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В Бийске осудят жителя Татарстана, год воровавшего деньги с банковских счетов

, ИА "Амител"
На счету мошенника – пять совершенных краж и 18 покушений
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Бийске осудят жителя Республики Татарстан, который в течение года занимался мошенничеством с банковскими картами, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

По версии следствия, обвиняемый в период с 2018 по 2019 год находил объявления о продаже товаров и связывался с продавцами. В ходе разговора он уговаривал их сообщить им данные своих банковских карт и переводил деньги со счетов. Всего за это время он совершил пять краж и 18 покушений на хищение.

Несмотря на меры конспирации, сотрудники ГУ МВД по Алтайскому краю установили его личность, собрали необходимые доказательства и предъявили обвинения сразу по нескольким пунктам статьи "Мошенничество". Сейчас мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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