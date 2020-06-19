За сутки в Республике Алтай выявлено 60 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный штаб по борьбе с COVID-19.

Диагноз подтвердился у 43 жителей Кош-Агачского района, 12 жителей Горно-Алтайска (в том числе двух человек, вернувшихся из другого региона), двух жителей Майминского района, двух жителей Усть-Коксинского района, прибывших из другого региона, и одного жителя Онгудайского района. Большинство новых случаев зафиксировано по контакту с ранее заболевшими, в 13 случаях больных выявили по симптомам ОРВИ.

Таким образом, на 19 июня число инфицированных в Республике Алтай составляет 396 человек. Также за последние сутки выздоровело еще 10 человек, всего за время пандемии из больниц выписали 190 пациентов.