"Ваш сын попал в беду". Более 100 тысяч рублей похитил мошенник у жительницы Барнаула

63-летняя жительница Барнаула стала жертвой мошенника, который под предлогом "ваш сын попал в беду" похитил у нее крупную сумму денег, информирует пресс-служба регионального МВД.
Отмечается, что горожанке позвонил неизвестный мужчина и представившись сотрудником полиции сообщил, что ее сын попал в ДТП. Чтобы уладить неприятность, мошенник потребовал от женщины 105 тысяч рублей.
Вместо того чтобы перезвонить сыну и убедиться в достоверности информации, женщина выполнила все указания мошенника и перевела на указанный им счет необходимую сумму. Только потом женщина связалась с сыном и узнала, что ни в какую аварию тот не попадал.
Обратившись в полицию, стражи порядка приступили к расследованию. Они выяснили, что аферистом оказался 34-летний житель соседней с Алтайским краем области, который ранее не привлекался к уголовной ответственности. По месту жительства у него изъяли четыре банковские карты, шесть сотовых телефонов и 57 SIM-карт.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".
Комментарии
перевела на указанный им счет необходимую сумму
Она пыталась дать взятку в 100 тысяч рублей, это статья 291 УК РФ, наказывается лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от пятикратной до десятикратной суммы взятки
Почему пыталась? Дала... так что можно закрывать)))
Дала-то дала... но не этому дала...
Если бы бабосики получил мусоро настоящий ..
Бабка бы уран в корзинах таскаоа
А если мошенник, то старушке повезло
Но для порядка, бабке нужно штраф выписать за нарушение самоизоляции