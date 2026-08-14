Путь к успеху: как "Академия шахмат" развивает интеллект детей и растит чемпионов

Если вы хотите, чтобы ребенок рос умным, интеллектуально развитым – шахматы для этого лучший инструмент, утверждет директор Академии шахмат

14 августа 2026, 07:30, ИА Амител

Юные шахматисты/ фото предоставлено Академией шахмат

В Алтайском крае уже семь лет работает "Академия шахмат" - уникальный проект, направленный на интеллектуальное развитие детей. Сегодня воспитанники Академии побеждают на соревнованиях разного уровня: Алтайского края, Сибири, России. О том, как развивается Академия шахмат и к чему она стремится, amic.ru рассказал ее директор Дмитрий Косачев.

Директор "Академии шахмат" Дмитрий Косачев/ фото предоставлено Академией шахмат

- Дмитрий, Академия шахмат была создана в 2018 году. Что было сделано за это время и чего удалось достичь?

- За минувшие семь лет удалось достичь, считаю, многого: создана крепкая устойчивая организация, сформирован преподавательский состав, выстроены схемы взаимодействия с Федерацией шахмат Алтайского края, школами и детскими садами Барнаула, центром поддержки предпринимателей "Мой бизнес". Главная задача на первом этапе была – четко понять свою миссию, организовать структуру и собрать коллектив воспитанников. И это удалось. Также значительно вырос количественный и качественный преподавательский состав. Чего стоит только то, что сегодня Академия работает под кураторством известного в России и за ее пределами международного гроссмейстера и тренера Павла Сергеевича Малетина – это сразу задает высокую планку уровня подготовки учеников Академии.

И сегодня никого уже не удивить достижениями "академиков".



- И каковы эти достижения?

- Сначала мы побеждали на городских соревнованиях. Например, мы "взяли" 16 медалей первенства города Барнаула. А теперь шагнули на краевой и межрегиональный уровень. В 2026-м году наши воспитанники стали победителями и призёрами этапов Детского Кубка России ("Кубок Алтая", "Кубок главы Республики Алтай", "Наукоград Кольцово", "Мемориал Русакова"), Первенства Сибири, краевой Олимпиады "Шахматы в школах". Хочу сказать, что сегодня в каждой возрастной группе наши воспитанники готовы бороться за самые высокие места.

Юные шахматисты/ фото предоставлено Академией шахмат

- Имена героев можем назвать?

- Из последних достижений: Соня Малиновских (победительница Первенства Сибири-2025) взяла три золота – в Майме, Кольцово и Омске на этапах детских кубков. Лиза Масленникова – золото в Кольцово и Омске. Валерия Толмачева – бронза на Кубке главы республики Алтай и на мемориале Русакова. Также с медалями с этапов детских кубков приехали Витя Сорокин, Влад Пономаренко, Завьялова Маргарита.

В детско-юношескую сборную региона сейчас включены девять воспитанников Академии, им Федерация шахмат компенсирует затраты на поездки на турниры: Анастасия Верещагина (2008), Калион Бармин (2013), Таисия Новикова, Ева Бурова, Мария Толмачёва (все – 2015), Софья Малиновских (2016), Лев Безденежных, Артём Мишин (оба – 2017), Михаил Бобров (2019).

Как руководитель детско-юношеской комиссии Федерации шахмат Алтайского края могу отметить, что в нашем регионе Федерацией созданы прекрасные условия для развития шахмат, проводится большое количество турниров, что позволяет детям быстрее совершенствоваться в игре. Но в Академии дополнительно к этим турнирам проводится большое количество внутренних турниров, причем мы их включили в единый календарный план спортивных мероприятий города Барнаула, что позволяет помимо роста шахматного мастерства юным академикам выполнять и присваивать официальные спортивные разряды.

Юные шахматисты/ фото предоставлено Академией шахмат

- Сколько сегодня учеников в Академии?

- Первоначально число ребят, занимающихся шахматами было невелико. Но первые успехи детей, увлеченность педагогов, рекомендации родителей сделали свое дело и количество обучающихся стало стремительно расти. Сейчас у нас уже больше 400 человек. Ребята дружны, воспринимают себя как единую команду. Вместе не только играют в шахматы, но и ездят на сборы в летний лагерь "Шахматная страна", отдыхают. Многие родители добровольно взяли на себя роль амбассадоров нашей организации: помогают адаптироваться новеньким в сумасшедшем ритме спортивной жизни. За что им огромное спасибо! Недаром девиз всемирной организации шахмат ФИДЕ – "Все мы – одна семья!"

- Летний шахматный лагерь? Дети туда приезжают. чтобы продолжить занятия шахматами?

- Да, это первый и пока единственный в России детский оздоровительный лагерь шахматного профиля. Краевой шахматный клуб получил этот лагерь в оперативное управление всего три года назад в очень непростом состоянии. За прошедшие три года сделано очень много – построены новые туалеты и душевые, увеличена территория лагеря, лагерь огорожен забором, снесены ветхие строения, закуплено новое оборудование для кухни. Сегодня все в лагере чисто, аккуратно и помимо шахматных занятий, которые проводят ведущие тренеры края, очень много других активностей для детей – концерты, подвижные игры, футбол и так далее. Сегодня лагерь вмещает 70 детей одновременно. В этом году Академия полностью выкупила одну смену, но даже этого оказалось явно недостаточно, на следующий год мы планируем для воспитанников Академии приобрести две полные смены в "Шахматной стране".

Юные шахматисты/ фото предоставлено Академией шахмат

- Вы также сказали, что взаимодействуете со школами и детскими садами Барнаула. Это сотрудничество как-то расширяется? Появляются новые участники?

- Конечно, в этом году мы начали сотрудничать с гимназиями 27, 40 и 69, Барнаульской классической школой. Важным достижением для Академии стало получение образовательной лицензии, реализовывается многоуровневая программа подготовки детей, от школы раннего развития, начальной подготовки до спортивных групп.

- Что дают детям занятия шахматами? Какие качества развивают?

- Это можно долго перечислять. Развивают логику, аналитическое и критическое мышление, учат просчитывать различные варианты в уме, оценивать риски и возможности — это важно и в повседневной жизни. Шахматы развивают память и концентрацию внимания, эмоциональный интеллект, математические способности - да много всего. Скажу так: если вы хотите, чтобы ваш ребенок рос умным и интеллектуально развитым – шахматы для этого лучший инструмент.

Юные шахматисты/ фото предоставлено Академией шахмат

- Вы сказали, что у вас в Академии больше 400 учеников. Вы еще ведете набор? К вам еще можно попасть?

- Да, конечно. Например, сейчас, в августе мы проводим бесплатные занятия для ребят дошкольного и школьного возраста. Также идет набор и комплектование групп на следующий учебный год. Занятия мы проводим по двум адресам: улица Власихинская, 166, ТЦ "Заря" и на улице Советская, 4. Но предварительно нужно записаться по телефону: 8-963-500-7703.