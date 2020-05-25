В ГИБДД поблагодарили горожанина, который задержал пьяного водителя в центре Барнаула

Госавтоинспекция Алтайского края поблагодарила жителя Барнаула за оказание помощи в поимке нарушителя, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Об инциденте, случившемся 24 мая на пересечении проспекта Ленина и улицы Партизанской в Барнауле, amic.ru уже сообщал. Тогда пьяный барнаулец разъезжал на отечественном авто, нарушал правила и едва не сбил женщину пешеходном переходе. Водитель машины, который все это время двигался позади нарушителя, задержал его.

Как уточнили в ведомстве, когда пьяный водитель остановился, бдительный горожанин подбежал к автомобилю и выдернул ключи из замка зажигания. Вскоре подъехали инспекторы ДПС.

Установлено, что автомобилем ВАЗ-2110 управлял 47-летний житель Барнаула. Его привлекли к административной ответственности, а машину поместили на спецстоянку.