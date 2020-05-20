Жительница Барнаула подозревается в истязании и лишении свободы своего сына

Следственный комитет задержал жительницу Барнаула, подозреваемую в истязании и лишении свободы своего 10-летнего сына. Мальчика поместили в социальное детское учреждение, рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, женщина долгое время истязала своего сына, применяя в отношении него физическое и психологическое насилие, а в декабре 2019 года связала ему руки и ноги, тем самым лишив свободы.

О противоправных действиях правоохранителям рассказали знакомая семьи и совершеннолетняя дочь подозреваемой.

Уголовное дело передано для рассмотрения. Следователем готовится ходатайство в суд об избрании в отношении задержанной меры пресечения.