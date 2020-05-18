С 18 мая горячее водоснабжение отключат в некоторых многоквартирных и частных домах в центре Барнаула, сообщает пресс-служба администрации Алтайского края.

Отключение на улицах Короленко, Гоголя, Максима Горького, Льва Толстого, Чехова и Пушкина продлится до 24 мая. За это время проведут гидравлические испытания и плановый ремонт.

С 19 мая в Барнауле также отключат горячую воду на Змеиногорском тракте – там без водоснабжения останутся шесть домов, детский сад и два общежития.

Ранее amic.ru сообщил о начале испытаний и ремонтных работ в малых котельных города. По информации СГК, первые отключения начались 15 мая на улице Советской, Отечественной и Аванесова. Горячей воды в этих домах не будет до 24 мая.