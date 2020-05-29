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"Симку" привезут на такси. В Tele2 рассказали, как пандемия изменила работу оператора

, ИА "Амител"
Самоизоляция проверила мобильные сети на прочность
Фото: Tele2

Фото: Tele2

Ограничительные меры из-за пандемии коронавируса больно ударили по многим отраслям бизнеса. Но мобильные операторы оказались теми уникальными компаниями, которые смогли выйти из воды без критических последствий, отметил директор макрорегиона "Сибирь" компании Tele2 Дмитрий Кромский. Он рассказал amic.ru, как оператор пережил период самоизоляции, как можно получить SIM-карту не выходя из дома и что теперь будет с салонами связи, в которые стало приходить меньше клиентов.

"Самоизоляция – это длинная новогодняя ночь"

– Дмитрий, много говорят о том, что интернет-провайдеры и мобильные операторы в условиях изоляции – счастливчики. Ведь потребность в связи только возросла. Tele2 – в числе этих счастливчиков?

– Кризис влияет на абсолютно любую отрасль бизнеса. Но телеком действительно находится в уникальном положении. Для сравнения достаточно взглянуть на турбизнес и авиаперевозки, которые очень сильно пострадали. А мы в это же время, наоборот, видим, что востребованность наших услуг только возросла: голосовой и мобильный трафик увеличился. Естественно, нам пришлось быстро корректировать инвестиционную программу, чтобы строить базовые станции именно там, где нужно было клиентам. Однако с этим мы справились.

– Насколько чаще сибиряки стали говорить по телефону и пользоваться интернетом?

– Период самоизоляции существенно отличается от обычных дней. Голосовой трафик по сравнению с началом марта вырос на 8% – нагрузки на сеть сопоставимы с нагрузками в новогоднюю ночь. Еще на 5% у нас вырос интернет-трафик. А если сравнивать рост трафика в этот период с апрелем 2019 года, то потребление мобильного интернета в Сибири вообще выросло в полтора раза. Причины роста трафика этой весной очевидны: большинство компаний перевели своих сотрудников на "удаленку". Это мы даже на своем примере видим: сейчас 96% сотрудников Tele2 в Сибири работают из дома.

Кстати, об "удаленке": потребности корпоративных клиентов, я так понимаю, тоже значительно увеличились?

– Конечно, новых корпоративных клиентов стало меньше, но действующие партнеры стали куда больше докупать дополнительные мобильные сервисы. Бизнес перестраивается и уходит в онлайн, поэтому компании вынуждены расширять возможности связи. Например, на 10% вырос спрос на data-тарифы, которые бизнес использует для организации удаленной работы. 

Также для этих целей людям нужны модемы и роутеры – продажи оборудования корпоративным клиентам у нас с начала марта выросли на 5%. Еще одна услуга, которой стали намного чаще пользоваться, – "SMS-таргет". Она позволяет компаниям легко настроить рассылку для своих клиентов и оставаться с ними на связи. В апреле спрос на услугу вырос на 25%.

А с возросшими нагрузками ваши мощности справлялись?

– Да, но мы постоянно расширяемся и строим новые базовые станции. Особенность самоизоляции в том, что трафик не только вырос, но и перераспределился. Если раньше основная нагрузка была сосредоточена в центре города, то теперь она "расползлась" – трафик увеличился и в спальных районах, и в дачных поселках. Поэтому нам пришлось те базовые станции, которые столкнулись с сильной нагрузкой, усилить новыми модулями LTE. Таких улучшений мы сделали с начала года более семисот. Также мы уже построили в Сибири больше 150 новых базовых станций 4G.

SOS-пакет и врачи онлайн

– Раз и у физлиц, и у бизнеса появились новые потребности, предложил ли им Tele2 какие-то новые продукты и тарифы, которые лучше подходят для самоизоляции?

– Оказалось, что наши текущие тарифы отлично для этого приспособлены. Например, у нас есть корпоративный тарифный план "Бизнес XL" – 50 ГБ интернета и 5000 минут в месяц. Все больше клиентов теперь на него переходят, поскольку в условиях "удаленки" он очень удобен.

В Tele2 также можно переносить остаток минут и трафика на следующий месяц, делиться друг с другом гигабайтами, покупать дополнительные минуты и трафик. Все это мы ввели еще до пандемии, но теперь эти преимущества пользуются особым спросом.

Значит, никаких "коронавирусных" тарифов нам не ждать?

