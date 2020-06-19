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Резкий скачок. В Республике Алтай выявили 60 новых случаев заражения COVID-19

, ИА "Амител"
Всего в регионе заболели 396 человек
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

За сутки в Республике Алтай выявлено 60 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный штаб по борьбе с COVID-19.

Диагноз подтвердился у 43 жителей Кош-Агачского района, 12 жителей Горно-Алтайска (в том числе двух человек, вернувшихся из другого региона), двух жителей Майминского района, двух жителей Усть-Коксинского района, прибывших из другого региона, и одного жителя Онгудайского района. Большинство новых случаев зафиксировано по контакту с ранее заболевшими, в 13 случаях больных выявили по симптомам ОРВИ.

Таким образом, на 19 июня число инфицированных в Республике Алтай составляет 396 человек. Также за последние сутки выздоровело еще 10 человек, всего за время пандемии из больниц выписали 190 пациентов.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

19.06.2020 09:13
Наталья

то ли еще будет...

19.06.2020 09:13
- гость -

Быстрее открывайте тур сезон! Быстрее!!! Нужен естественный отбор....

19.06.2020 09:21
- гость -

Предыдущим - намордники одели и цыц, в будку!

19.06.2020 09:34
- гость -

Завозят и завозят

19.06.2020 09:40
Гость

Лабаки.Не умеют ещё как Барнаул держать планку.

19.06.2020 09:44
Денис

19.06.2020 09:13
- гость - очень радует, что мало людей солидарно с твоей позицией. Верно заметил гость от 09.21 - одень намордник, перчатки, смажь тело антисептиком и в будку, не пугай людей)) Мы как нибудь сами пройдём этот отбор)

19.06.2020 09:53
- гость -

19.06.2020 09:44
Денис

Мы как нибудь сами пройдём этот отбор)

Ждём описания ваших ощущений из 5 гор больницы

19.06.2020 09:54
Иван

19.06.2020 09:44
Денис, А если не пройдёшь?

19.06.2020 10:00
- гость -

19.06.2020 09:53
- гость -
19.06.2020 09:44
Денис

Мы как нибудь сами пройдём этот отбор)

Ждём описания ваших ощущений из 5 гор больницы (с)

НЕ ДОЖДЕШЬСЯ! из тех 60 заболели только 13, остальные и знать не знали. А значит не болели. Ты вот носишь с организме палочку Коха, Нам когда ждать твоих комментариев с Сизова, туберкулезник, а?


19.06.2020 10:00
- гость -

19.06.2020 09:44
Денис

А Вы, Денис, уверены, что Вы именно отберетесь, а не приберетесь?

19.06.2020 10:03
- гость -

Все правильно! А то уже как то не прилично было по 2 по 3 в день, когда у нас по 60 по 70....

19.06.2020 10:05
Гость

19.06.2020 09:54
Иван
Не будет комментариев с подписью "Денис". Мы будем его помнить!

19.06.2020 10:16
- гость -

19.06.2020 09:54
Иван
Не будет комментариев с подписью "Денис". Мы будем его помнить!

Секту бессмертных никто не отменял, их много.

19.06.2020 10:16
- гость -

Учитывая что население в Республике Алтай в 11 раз меньше чем в Алтайском крае, их 60 это как 660 для края. Это много

19.06.2020 10:22
- гость -

Это они ещё не посчитали сколько за день России, им гонореи завезли

19.06.2020 11:10
Guest

Мде... Не зря глава республики возмущался тому, что жители продолжают устраивать массовые гулянья (свадьбы, юбилеи, праздники), несмотря на необходимость соблюдения мер по изоляции и предотвращению распространения вируса. Допрыгаются, как Шведы, у которых теперь дела аховые, и в европейские страны их тупо не пускают.

19.06.2020 11:30
Барнаулец

Больше туристов!!! Больше!!!

19.06.2020 11:36
- гость -

11-10 — недавно оттуда? откуда информация? Или Соловьева смотрите регулярно?

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