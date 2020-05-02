Барнаульцу, нашедшему боевой снаряд, выписали протокол о нарушении самоизоляции

Житель Барнаула во время рыбалки с сыном нашел на берегу озера боевой снаряд от РПГ и обратился в полицию. Однако инициатива оказалась наказуемой: мужчине выписали протокол о нарушении режима самоизоляции, сообщила супруга рыболова в сообществе Barnaul 22.
"Все сделал, как положено, а ему выписали предупреждение, что нарушил режим самоизоляции. Правильно ли это? Ведь он действительно сделал доброе дело. Чем это могло закончиться – непонятно. Теперь надо задуматься, стоит ли звонить в таких случаях", – пишет женщина.
В пресс-службе ГУ МВД по краю подтвердили, что предмет изъят и находится на экспертизе. С рыбаком провели профилактическую беседу по поводу соблюдения режима самоизоляции.
Комментарии
Хорошая прививка от общения с правоохранителями.
Когда закрепят законодательно режим "самоизоляции" и введут его, тогда пусть беседы и проводят. Пока это не сделано, любая такая беседа - это попросту незаконные действия. Максимум что могу, это проверить, не является ли человек тем, кто должен соблюдать предписания роспотребнадзора о двухнедельном карантине.
А СМИ, которые дурачат народ - это соучастники.
Так он там как раз самоизолировался. Кто там кроме него и его сына был? Во дворах толпы сидят, полицейские рядом бродят, даже не подходят. А к этому товарищу на природе, где он ни сам никого заразить не мог, ни от кого заразиться - прикопались.
Дебилы
А разве у него законом были ограничены права пол ст. 27 Конституции РФ? Может полицейских самих привлечь по ст. 286 ук.рф?
вместо благодарности.
Такое может быть только в
России, нет только в Алтайском крае, нет только в Барнауле, да нет, только в данном полицейском участке. Во! Так сойдет...
Вообще-то Томенко рыбалку не запрещал, так что надо бы оспорить. Протокол должны тем выписывать, кто карантин нарушил, а не самоизоляцию.
ПОЗОРИЩЕ! Мужик, не звони им больше
дыбылы
У мусаров план, они его выполняют. Когда были вытрезвители, у мусарил был план по пьяным. Вытрезвитель пустой, забирали всех подряд с любой дозой выпитого.
2.05.2020 22:50
Гостья
Вообще-то Томенко рыбалку не запрещал
Кто такой таменка? пока есть такие гостьи, таменки писаревы франки и прочие дипутаты будут вас доить как коров. Такие гостьи и путинга выбирают 20 лет нам на голову.