В Барнауле из маршрутки высадили водителя с "шаткой походкой"

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Сотрудники Госавтоинспекции 14 июня отстранили водителя от управления маршрутным автобусом в краевой столице, сообщили горожане в паблике "Инцидент Барнаул" в соцсети "ВКонтакте".

Общественный транспорт маршрута № 18 остановили на улице Солнечная Поляна. В маршрутке были пассажиры.

"Вышедший из нее водитель имел шаткую походку, как предположил очевидец, тот мог находиться в состоянии алкогольного опьянения, – гласит текст поста. – Позже приехал другой водитель, а на того, что был за рулем, составили протокол".

Ранее amic.ru писал, что в Республике Алтай на мотоцикле разбился 15-летний подросток. С травмами его госпитализировали в медицинское учреждение.