Дельталет "Атлет" потерпел крушение в пригороде Барнаула

В барнаульскую больницу доставили пострадавшего в результате крушения дельталета "Атлет". Об этом сообщает РИА "Новости".
"В микрорайоне Благодатном произошло крушение дельталета "Атлет". В результате происшествия пострадал один человек", – рассказал агентству источник в региональных спецслужбах.
По словам собеседника, пострадавший находится в тяжелом состоянии. Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее amic.ru писал о том, что под Барнаулом разбился мотопараплан с пилотом и пассажиром. Как сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР, инцидент случился в поселке Казенная Заимка.
Комментарии
Деньги есть, ума не надо. Здоровье не купить.
Я считаю, что место для полетов выбранно не правильно. Им развлечение, а жителям Благодатного каждые выходные слушать их жужание. Летают до поздна. И не важно, что люди отдыхать хотят. Пострадавшему скорейшего выздоровления.
Рождённый ползать, летать не может.Доигрался ..уй на скрипке...
Хоть в маске был?