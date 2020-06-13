Два грузовика "лоб в лоб" столкнулись во Власихе

В селе Власиха произошло лобовое столкновение двух грузовиков, сообщает Barnaul 22.

Подробности столкновения не уточняются. По словам очевидцев, пассажира одной из машин зажало в кабине, а до приезда МЧС прохожие пытались самостоятельно его освободить. Сейчас на месте инцидента работают спасатели, о состоянии пострадавших пока неизвестно.

Как ранее сообщил amic.ru, вечером 12 июня в селе Фоминское автомобиль рухнул с обрыва в реку. За рулем Renault Duster была женщина, однако в результате происшествия никто не пострадал. Сама машина перевернулась на крышу и частично погрузилась под воду.