В Барнауле будут готовить программистов и дизайнеров с нуля

Сегодня профессия IT-специалиста очень востребована на рынке труда. Кроме того, она дает возможность работать удаленно, не выходя из дома, и получать зарплату по мировым стандартам. Современным и хорошо оплачиваемым специальностям в Барнауле обучает Международная компьютерная академия "Шаг". Что ждет студентов и какие у них перспективы, рассказал генеральный директор учебного заведения Павел Специан.

– Что такое Компьютерная академия "Шаг"?

– Наша академия – это крупнейший международный учебный центр IT-образования. Существует она с 1999 года. Сегодня у нас 83 филиала в 20 странах, где обучение идет по единой программе. При желании студент может начать обучение в Барнауле, продолжить в Праге, а закончить, например, в Сиэтле.

– Чему учат в барнаульском филиале?

– Компьютерная академия "Шаг" специализируется на профессиональном и доступном IT-образовании. Здесь готовят:

Программисты учатся разрабатывать пользовательские и мобильные приложения, работать с базами данных, создавать компьютерные игры, утилиты и многое другое.

После курса "Компьютерная графика и дизайн" выпускники создают фирменную стилистику брендов, рекламные макеты, 3D-графику, анимационные фильмы, фотографируют и обрабатывают снимки, проектируют веб-сайты и не только.

Выпускники курса "Интернет-маркетинг" получают системные знания и практические навыки работы со всеми популярными каналами продвижения, умеют разрабатывать и управлять стратегиями маркетинга с применением всех digital-форматов.

Главное – все обучение направлено на приобретение практических навыков. Наши студенты должны соответствовать требованиям работодателей сегодня и в будущем, поэтому методисты и преподаватели постоянно работают над улучшением и обновлением программ, чтобы выпускники "Шага" могли достойно показать себя перед работодателем.

– Кто может стать студентом академии? Как к вам поступить?

– В академию мы принимаем всех в возрасте от 15 до 55 лет. Выпускники школ сразу получают профессию, а студенты – вторую специальность одновременно с учебой в университете. Взрослые люди, которые недовольны своей текущей работой, могут переучиться или поднять уровень знаний в сфере IT.

Каких-то особых требований к студентам нет. При приеме в академию каждый абитуриент проходит собеседование и тест на компьютерную грамотность. Если у студентов недостаточный уровень владения ПК, мы объединяем их в группы подготовительных курсов, чтобы в начале основного курса стартовые знания были у всех равны. Мы уверены, что специалистом можно стать даже с нуля.

– А как студенты и работающие люди смогут совмещать занятия с основной деятельностью?

– Мы прекрасно понимаем, что время – невероятно ценный ресурс. Поэтому предлагаем несколько форм обучения.

Стационар. Подходит для тех, кто привык получать знания и опыт в окружении единомышленников. Если у вас есть свободное время, а самостоятельное обучение дается с трудом, то эта форма вам подойдет. Малокомплектные группы – до 16 человек. Занятия с вами проводит преподаватель по будним дням.

Полустационар. Позволяет совмещать обучение в академии с университетом или другой деятельностью. Каждую неделю студент получает консультацию преподавателей и электронный урок для самостоятельной работы, который включает в себя теорию, примеры решения задач, инструкции, домашние задания, интерактивные видео и другие материалы. Занятия по выходным – суббота или воскресенье.

Онлайн. Идеален для тех, кто считает удобным дистанционный формат или когда необходимо менять свою жизнь в условиях самоизоляции.

Современное оснащение аудиторий, индивидуальные рабочие места, уникальные методики преподавания и реальные результаты в виде готовых проектов – все это мы предлагаем нашим студентам.

Поэтому даже самые загруженные люди смогут выбрать удобный вариант.

– Расскажите, как проходит обучение?

– Минимум 80% обучения – это практика. В начале каждого занятия даются необходимые знания, и сразу же отрабатываются на практике. Все студенты обеспечиваются современным учебным материалом: теорией, практическими примерами, видеоуроками, тестами для самоконтроля, чтобы не выпадать из процесса обучения даже тогда, когда по каким-либо причинам нельзя посетить занятие.

Кроме того, мы – авторизированные центры компаний Microsoft, Cisco и ряда других. В программе обучения предусмотрены тестирования и экзамены от этих организаций, студент получит международные сертификаты, которые в профессиональной среде многое значат и высоко ценятся. А на защите дипломных работ у нас часто присутствуют представители IT-компаний, которые могут сразу предложить выпускнику работу.

– А кто преподает в академии?

– Преподаватели – специалисты ведущих IT-компаний с опытом работы минимум пять лет. Они не только эксперты-практики в своей сфере, но и профессиональные педагоги. Их цель – сделать образование таким, каким оно должны быть: осознанным, интересным и результативным. Студенты получают не только теоретическое представление о профессии, но и реальный обмен опытом с практикующим специалистом, находясь на занятиях в наших аудиториях.

– Чем занимаются выпускники академии?

– Каждый успешный студент курса получает диплом международного образца. Выпускники академии работают в крупнейших мировых компаниях Microsoft, HP, Ebay, Amazon и многих других – в 36 странах мира. Многие уезжают за рубеж, а кто-то, напротив, устраивается на удаленную работу и живет там, где ему нравится. Свобода выбора и привлекает многих в эту сферу. Кстати, набор в академию в Барнауле уже идет!

Записывайтесь на новый поток обучения в Международную Компьютерную Академию "Шаг"! Более подробная информация на сайте компании.

Международная компьютерная академия "Шаг"

г. Барнаул, ул. Кирова 51а, 2 этаж

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