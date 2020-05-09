8 мая в Первомайском районе возле поселка Казачий сбили лосиху. Об этом сообщает группа "Инцидент Барнаул".

Как позже уточнила участница сообщества, животное было беременно. Оно погибло вместе с лосятами, которых вынашивало.

При столкновении у автомобиля треснуло лобовое стекло, смялась крыша и капот. Данных о состоянии водителя после аварии нет.

Как ранее сообщал amic.ru, последний подобный инцидент на дорогах Алтайского края произошел в сентябре прошлого года неподалёку от Фирсово. Тогда лось получил серьезные травмы и переломы. Животное спустя непродолжительное время скончалось.