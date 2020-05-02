"Ваш сын попал в беду". Более 100 тысяч рублей похитил мошенник у жительницы Барнаула

63-летняя жительница Барнаула стала жертвой мошенника, который под предлогом "ваш сын попал в беду" похитил у нее крупную сумму денег, информирует пресс-служба регионального МВД.

Отмечается, что горожанке позвонил неизвестный мужчина и представившись сотрудником полиции сообщил, что ее сын попал в ДТП. Чтобы уладить неприятность, мошенник потребовал от женщины 105 тысяч рублей.

Вместо того чтобы перезвонить сыну и убедиться в достоверности информации, женщина выполнила все указания мошенника и перевела на указанный им счет необходимую сумму. Только потом женщина связалась с сыном и узнала, что ни в какую аварию тот не попадал.

Обратившись в полицию, стражи порядка приступили к расследованию. Они выяснили, что аферистом оказался 34-летний житель соседней с Алтайским краем области, который ранее не привлекался к уголовной ответственности. По месту жительства у него изъяли четыре банковские карты, шесть сотовых телефонов и 57 SIM-карт.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".