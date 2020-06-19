Власти рассказали, как будут обеспечивать безопасность голосующих на участках

Голосование по поправкам в Конституцию, которое переносилось из-за пандемии коронавируса, состоится в Алтайском крае с 24 июня по 1 июля 2020 года, рассказали в пресс-службе мэрии Барнаула.

Из-за COVID привычный порядок голосование будет изменен. На участках постараются обеспечить максимальное расстояние между людьми, а сама процедура будет проходить по принципу бесконтактности.

Все участники голосования, члены избирательных комиссий и другие лица, находящиеся на участках, будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, – сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. – Перед началом работы планируется провести повсеместное тестирование организаторов голосования на наличие коронавирусной инфекции. Будут разведены потоки голосующих на выход и на вход, на каждом участке установят температурный контроль.