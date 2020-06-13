Дельталет "Атлет" потерпел крушение в пригороде Барнаула

В барнаульскую больницу доставили пострадавшего в результате крушения дельталета "Атлет". Об этом сообщает РИА "Новости".

"В микрорайоне Благодатном произошло крушение дельталета "Атлет". В результате происшествия пострадал один человек", – рассказал агентству источник в региональных спецслужбах.

По словам собеседника, пострадавший находится в тяжелом состоянии. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее amic.ru писал о том, что под Барнаулом разбился мотопараплан с пилотом и пассажиром. Как сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР, инцидент случился в поселке Казенная Заимка.