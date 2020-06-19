За сутки в Республике Алтай выявлено 60 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный штаб по борьбе с COVID-19.
Диагноз подтвердился у 43 жителей Кош-Агачского района, 12 жителей Горно-Алтайска (в том числе двух человек, вернувшихся из другого региона), двух жителей Майминского района, двух жителей Усть-Коксинского района, прибывших из другого региона, и одного жителя Онгудайского района. Большинство новых случаев зафиксировано по контакту с ранее заболевшими, в 13 случаях больных выявили по симптомам ОРВИ.
Таким образом, на 19 июня число инфицированных в Республике Алтай составляет 396 человек. Также за последние сутки выздоровело еще 10 человек, всего за время пандемии из больниц выписали 190 пациентов.
Комментарии
то ли еще будет...
Быстрее открывайте тур сезон! Быстрее!!! Нужен естественный отбор....
Предыдущим - намордники одели и цыц, в будку!
Завозят и завозят
Лабаки.Не умеют ещё как Барнаул держать планку.
19.06.2020 09:13
- гость - очень радует, что мало людей солидарно с твоей позицией. Верно заметил гость от 09.21 - одень намордник, перчатки, смажь тело антисептиком и в будку, не пугай людей)) Мы как нибудь сами пройдём этот отбор)
19.06.2020 09:44
Денис
Мы как нибудь сами пройдём этот отбор)
Ждём описания ваших ощущений из 5 гор больницы
19.06.2020 09:44
Денис, А если не пройдёшь?
19.06.2020 09:53
- гость -
19.06.2020 09:44
Денис
Мы как нибудь сами пройдём этот отбор)
Ждём описания ваших ощущений из 5 гор больницы (с)
НЕ ДОЖДЕШЬСЯ! из тех 60 заболели только 13, остальные и знать не знали. А значит не болели. Ты вот носишь с организме палочку Коха, Нам когда ждать твоих комментариев с Сизова, туберкулезник, а?
19.06.2020 09:44
Денис
А Вы, Денис, уверены, что Вы именно отберетесь, а не приберетесь?
Все правильно! А то уже как то не прилично было по 2 по 3 в день, когда у нас по 60 по 70....
19.06.2020 09:54
Иван
Не будет комментариев с подписью "Денис". Мы будем его помнить!
19.06.2020 09:54
Иван
Не будет комментариев с подписью "Денис". Мы будем его помнить!
Секту бессмертных никто не отменял, их много.
Учитывая что население в Республике Алтай в 11 раз меньше чем в Алтайском крае, их 60 это как 660 для края. Это много
Это они ещё не посчитали сколько за день России, им гонореи завезли
Мде... Не зря глава республики возмущался тому, что жители продолжают устраивать массовые гулянья (свадьбы, юбилеи, праздники), несмотря на необходимость соблюдения мер по изоляции и предотвращению распространения вируса. Допрыгаются, как Шведы, у которых теперь дела аховые, и в европейские страны их тупо не пускают.
Больше туристов!!! Больше!!!
11-10 — недавно оттуда? откуда информация? Или Соловьева смотрите регулярно?