– Тарифов – нет. Но мы с самого начала пандемии запустили несколько акций и услуг, чтобы людям было проще пережить непростое время. Например, мы сделали звонки на горячую линию по коронавирусу бесплатными, чтобы люди могли консультироваться, не тратя при этом свой пакетный тариф.

Задолго до пандемии мы запустили в своих салонов продажу сервиса "ТелеМед". Вы можете дистанционно проконсультироваться с врачами из ведущих медучреждений страны, получить советы и рекомендации. За апрель услугой стали пользоваться на 34% больше абонентов. Удовольствие это платное, но за любую покупку в наших салонах мы дарим клиенту промокод, по которому он может попробовать сервис бесплатно.

Кроме того, на всех тарифах у нас действует "SOS-пакет", который включается автоматически, когда на счете недостаточно средств для списания абонентской платы. Вы остаетесь на связи и продолжаете пользоваться самыми необходимыми приложениями: WhatsApp, "Яндекс.Карты", "Яндекс.Навигатор".

Значит, скидки, в их привычном для абонента понимании, вы не делаете?

– Делаем. Две недели назад мы запустили групповую систему скидок "Выгодно вместе". Она действует по всей России. Чтобы ее получить, нужно в личном кабинете или приложении "Мой Tele2" создать группу до пяти человек, добавив в нее номера близких, друзей или коллег. Каждому участнику нужно внести абонентскую плату по тарифу и подключить услугу "Автоплатеж".

Так, если вас в группе трое, скидка на оплату по тарифу для каждого составит 5%, если вас четверо – 10%, а если пятеро – 15%. Пока не можем оценить, насколько эта акция успешна, но новые подключения фиксируем каждый день.

Получить "симку" не выходя из дома

Звонить и сидеть в интернете стали больше: спору нет. Но насколько пострадала розница? Пеший трафик упал сейчас абсолютно везде.

– Естественно, трафик в наши салоны снизился. Точную цифру не назову – по разным салонам связи у нас разные показатели. Но я отмечу, что при этом выросла конверсия: гораздо больше доля клиентов, которые в итоге совершают покупку. Люди теперь не ходят по магазинам "просто спросить" или посмотреть: они точно знают, чего хотят. 

Ходить в наши салоны связи абсолютно безопасно: с самого начала самоизоляции мы обеспечили всех продавцов масками, перчатками и антисептиками. Нанесли специальную разметку. Но самое главное – постарались открыть все наши магазины как можно раньше, чтобы не было очередей. Сейчас у нас в Сибири открыты 94% торговых точек.

Так и чего теперь хотят люди, когда идут к вам в салон?

– В основном это покупка оборудования и смартфонов, а также приобретение новых SIM-карт. Кстати, более дешевые смартфоны в пандемию брать не стали – у нас все показатели по продажам гаджетов остались на прежнем уровне.

А вот консультации абонентов ушли в онлайн. Теперь люди предпочитают решать эти вопросы через контактные центры, чат-боты и мессенджеры. 

Продажи SIM-карт в магазинах тоже снизились. Но зато покупать их онлайн, по сравнению с мартом, стали в 2,5 раза чаще, что не может не радовать.

– То есть в Tele2 можно оформить SIM-карту не выходя из дома?

– Да, и вам даже ее доставят, если нужно. В Барнауле мы сотрудничаем с "Яндекс.Такси". Оформите заказ на сайте или в приложении, и водитель привезет вам вашу SIM-карту. Мы обновили наше приложение "Мой Tele2": теперь там можно активировать и зарегистрировать ее самому. Вы даже можете зайти в любой салон Tele2, выбрать в магазине понравившийся номер и забрать SIM-карту с собой без участия продавца, а в приложении ее активировать.

Люди "распробовали" онлайн

Когда, по вашему мнению, все станет по-прежнему?

– Точно спрогнозировать поведение клиента очень сложно. Я уверен, что так, как раньше, уже не будет. Пандемия поменяет рынок. Конечно, большинство людей вернутся в офисы и в центральные части городов. Но мы полагаем, что часть сотрудников останется на "удаленке". Знаю, что в некоторых компаниях уже решили оставить домашний режим работы чуть ли не до сентября.

Поэтому ожидаем, что наши корпоративные продукты будут так же востребованы. Что касается физлиц, то тут мы полагаем, что продажи и обслуживание онлайн останутся популярными. Во время изоляции клиенты "распробовали" цифровой формат и вряд ли захотят от него отказываться.

Но и розницу сокращать мы не планируем: продажи, конечно, упали, но не критично. Поэтому ожидаем, что они тоже со временем вернутся к прежним показателям.

Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

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