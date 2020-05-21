Брошен на произвол. Рабочий из Барнаула остался без пальцев

Прокуратура Индустриального района обратилась в суд, чтобы защитить права стропальщика, который получил травму во время исполнения обязанностей, но остался без выплат. Как сообщает пресс-служба краевого ведомства, рабочий в декабре 2019 года на производстве лишился пальцев руки.

Происшествие не стали оформлять как несчастный случай на производстве, расследование инцидента не проводили. Так как мужчина работал не по трудовому договору, а по договору подряда, то он остался и без оплаты больничного.

"В результате неправомерных действий работодателя работник, получивший вред здоровью при исполнении должностных обязанностей, лишился возможности на получение соответствующих гарантий, предусмотренных действующим законодательством", – констатировали в прокуратуре.

В связи с этим правоохранители потребовали установить факт трудовых отношений и провести расследование несчастного случая. Иск находится на рассмотрении в суде.