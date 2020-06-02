Троллейбус провалился под асфальт в Барнауле

Заднее колесо троллейбуса провалилось под асфальт днем 2 июня в Барнауле на пересечении улиц Юрина и Северо-Западной, сообщает паблик Barnaul 22 во "ВКонтакте".

Отмечается, что авария произошла во время движения. В результате инцидента никто не пострадал. На месте работают сотрудники СГК, которые засыпают яму щебнем.

Как уже писал amic.ru, во вторник, 2 июня, в Барнауле произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Сизова. По словам свидетеля, водителю одной из машин стало плохо и произошло ДТП. Его увезли на скорой. Кроме того, помощь медиков потребовалась и другим участникам аварии.