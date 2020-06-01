Бить, кричать и ставить в угол

"Наказывать" — вообще неправильное слово по отношению к собственным детям, уверена психолог. Каждый раз, когда вы наказываете ребенка за плохое поведение или какой-то проступок, вы снимаете с него ответственность и не даете ему почувствовать здоровое чувство вины. Например, если вы поставите сына в угол, он будет думать не над своим поведением, а над тем, как поскорее уже выбраться оттуда. А в дальнейшем он поймет: делать плохое в принципе можно, но потом придется извиниться или принять какое-то наказание.

Крики и физическое воздействие Кабанченко называет категорически неприемлемыми методами воспитания.

"Кроме огромной обиды, злости и возмущения это ничего не вызовет. Ребенок считывает послание "Ты не понял, что плохо поступил, поэтому я сделаю тебе еще больнее. Пока я сильнее, я решаю, что с тобой делать". Тогда он и сам сможет вымещать свою злобу на более слабых: на одноклассниках, на игрушках, на младших братьях и сестрах, на домашних животных", — подчеркнула психолог.

Вместо наказания специалист предлагает использовать слово "санкции". При чем, они должны быть справедливыми и уместными. Например, если ребенок не хочет мыть за собой тарелку, следует ему объяснить, что тогда ему в следующий раз придется есть из немытой. Лучше установить в семье четкие правила, которые родители сами должны соблюдать. Если папа ест перед телевизором, то почему ребенку нельзя?

Когда установлены четкие рамки, гораздо проще повлиять на ребенка: "Смотри, мы же вот так живем, у нас в семье такие правила, и ты тоже должен им следовать". Увидев пример родителей, дети сами начнут вести себя иначе.