В Барнауле на пешеходном переходе сбили пожилую женщину

8 июня в Барнауле на пешеходном переходе сбили 71-летнюю женщину, которая переходила дорогу, рассказали очевидцы в паблике Barnaul 22.

ДТП произошло на улице Антона Петрова у дома № 136. Судя по фотографии с места аварии, водитель легкового автомобиля Hyundai зацепил пенсионерку левым боковым зеркалом. На месте работают сотрудники ГИБДД.

О состоянии пострадавшей и других деталях инцидента ничего неизвестно.

Как уже писал amic.ru, днем 8 июня возле села Фирсово Первомайского района произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате аварии госпитализировали двух человек, а машины получили серьезные повреждения.