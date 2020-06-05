Фото: Роскосмос
Госкорпорация "Роскосмос" провела космический мониторинг разлива топлива в Норильске по запросу МЧС России. Напомним, экологическая катастрофа произошла в Норильске 29 мая. На местной ТЭЦ из-за проседания свай фундамента произошел разлив дизельного топлива, которое проникло в почву и попало в реку Амбарную, озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море. Из-за ЧП в Красноярском крае введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.
Комментарии
Олигарх михаил прохоров был раньше хозяином тех мест.Десятки миллиардов долларов заработал там.В Куршавель со взводом девок несколько раз летал пить шампанское.Потом он приобрёл баскетбольную американскую команду Brooklyn Nets у американского девелопера Брюса Рэтнера как пропуск в его проекты. А последние, по оценке аналитиков, стоят $ 5 млрд и включают спортивные арены, административные и жилые здания, ночные клубы и театры.С размахом тратит денежки бывший кандидат в президенты РФ.
Эффективные манагеры и собственники только грабят Россию, используя бесконечно печатаемую зеленую бумагу, которую выдают за инвестиции в Российский рынок.
Что у них хорошо получается, так это пилить прибыль на 100%, не заботясь ни об экологии, ни о социальных проектах и развитии самой страны.
А как только горячо стало, так бегом за помощью к правительству на раздел ФНБ.
Вторую ёмкость откачивать начали... Трещины пишут, нашли... Сейчас на грунт свалить сложнее будет... Надо ещё думать...
Вопрос почему не было во круг емкости ловушек разлива? которые по правилам должны быть обязательно, где Ростехнадзор? кто дал разрешение на использования емкостей без ловушек разлива?
Деньги вместо ловушек разлива вокруг емкостей истрачены на яхты, чтобы в тёплых морях плавать.