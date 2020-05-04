Дорогу на остров Шубинский временно перекрыли из-за подтопления

Фото: официальный сайт Барнаула
Дорога, ведущая на остров Шубинский в барнаульском микрорайоне Затон, временно перекрыта из-за подтопления.
"Уровень воды в реке Обь 4 мая в Барнауле составляет 475 сантиметров над нулем водомерного столба. В связи с подъемом уровня воды временно ограничено движение транспорта по автомобильной дороге, ведущей на остров Шубинский в микрорайоне Затон", – сообщили в пресс-службе городской администрации.
Уточняется, что на месте установлены запрещающий въезд дорожный знак и ограждающие конструкции. Движение автотранспорта осуществляется по понтонному мосту.
Подчеркнем, критическая отметка Оби в Барнауле составляет 540 сантиметров. При достижении этого показателя начинается подтопление микрорайона Затон.
Комментарии
Месяц назад отчитались, что все дороги подняли до 540-560, а тут 475 и дороги нет, позор вашим словам и действиям власть.
Еще жители устья Барнаулки запросят помощи. Были годы в истории Барнаула когда вода доходила до Короленко.