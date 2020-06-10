В Пермском крае 10-летний мальчик трое суток бродил по тайге и прошел 40 километров, сообщает РИА "Новости".

Ребенок поехал с друзьями на реку покататься на велосипедах 3 июня, но по пути домой выбрал не ту дорогу и заблудился. Позже он бросил велосипед и пошел искать свой поселок пешком.

В течение трех дней мальчик искал выход из леса, а по ночам укрывался мхом. Пил он из речки и вообще ничего не ел. За это время он обгорел на солнце, был сильно обезвожен, а также покусан насекомыми.

В его поисках участвовали местные жители, волонтеры, сотрудники правоохранительных органов и спасатели. Из-за заболоченной местности к операции подключили дроны и вертолет, а также водолазов, которые собирались обследовать донья водоемов.

Однако школьник сам вышел из леса, где на трассе его подобрал водитель и довез до деревни. Сейчас ребенок находится под наблюдением врачей.