Байкер слетел с мотоцикла после ДТП в Барнауле

Фото: vk.com/incident22

Дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и легкового автомобиля произошло в Барнауле в среду, 27 мая, сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".

Как отмечается, авария случилась на участке улицы Власихинской между улицами Шумакова и Попова. По опубликованным кадрам видно, что на месте ДТП присутствуют сотрудники МЧС.

О пострадавших и иных деталях инцидента не сообщается.

Как писал amic.ru, утром 27 мая в центре Барнаула столкнулись два автомобиля, один из которых вылетел на газон, протаранив кусты у дороги. ДТП произошло на проспекте Строителей в районе площади Победы. Как отмечали очевидцы, обошлось без пострадавших.