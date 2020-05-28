Здание театра кукол "Сказка" достроят в Барнауле до конца 2020 года

Виктор Томенко рассказал, что здание театра кукол "Сказка" в Барнауле будет достроено в 2020 году. Об этом губернатор сообщил во время отчета о своей деятельности перед депутатами регионального парламента.
"В 2019 году выполнена большая часть работ по строительству театра кукол "Сказка". Работы планируется завершить в этом году, несмотря на экономические трудности", – отметил губернатор.
В апреле министр культуры региона Елена Безрукова сообщила, что строительство театра кукол "Сказка" в Барнауле может затянуться еще на более длительный срок из-за возможных экономических последствий, связанных с пандемией коронавируса.
Комментарии
Уже не раз слышали, тут лучше вообще молчать как показывает время.
Про Художественный музей - молчок, как воды в рот набрали)))) Наверное, юбилей долгостроя готовятся отмечать: лет 10 или 9. Зато мощь парадом будем демонстрировать 24-го, гордись, земляк)))
Зато директор "Сказки" уже автомобиль купила.