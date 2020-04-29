Власти Алтайского края ослабили ограничения из-за коронавируса

29 апреля по решению губернатора Виктора Томенко внесены изменения в указ "Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19", сообщает пресс-служба краевого правительства. Документ предусматривает целый ряд изменений. Они вступают в силу с сегодняшнего дня.
Под запрет на деятельность торговой сферы теперь не попадают объекты розничной торговли непродовольственными товарами в специализированных магазинах, расположенных на первых этажах зданий и имеющих отдельный обособленный вход. При этом обязательным условием работы таких торговых организаций является соблюдение расстояния между посетителями не менее 1,5 метра и одномоментное нахождение в помещении магазина не более трех человек.
Аналогичные меры и особенности помещений дают право оказывать парикмахерские услуги, с тем лишь отличием, что одновременно там могут находиться не трое, а двое клиентов.
Вместе с тем пока не возобновят работу салоны красоты, косметические и спа-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны и другие объекты, где оказывают подобные услуги.
К перечню разрешенных видов деятельности также отнесены такие услуги, как монтаж, техническое обслуживание, ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации, деятельность по обучению в организациях, не отнесенных к образовательным.
Кроме того, новым указом главы региона предписывается приостановить бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах и базах отдыха, санаториях и санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия.
С 1 по 10 мая нельзя будет бронировать и места в гостиницах. Исключение составят только для лиц, которые находятся в служебных командировках.
Кроме того, в список разрешенных плановых мероприятий включена вакцинация детского населения по эпидемическим показаниям, а также вакцинация взрослого населения против клещевого энцефалита.
Комментарии
А никто не хочет объяснить этот бред сивой кобылы? Зачем люди сидели без работы месяц? Минимум выявленных - запрещаем всем. Количество выявленных растет - работайте. Кто-то готов взять на себя ответственность за принятые решения?
А никто не хочет объяснить этот бред сивой кобылы? Зачем люди сидели без работы месяц? Минимум выявленных - запрещаем всем. Количество выявленных растет - работайте. Кто-то готов взять на себя ответственность за принятые решения?
А вы не ищите объяснений... Бессмысленно
Пионер,в театре абсурда не бывает объяснений. ответственности тем более....
Вакцинация против клещей уже НЕ актуальна опоздали
Гостиницы закрыли, народ на квартиры съёмные посуточные ломанёт. Их кто проконтролирует? Вот там антисанитария и рассадник вирусов!
30.04.2020 08:03
гость
Вы читать умеете? Если вы в командировке - вас поселят в гостинице. А ехать просто так сейчас - зачем? Искать приключений на свою... ? Тем более что с 1 мая трассы будут перекрыты.
30.04.2020 07:16
- гость -
Вакцинация против клещей уже НЕ актуальна опоздали
Но РЕвакцинация еще актуальна. С конца марта не могу поставить плановую прививку от клещевого энцефалита