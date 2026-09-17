Сейчас владельцы iPhone не могут использовать сети пятого поколения на территории страны, хотя сами устройства технически поддерживают стандарт

17 сентября 2026, 13:00, ИА Амител

Вышка сотовой связи / Фото: amic.ru

Минцифры России ведет переговоры с американской компанией Apple о возможности использования 5G владельцами iPhone в нашей стране, сообщил глава ведомства Максут Шадаев РИА Новости.

"Мы ведем переговоры с Apple, обсуждаем возможность подключения 5G на iPhone", — сказал министр.

Ранее amic.ru писал, что на прошлой неделе в России начали функционировать первые сети связи пятого поколения. В Минцифры заявили, что в ближайшее время доступ к 5G получат пользователи Android. Что касается владельцев iPhone, то возможность их подключения к сети будет зависеть от решения компании Apple.