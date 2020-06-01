Почти 200 тысяч алтайских семей получат выплаты на детей от 3 до 16 лет

1 июня 188 186 алтайских семей получат единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет. Средства выплатят на 270 700 детей по заявлениям, которые родители подали до 25 мая 2020 года включительно, сообщает официальный сайт Алтайского края.

"2,707 млн рублей перечислили сегодня, 1 июня, на счета 112 кредитных учреждений для алтайских семей с детьми в возрасте от 3 до 16 лет. Заявления, которые можно подать до 1 октября 2020 года, продолжают поступать. И важно знать, что данная выплата входит в перечень доходов, на которые не может быть обращено взыскание по исполнительным документам", – рассказал управляющий отделением ПФР по Алтайскому краю Борис Трофимов.

94% семей подали заявление через портал "Госуслуги" и могут отслеживать его статус через личный кабинет. Те, кто обращался в Пенсионный фонд, могут получить информацию по телефону (3852) 39-99-99.