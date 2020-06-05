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Госкорпорация "Роскосмос" провела космический мониторинг разлива топлива в Норильске по запросу МЧС России. Напомним, экологическая катастрофа произошла в Норильске 29 мая. На местной ТЭЦ из-за проседания свай фундамента произошел разлив дизельного топлива, которое проникло в почву и попало в реку Амбарную, озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море. Из-за ЧП в Красноярском крае введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.