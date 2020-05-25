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В ГИБДД поблагодарили горожанина, который задержал пьяного водителя в центре Барнаула

, ИА "Амител"
Нетрезвый автомобилист нарушал ПДД и едва не сбил женщину
Фото: Vse42.ru

Фото: Vse42.ru

Госавтоинспекция Алтайского края поблагодарила жителя Барнаула за оказание помощи в поимке нарушителя, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Об инциденте, случившемся 24 мая на пересечении проспекта Ленина и улицы Партизанской в Барнауле, amic.ru уже сообщал. Тогда пьяный барнаулец разъезжал на отечественном авто, нарушал правила и едва не сбил женщину пешеходном переходе. Водитель машины, который все это время двигался позади нарушителя, задержал его.

Как уточнили в ведомстве, когда пьяный водитель остановился, бдительный горожанин подбежал к автомобилю и выдернул ключи из замка зажигания. Вскоре подъехали инспекторы ДПС.

Установлено, что автомобилем ВАЗ-2110 управлял 47-летний житель Барнаула. Его привлекли к административной ответственности, а машину поместили на спецстоянку.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

25.05.2020 16:19
володя

Партизанская улица и Гоголя улица вроде Паралельные. Где они пересекаються

25.05.2020 16:36
- гость -

Горького - опечатка

25.05.2020 16:55
- гость -

Дожились население вместо мусаров, за спасибо, трудится

25.05.2020 16:57
Шашлык

25.05.2020 16:19
володя

как проверить "пересекаються" ? Правильно, вопросом "что делаються"

25.05.2020 17:03
гiсть

Где они пересекаються
---
там, за горизонтом...

25.05.2020 17:34
- гость -

25.05.2020 16:55
- гость -

если бы этот пьяный тебе навредил, а "Водитель машины, который все это время двигался позади нарушителя", помог его задержать, ты бы ему ох как благодарен был... А пока зэковскими, типа, понятиями живёшь...

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