В Барнауле из маршрутки высадили водителя с "шаткой походкой"

Фото: vk.com/incident22
Сотрудники Госавтоинспекции 14 июня отстранили водителя от управления маршрутным автобусом в краевой столице, сообщили горожане в паблике "Инцидент Барнаул" в соцсети "ВКонтакте".
Общественный транспорт маршрута № 18 остановили на улице Солнечная Поляна. В маршрутке были пассажиры.
"Вышедший из нее водитель имел шаткую походку, как предположил очевидец, тот мог находиться в состоянии алкогольного опьянения, – гласит текст поста. – Позже приехал другой водитель, а на того, что был за рулем, составили протокол".
Ранее amic.ru писал, что в Республике Алтай на мотоцикле разбился 15-летний подросток. С травмами его госпитализировали в медицинское учреждение.
Комментарии
Только 1 вопрос, как их проверяют перед выходом на маршрут? или напишут, что выпил, пока шел от медика до автобуса?
Сделать штрафы для водителей автобусов в два раза больше, не только за свою жизнь должны отвечать, но и десяток других!
Лично сам вчера видел ВОДЯТЛА . Таких лишать по максимуму вод.прав и наби..ть модру.За то , что в таком состоянии вез людей.