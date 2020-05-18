Барнаульский автовокзал объявил о запуске маршрута Барнаул – Горно-Алтайск – Артыбаш. Теперь до Телецкого озера можно доехать на автобусе без пересадок, пишет "Алтайская правда".

В данный момент известно о четырех рейсах: 20 и 22 мая можно будет уехать из Барнаула, а вернуться 21 и 23 мая. Билет в одну сторону будет стоить 1100 рублей (цена указана без учета сборов).

Автобусы, которые будут ходить по маршруту, имеют 33 посадочных места. Отправление из Барнаула запланировано на 12:20, а прибытие в Артыбаш – в 20:30.

Напомним, в Республике Алтай сейчас действуют строгие ограничения из-за коронавируса. Все, кто приезжает в регион, должен пройти обязательную 14-дневную самоизоляцию.

Ранее amic.ru писал о том, что барнаульский аэропорт возобновляет рейс Барнаул – Красноярск, а также анонсировал новый для краевой столицы маршрут до Омска.