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"Дети не должны быть смыслом жизни". Психолог о том, как нельзя воспитывать ребенка

, ИА "Амител"
Как быть, если ребенок плохо учится или красит волосы в синий цвет?
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Сколько бы книжек по воспитанию не прочитали и лекций не прослушали, а на практике все оказывается куда сложнее. Когда малыш капризничает и не успокаивается, когда подросток бесится протестуют, гуляют допоздна и не ходят в школу, так и хочется закричать. Но это сделает только хуже, подчеркивает барнаульский психолог Екатерина Кабанченко. В международный день защиты детей она рассказала amic.ru, как ни в коем случае не стоит обращаться с детьми и что все-таки делать, чтобы повлиять на ребенка.

1
Бить, кричать и ставить в угол

"Наказывать" — вообще неправильное слово по отношению к собственным детям, уверена психолог. Каждый раз, когда вы наказываете ребенка за плохое поведение или какой-то проступок, вы снимаете с него ответственность и не даете ему почувствовать здоровое чувство вины. Например, если вы поставите сына в угол, он будет думать не над своим поведением, а над тем, как поскорее уже выбраться оттуда. А в дальнейшем он поймет: делать плохое в принципе можно, но потом придется извиниться или принять какое-то наказание. 

Крики и физическое воздействие Кабанченко называет категорически неприемлемыми методами воспитания.

"Кроме огромной обиды, злости и возмущения это ничего не вызовет. Ребенок считывает послание "Ты не понял, что плохо поступил, поэтому я сделаю тебе еще больнее. Пока я сильнее, я решаю, что с тобой делать". Тогда он и сам сможет вымещать свою злобу на более слабых: на одноклассниках, на игрушках, на младших братьях и сестрах, на домашних животных", — подчеркнула психолог.

Вместо наказания специалист предлагает использовать слово "санкции". При чем, они должны быть справедливыми и уместными. Например, если ребенок не хочет мыть за собой тарелку, следует ему объяснить, что тогда ему в следующий раз придется есть из немытой. Лучше установить в семье четкие правила, которые родители сами должны соблюдать. Если папа ест перед телевизором, то почему ребенку нельзя? 

Когда установлены четкие рамки, гораздо проще повлиять на ребенка: "Смотри, мы же вот так живем, у нас в семье такие правила, и ты тоже должен им следовать". Увидев пример родителей, дети сами начнут вести себя иначе.

2
Игнорировать его за проступки

Чтобы показать, к примеру, что двойка — это плохо, родитель часто начинает игнорировать ребенка. Тогда сын закономерно спрашивает: "Мама, ты обиделась на меня?". Но в ответ он слышит лишь "нет, я просто занята" или вообще ничего.

"В этот момент ребенок переживает очень травматичную ситуацию. Он получает послание, что когда он поступает плохо, его отвергают. Стоит что-то сделать, что родителям не понравится, и они меня уберут из своей жизни", — пояснила Кабанченко.

Такое поведение может привести к тому, что ребенок вырастает и начинает постоянно подстраиваться под чужое мнение. Внутри у него будет сидеть страх быть отверженным, а единственной задачей станет угодить посторонним. Тогда и получится, что он будет жить вовсе не свою жизнь: работать только там, где престижно, жениться или выходить замуж не за любимого человека, а потому что "пора".

Родителям лучше, наоборот, проявлять свои чувства и быть максимально открытыми. Специалист приводит несколько вариантов фраз, которые вы можете сказать ребенку, если действительно сильно на него обиделись:

  •  "Мне нужно успокоиться, мы чуть позже поговорим" 
  • "Я сейчас сильно разозлилась, я побуду 10 минут одна, пока не беспокой меня" 
  • "Я разочаровалась из-за твоей двойки, мне нужно какое-то время отойти"

В этом случае ребенок увидит, что сделал что-то не то и расстроил родителей. Но при этом поймет, что даже при этом его не отвергли и готовы обсудить случившееся.

3
"Я тебя сейчас брошу здесь и уйду"

Разве есть кто-то, кто не наблюдал такие сцены воспитания в магазинах и торговых центрах? Психолог объясняет, что эта мера во многом схожа с игнорированием. К тому же родители в этот момент сильно переживают из-за того, что о них подумают окружающие. 

"Малыш получит послание о том, что если что, его могут просто оставить: "Как только ты себя плохо ведешь, я тебя брошу. Я от тебя уйду. Придет дяденька-полицейский и я тебя ему отдам". Делать так категорически нельзя. Пытаться что-то донести до малыша, пока он в истерике, бесполезно. Лучше вывести его из магазина и для начала успокоить. А затем уже выяснять отношения", — отметила Кабанченко.

А о мнении других в этот момент лучше не думать, добавила эксперт. Ведь дети есть у многих, и кто-то просто подумает: "Ну хоть не только мой ребенок такой капризный".

4
Мучать ребенка гиперопекой

Когда родителя становится слишком много в жизни ребенка, жди беды. Конечно, участвовать в жизни своих детей очень важно, но звонить каждые 10 минут и спрашивать, где носит сына, не стоит. Психолог отмечает, что такая ситуация возникает из-за повышенной тревожности у взрослых. Если мы переживаем, насколько мы хорошие родители и все ли мы делаем во благо детей, то невольно начинаем лезть в его жизнь больше положенного.

