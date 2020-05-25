В ГИБДД поблагодарили горожанина, который задержал пьяного водителя в центре Барнаула

Госавтоинспекция Алтайского края поблагодарила жителя Барнаула за оказание помощи в поимке нарушителя, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
Об инциденте, случившемся 24 мая на пересечении проспекта Ленина и улицы Партизанской в Барнауле, amic.ru уже сообщал. Тогда пьяный барнаулец разъезжал на отечественном авто, нарушал правила и едва не сбил женщину пешеходном переходе. Водитель машины, который все это время двигался позади нарушителя, задержал его.
Как уточнили в ведомстве, когда пьяный водитель остановился, бдительный горожанин подбежал к автомобилю и выдернул ключи из замка зажигания. Вскоре подъехали инспекторы ДПС.
Установлено, что автомобилем ВАЗ-2110 управлял 47-летний житель Барнаула. Его привлекли к административной ответственности, а машину поместили на спецстоянку.
Комментарии
Партизанская улица и Гоголя улица вроде Паралельные. Где они пересекаються
Горького - опечатка
Дожились население вместо мусаров, за спасибо, трудится
25.05.2020 16:19
володя
как проверить "пересекаються" ? Правильно, вопросом "что делаються"
Где они пересекаються
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там, за горизонтом...
25.05.2020 16:55
- гость -
если бы этот пьяный тебе навредил, а "Водитель машины, который все это время двигался позади нарушителя", помог его задержать, ты бы ему ох как благодарен был... А пока зэковскими, типа, понятиями живёшь...