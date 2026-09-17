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Минцифры и Apple обсуждают подключение 5G на iPhone в России

Сейчас владельцы iPhone не могут использовать сети пятого поколения на территории страны, хотя сами устройства технически поддерживают стандарт

17 сентября 2026, 13:00, ИА Амител

Вышка сотовой связи / Фото: amic.ru
Вышка сотовой связи / Фото: amic.ru

Минцифры России ведет переговоры с американской компанией Apple о возможности использования 5G владельцами iPhone в нашей стране, сообщил глава ведомства Максут Шадаев РИА Новости.

"Мы ведем переговоры с Apple, обсуждаем возможность подключения 5G на iPhone", — сказал министр.

Ранее amic.ru писал, что на прошлой неделе в России начали функционировать первые сети связи пятого поколения. В Минцифры заявили, что в ближайшее время доступ к 5G получат пользователи Android. Что касается владельцев iPhone, то возможность их подключения к сети будет зависеть от решения компании Apple.

Вышка сотовой связи / Фото: создано в нейросети

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Комментарии 3

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Гость

13:05:11 17-09-2026

В то время, когда чиновникам запретили использовать огрызок, подобные переговоры очень сильно напоминают предательство. Запрет огрызка нужен повсеместный. Огрызок официально поддерживает Окраину! Поэтому огрызок надо выгнать из страны.

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Гость

13:28:10 17-09-2026

Гость (13:05:11 17-09-2026) В то время, когда чиновникам запретили использовать огрызок,... Эк у тебя подгорает-то. Только вот афоней поголовно депутатско-чиновничья рать пользуется и сами себе они его не запретят.

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Шинник

13:54:03 17-09-2026

Эпл почти ушла из России !
кажется в 2027 году и Апп Стор Россию покинет.
..............
так что по на 8-м айфоне пока посижу ...

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