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Барнаульцу, нашедшему боевой снаряд, выписали протокол о нарушении самоизоляции

, ИА "Амител"
Мужчина был на рыбалке
Фото: Barnaul 22

Фото: Barnaul 22

Житель Барнаула во время рыбалки с сыном нашел на берегу озера боевой снаряд от РПГ и обратился в полицию. Однако инициатива оказалась наказуемой: мужчине выписали протокол о нарушении режима самоизоляции, сообщила супруга рыболова в сообществе Barnaul 22.

"Все сделал, как положено, а ему выписали предупреждение, что нарушил режим самоизоляции. Правильно ли это? Ведь он действительно сделал доброе дело. Чем это могло закончиться – непонятно. Теперь надо задуматься, стоит ли звонить в таких случаях", – пишет женщина.

В пресс-службе ГУ МВД по краю подтвердили, что предмет изъят и находится на экспертизе. С рыбаком провели профилактическую беседу по поводу соблюдения режима самоизоляции.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

2.05.2020 16:14
- гость -

Хорошая прививка от общения с правоохранителями.

2.05.2020 16:23
- гость -

Когда закрепят законодательно режим "самоизоляции" и введут его, тогда пусть беседы и проводят. Пока это не сделано, любая такая беседа - это попросту незаконные действия. Максимум что могу, это проверить, не является ли человек тем, кто должен соблюдать предписания роспотребнадзора о двухнедельном карантине.
А СМИ, которые дурачат народ - это соучастники.

2.05.2020 17:24
- гость -

Так он там как раз самоизолировался. Кто там кроме него и его сына был? Во дворах толпы сидят, полицейские рядом бродят, даже не подходят. А к этому товарищу на природе, где он ни сам никого заразить не мог, ни от кого заразиться - прикопались.

2.05.2020 18:11
- гость -

Дебилы

2.05.2020 19:10
- гость -

А разве у него законом были ограничены права пол ст. 27 Конституции РФ? Может полицейских самих привлечь по ст. 286 ук.рф?

2.05.2020 19:54
аминь

вместо благодарности.

2.05.2020 19:56
@@

Такое может быть только в России, нет только в Алтайском крае, нет только в Барнауле, да нет, только в данном полицейском участке. Во! Так сойдет...

2.05.2020 22:50
Гостья

Вообще-то Томенко рыбалку не запрещал, так что надо бы оспорить. Протокол должны тем выписывать, кто карантин нарушил, а не самоизоляцию.

3.05.2020 07:33
- гость -

ПОЗОРИЩЕ! Мужик, не звони им больше

3.05.2020 07:45
- гость -

дыбылы

3.05.2020 08:13
- гость -

У мусаров план, они его выполняют. Когда были вытрезвители, у мусарил был план по пьяным. Вытрезвитель пустой, забирали всех подряд с любой дозой выпитого.

3.05.2020 08:15
- гость -

2.05.2020 22:50
Гостья
Вообще-то Томенко рыбалку не запрещал

Кто такой таменка? пока есть такие гостьи, таменки писаревы франки и прочие дипутаты будут вас доить как коров. Такие гостьи и путинга выбирают 20 лет нам на голову.

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