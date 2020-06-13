Автомобиль рухнул в воду с обрыва под Бийском

Очевидцы в сообществе "Инцидент Бийск" опубликовали фотографии с места, где автомобиль рухнул в реку с обрыва.

В комментариях пользователи рассказали, что за рулем Renault Duster была женщина, но не поясняют, при каких обстоятельствах случился инцидент.

Уточняется, что ДТП произошло в селе Фоминское вечером 12 июня. Машина опрокинулась на крышу и оказалась частично погружена в воду, но при этом, по предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее amic.ru писал о том, что пожилой мужчина на тракторе поднимался в гору и не справился с управлением. В результате транспортное средство опрокинулось на бок, а мужчина получил тяжелые травмы.