Минцифры и Apple обсуждают подключение 5G на iPhone в России
Сейчас владельцы iPhone не могут использовать сети пятого поколения на территории страны, хотя сами устройства технически поддерживают стандарт
17 сентября 2026, 13:00, ИА Амител
Минцифры России ведет переговоры с американской компанией Apple о возможности использования 5G владельцами iPhone в нашей стране, сообщил глава ведомства Максут Шадаев РИА Новости.
"Мы ведем переговоры с Apple, обсуждаем возможность подключения 5G на iPhone", — сказал министр.
Ранее amic.ru писал, что на прошлой неделе в России начали функционировать первые сети связи пятого поколения. В Минцифры заявили, что в ближайшее время доступ к 5G получат пользователи Android. Что касается владельцев iPhone, то возможность их подключения к сети будет зависеть от решения компании Apple.
13:05:11 17-09-2026
В то время, когда чиновникам запретили использовать огрызок, подобные переговоры очень сильно напоминают предательство. Запрет огрызка нужен повсеместный. Огрызок официально поддерживает Окраину! Поэтому огрызок надо выгнать из страны.
13:28:10 17-09-2026
Гость (13:05:11 17-09-2026) В то время, когда чиновникам запретили использовать огрызок,... Эк у тебя подгорает-то. Только вот афоней поголовно депутатско-чиновничья рать пользуется и сами себе они его не запретят.
13:54:03 17-09-2026
Эпл почти ушла из России !
кажется в 2027 году и Апп Стор Россию покинет.
..............
так что по на 8-м айфоне пока посижу ...