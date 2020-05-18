В Барнауле на улице Новгородской напротив дома №26 из Газели выпал холодильник. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

По информации очевидца, бытовой прибор выпал из Газели, когда та ехала по улице. К счастью, за ней не оказалось автомобилей, и никто не пострадал.

Прохожие помогли водителю затащить потерянное устройство обратно в Газель, который удалился восвояси.

Ранее amic.ru сообщил, что сегодня в центре Барнаула дорожники установили знак прямо на трамвайной остановке. Табличка была монтирована на высоте около полутора метров, из-за чего очевидец чуть не ударился, не сразу заметив новшество дорожных служб.