше наделать! Или ты в сторонке и смотришь какбы другие из неё не повылазили наслаждаяс процессом из далека и подливая её им побольше?
Все меры безопасности у салонов красоты, соблюдены и если нужно мы готовы усилить! В салонах красоты намного безопаснее,чем в тех же продуктовых магазинах !
Откройте салоны красоты, у нас так же семьи и дети которых надо кормить, они от того,что мы не ходим на работу меньше есть не стали !
Кредиты и ипотеки!!!
Ожидайте своей очереди до 15 мая. Родина в опасности. Чай с голодухи не вспухнете. Вспомните бессмертный подвиг Ленинграда.
29.04.2020 15:12
Кристина
Какие именно там у вас меры? Чё никто дышать не будет?
В продуктовые магазины за продуктами ходят, чтобы поесть, потому как если не есть с голоду помрёшь! Чёт ни разу не слышал, чтобы от того что в салон красоты не сходил умер кто-то. В продуктовом магазине клиент очень далеко от персонала в отличии от вашего красотонаведения. Да и объём помещения там несколько раз поболее чем ваше - это к вопросу вероятности. Вы в вашем салоне 100% словите вирус если кто с ним к вам зайдёт и будете его распространять потом в силу специфики работы с клиентом.
С голоду скоро вспухнем. В салонах красоты в основном мастер работает 1 на 1 с клиентом, не так сложно соблюдать все меры безопасности. И на это все готовы. Как оплачивать квартиру, налоги, еду, не понятно.
Просим разрешить работу салонам красоты! В связи с большими убытками.
Элементарно не на что жить и не на что кушать....
Отчетливо видны ценности наших граждан. Жизнь человека ценится меньше прибыли. Вот Путин об этом вчера душевно сказал,хоть я и не его фанат. А дамы эти салоновладелицы в основном супруги не бедных граждан. Простые мастера тоже не бедствуют.Просто в подполье работают.
Полностью поддерживаю, кредитным организациям разрешили работу, а салонам красоты и общепиту запрещено. Правительство логически выставляет приоритеты!
Дамы то, как вы варазились, может и «супруги не бедных граждан, а как быть нам?! Сотрудникам этих отрослей. Я в ресторанном бизнесе со школы, найти другую работу, сейчас крайне не просто, а заболевших у нас крайне мало, можно бы было уже и открыть нас
Разрешите работу салонам красоты, они изначально приучены к соблюдению все норм обслуживания!!!! Дизенфекция, маски, перчатки для этого им не нужна была ПАНДЕМИЯ, это обычные меры в работе.
Мастерам нечем платить за аренду, а вскоре нечего будет есть.
29.04.2020 16:51
Гость 001
Как вы собрались меры предосторожности соблюдать, если ваша голва в 15-20см от клиента, не дышать ни вам не ему?
29.04.2020 17:37
Наташа
Мастерам нечем платить за аренду, а вскоре нечего будет есть.
Вы этот вопрос задавайте тому кому платили налоги!
Прошу разрешить работу салонам красоты!
Прошу ни в коем случае не открывать салоны.
Я "за" открытие салонов красоты и частных поликлиник. В этих местах больше антисептических средств, чем в магазинах, а людей очень мало!
У меня Маленькая Студия маникюра и я вложила в неё все деньги и душу. Стерильность это принципиальный момент в нашем помещении. Тщательная обработка дез.средствами и без короны всегда была. Перчатки, маски, шапочки это обычные для нас средства защиты. Дайте разрешение!!!
Такое впечатление, что только плановый приём у врачей не ведётся, где санэпирежим можно реально соблюдать! Люди без планового приёма получат отягощение своих заболеваний и смертей в ближайшее время будет больше, чем от короны!!! Правительство, опомнитесь! Автобусы полные, квас на улице продают! Где логика?
Да !
Разрешите работать хотя бы на условиях определенного временного промежутка между клиентами и определенном количестве человек в помещении (определите конкретно на сколько кВ метров сколько человек может находиться).
Полностью поддерживаю!!
Общественный транспорт ломиться от людей без масок и дистанций!
Поддерживаю! Людям нужна работа и всё вышеперечисленное в посещении, а работникам всех сфер нужна работа, для прикармливания семей, оплаты кредитов и ипотек, банки не предоставляют отсрочек!!! Зато Леруа ломится от желающих прикупить обои и многое другое, очереди с середины рядов до кассы