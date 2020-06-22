Начальник управления лесами Алтайского края находится в Следственном комитете

Начальник управления лесами Алтайского края Владимир Черных сейчас находится в здании регионального Следкома, с ним беседуют следователи. Пока о дальнейшей судьбе чиновника ничего неизвестно, сообщил amic.ru источник в краевой ФСБ.
Напомним, сегодня утром в управление лесами нагрянули силовики. Они провели обыски в кабинетах. Также стало известно, что оперативники побывали в квартирах нескольких сотрудников управления и тоже провели там обыски.
Следственные мероприятия идут в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий". По данным правоохранителей, должностные лица в 2017 году незаконно организовали проведение рубок лесных насаждений в защитных лесах для прокладки противопожарного разрыва. Из-за этого лесному фонду государства был причинен ущерб в размере более 950 тысяч рублей.
Комментарии
А папа Карло с сотоварищами когда ответ держать то будут? Или они недосягаемые небожители?
Жил когда-то по-соседству с вдовой Главного лесника края в 30-е. Вдова считала, что мужа и сына расстреляли не за что. В наше время есть за что.
давно было пора этих "лесников" тряхануть вместе с "алтайлесом" воровским
"лесному фонду государства был причинен ущерб в размере более 950 тысяч рублей." в 10 кратном размере вычесть, из каждого члена семьи. и на посадку леса в полосатой майке. В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ отлично понимали разницу между словами "сеять и сажать" Каждого чиновника надо приучать: сеять светлое чистое или его будут сажать в темное и грязное.
Наверно, выставлял напоказ своё богатство.
идиотизм процветает...закон только на беднфх работает..украл бутылку-посадили....все пилят..вывозят..нам опилки достаются..и то пластиком заменяют..недра качают за рубеж..бараны в стойлах...
я все не могу успокоится изза мальчишки, который с симки перевел 4000 рублей
и ему применили тяжкий ущерб по ст3.
сломали парню жизнь
а тут миллионами- миллиардами
и штрафом отделаются
как горзеленхоз
Положите на стол губку, налейте на нее воды, вода по столу не растекается. Дапее налейте на стол воды без губки, вода растеклась по столу и полилась со стола. Также и лес как губка впитывает воду.