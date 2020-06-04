4 июня на двух перекрестках Барнаула временно отключат светофоры с 8:30 до 10:00, сообщает пресс-служба городской администрации.

Светофоры не будут работать на пересечении:

проспекта Ленина и улицы Матросова;

проспекта Ленина и улицы Аносова.

Отключение связано с проведением плановых ремонтных работ на сетях электроснабжения. В мэрии призвали участников дорожного движения быть внимательными на указанных участках и соблюдать требования дорожных знаков.

Как уже сообщал amic.ru, МВД утвердило новые трехзначные коды автомобильных номеров в Алтайском крае. Так, автовладельцы региона смогут получать номера с кодом 222 (помимо уже выдающегося 122).