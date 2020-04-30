Парикмахерским и магазинам одежды разрешили работать, но не всем. Что это значит?

А что еще разрешил или запретил губернатор?

1. В крае разрешили монтировать, ремонтировать системы пожарной и охранно-пожарной сигнализации, а также проводить их техническое обслуживание.

2. В период с 1 по 10 мая включительно на территории Алтайского края приостанавливается бронирование мест, прием и размещение граждан в гостиницах, за исключением лиц, находящихся в командировках или служебных поездках.

3. Разрешена плановая вакцинация населения, в том числе вакцинация детей в рамках нацкалендаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям. В общем, теперь поставить прививку против клещевого энцефалита можно.