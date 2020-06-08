Алтайская больница скорой медпомощи примет экстренных больных уже на этой неделе

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов во время онлайн-брифинга 8 июня рассказал о том, что Краевая клиническая больница скорой помощи готовится принимать экстренных пациентов.

До этого она функционировала как ковидный госпиталь, но в конце прошлой недели медучреждение освободили от больных с коронавирусом.

Сейчас идет дезинфекция в корпусах. Медперсонал, который должен приступить к работе, проходит тестирование. Прием экстренных больных планируют начать с 11 июня.

Попов уточнил, что больные COVID-19 были зарегистрированы в общей сложности в 27 медицинских учреждениях региона.

Как ранее писал amic.ru, информация о распространении коронавируса в Краевой клинической больнице скорой помощи появилась 19 мая.

Прием пациентов в медучреждении был временно прекращен. 22 мая его перепрофилировали в ковидный госпиталь.