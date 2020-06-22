Дольщикам барнаульского долгостроя грозят крупные штрафы за митинг

Дольщики дома на Ленина, 195а в Барнауле, которые 6 июня вышли на массовый пикет с палатками и плакатами с требованием сдать жилое здание в эксплуатацию, пожаловались, что им хотят выписать крупные штрафы. Это следует из текста петиции, размещенного на портале change.org.
"Создавали комиссии по осуществлению контроля за строительством, писали письма во все инстанции, подавали иск в суд. Все тщетно. Осталась одна надежда быть услышанными, – утверждают авторы обращения. – В ответ на крик о помощи дольщики получат штрафы от 10 до 30 тысяч рублей. Это те люди, которые еле-еле сводят концы с концами и считают каждую копейку до следующей пенсии или зарплаты".
Дело в том, что массовое публичное мероприятие, которое устроили дольщики, не было согласовано с местными властями. За организацию стихийного митинга и участие в нем предусмотрена административная ответственность.
"По главному закону страны мы, граждане России, имеем право на государственную защиту, на свободу. А на деле... Кого защищает наше государство? Для кого вносят поправки в Конституцию 1 июля 2020 года?" – задались вопросом авторы петиции.
Напомним, что долгострой на Ленина, 195а, не могут сдать три года. В мае сообщалось, что застройщик отодвинул сроки сдачи дома с декабря 2019-го на июнь 2020 года. При этом изначально девелопер намеревался достроить его до сентября 2017 года.
Комментарии
Я вот никак не пойму, власть до такой степени обнаглела, что угнетает тех на благо кого они должны работать! Люди, до каких пор вы будите терпеть все это и покорно выбирать власть, которая наплевательски к вам относится?
Проголосуем и всё изменится...
Нищие молятся на...на..то что их нищета - гарантирова!
Бутусов В. "Связанные одной цепью"
Поколение рабов...или верящих в доброго дядю, который честный и всех рассудит...
Вот и выбрали власть, она же вас и гнобит. Поицаи вообще не работают, в соцсетях то проще ловить, даже со стула вставать не надо. Суды их покрывают, всем все с рук сходит.
А простые люди, это так муравьи.
Надо просто потерпеть! народ этот достоин той жизни которой живёт, всех устраивает так жить, не хорошая зарплата, а подачка, а жизнь себе они устраивают по уши залезая в кредит, у каждого по уши кредитов, и довольны! вроде есть машина, одежда и чертова дюжина обязательств на шее, а кто то вас всех доит и усмехается.
Ну это раскачивание лодки, как сказали бы. Штрафа никому не выписали. Вот если выпишут тогда давайте и обсудим эту новость. Кто есть кто, и с правовой точки зрения и справедливости.
Все это делается с нашего молчаливого согласия
Посадить их !!!
И вопрос с жильем решится и по закону всё
22.06.2020 09:11
- гость -
В петиции сказано обращение уже есть "КУСП 2932 от 09.06.2020 проводимое УМВД России по г. Барнаулу инициированное администрацией г. Барнаула". Можно уже обсуждать новость или еще подождем?
Отстаивать свои права нельзя , если власть не разрешила. Вот это да.
Кому то должно быть стыдно, при условии что совесть есть
Вот так поворот !!! Три года квартиры не могут получить. Одни отписки шли.люди за помощью обратились. А получат штраф.
А кто застройщик то?
Дольщики этого дома сами подписывали договор, их ни кто не принуждал. Они осознанно рисковали деньгами, могли уже готовое жильё купить. Сами рискнули, "не повезло, не фартануло", а теперь с плакатиками, помогиде, вы обязаны. Что за чушь. Сами виноваты.
22.06.2020 10:01
гость
Что за глупость,"не повезло, не фартануло", это вам не в карты играть. Тут договор с четкими сроками, обязанностями и нормативной базой. Нарушивший условие должен нести ответственность по всей строгости закона и оплатить соразмерную компенсацию.
Отстаивать свои права нельзя , если власть не разрешила.
несознательно граждане поступили, не проявили, так сказать, экономической и политической солидарности с застройщиком)))