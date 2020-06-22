Дольщикам барнаульского долгостроя грозят крупные штрафы за митинг

Дольщики дома на Ленина, 195а в Барнауле, которые 6 июня вышли на массовый пикет с палатками и плакатами с требованием сдать жилое здание в эксплуатацию, пожаловались, что им хотят выписать крупные штрафы. Это следует из текста петиции, размещенного на портале change.org.

"Создавали комиссии по осуществлению контроля за строительством, писали письма во все инстанции, подавали иск в суд. Все тщетно. Осталась одна надежда быть услышанными, – утверждают авторы обращения. – В ответ на крик о помощи дольщики получат штрафы от 10 до 30 тысяч рублей. Это те люди, которые еле-еле сводят концы с концами и считают каждую копейку до следующей пенсии или зарплаты".

Дело в том, что массовое публичное мероприятие, которое устроили дольщики, не было согласовано с местными властями. За организацию стихийного митинга и участие в нем предусмотрена административная ответственность.

"По главному закону страны мы, граждане России, имеем право на государственную защиту, на свободу. А на деле... Кого защищает наше государство? Для кого вносят поправки в Конституцию 1 июля 2020 года?" – задались вопросом авторы петиции.

Напомним, что долгострой на Ленина, 195а, не могут сдать три года. В мае сообщалось, что застройщик отодвинул сроки сдачи дома с декабря 2019-го на июнь 2020 года. При этом изначально девелопер намеревался достроить его до сентября 2017 года.