Ребенок в этом случае может полностью подчиниться родителю и не стать самостоятельным или, наоборот, объявить протест. Во втором случае стоит ждать двоек и плохого поведения в школе: если детей дома мучают тотальным контролем, то хотя бы на уроках они попробуют насладиться свободой.

5
Совсем "забить" на то, чем живут дети

Но и полностью отстраниться от жизни своего ребенка нельзя, подчеркивает Екатерина. Такое поведение психологи называют гипоопекой: когда родители вспоминают о ребенке, только если он что-то натворил. А вместо воспитательных моментов и общения стараются откупиться телефонами и свободой. 

"Если на ребенка обращают внимание только когда он плохой, то он и будет плохим. Он мыслит примерно так: "Забыли про меня? Вот вам двойки, вот вам плохие компании, вот вам сигареты. Зато хоть каким-то вниманием я буду обеспечен".

Каждому ребенку рядом нужна опора. Человек, который порадуется за него в случае успеха и подскажет, как быть при неудаче. А на новый телефон опереться, увы не получится.

6
Читать переписки

Так и чешутся руки залезть к дочери в телефон и узнать, с какими мальчиками она там переписывается. Психолог предупреждает: если вы не будете уважать личное пространство ребенка, то он никогда не научится его отстаивать. Вот, например, топ родительских фраз, которые наверняка помогут вам испортить жизнь своему чаду:

  • "В этом доме нет ничего твоего, ты еще не заработал"
  • "Оплачиваю твой интернет и телефон, поэтому могу читать переписки"
  • "От мамы и папы секретов быть не должно"

И вот ваш ребенок уже скрывает от вас вообще все, даже свою первую любовь или крепкую дружбу. Чтобы не допустить такой ситуации, лучше четко обозначить границы. Например, ребенок не входит к вам в комнату без стука, и вы не врываетесь к нему без предупреждения. То же самое и с телефоном.

7
"Дочь, ну и прыщ у тебя"

Критиковать собственного ребенка за внешность — самое настоящее преступление, объяснила Кабанченко. 

"И так тело ребенка меняется, он к нему привыкает. А тут еще и про большой нос или проблемную кожу скажут. Ребенок же не слепой, он подходит к зеркалу, видит плюсы и минусы. Наоборот, важно акцентировать внимание на достоинствах", — подчеркивает специалист.

Еще одна проблема: синие волосы, пирсинг, вычурные наряды и прочие эксперименты, которые дети проводят со своим имиджем. По словам эксперта, так ребенок отстаивает свое право на собственное тело. Он сам хочет решать, что с ним делать. И никакие категорические запреты тут не помогут. Лучше обсуждать каждую ситуацию и идти навстречу. 

Например, если дочь задумала покрасить волосы в яркий цвет, следует ей объяснить, что вы, конечно, не рады, но раз уж она хочет, готовы отвести ее к хорошему мастеру. А если в школе их носить нельзя, сначала придется дождаться каникул. Ребенок, конечно, повозмущается, но будет знать, что вы не против, а решающее слово в этом вопросе именно за ним.

8
Постоянно сравнивать с другими детьми

А вы думали, шутки про сына маминой подруги взялись из ниоткуда? Еще одна распространенная ошибка — приводить в пример чужих детей, когда вы чем-то недовольны. Конечно, по родительской задумке, это должно мотивировать ребенка, но на деле выходит иначе. Все, что он слышит в ваших словах: "Ты не такой, какой мне нужен. Я хотел бы другого ребенка". 

Ребенок лишь получит подтверждение, что с ним действительно что-то не так и замкнется в себе. А в дальнейшем он постарается избегать жизненных ситуаций, где нужно себя проявить. 

9
Дети не должны быть смыслом вашей жизни

Да, именно так. По словам психолога, это самое сложное, что должны сделать родители: начать отделять себя и ребенка с самого раннего возраста. Рано или поздно дети вырастают, съезжают от родителей и начинают жить самостоятельно. Если вся ваша жизнь сосредоточена на вашем чаде, то с его отбытием она просто закончится. 

"Мы тебя так ждали, так хотели. Мы ночей спать не будем и все тебе отдадим. Во всем себе откажем, лишь бы у тебя все было", — говорят родители своим детям. Такое распределение материальных и эмоциональных ресурсов ни к чему хорошему не приведет. Особенно, если вы потом начнете требовать отдачи: "Вообще-то мы надеялась, что ты станешь врачом. Мы тебе всех репетиторов оплачивали".

Ребенок окажется зажат в рамках и постоянно будет тревожиться, что же подумают родители о его следующем шаге. А потому придется попрощаться с мечтами, например, о переезде в другой город или любимом увлечении, от которого папа и мама не в восторге.

Психолог рекомендует всем родителям простое упражнение: напишите на листке бумаги, чем вы похожи со своим ребенком и чем отличаетесь. Тогда вы наглядно поймете, что вы разные люди и у вас разные увлечения. Не делайте выбор за сына или дочь, лучше внимательнее присмотритесь, к чему у него действительно лежит душа и помогите в этом реализоваться.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

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