Начальник управления лесами Алтайского края находится в Следственном комитете

Начальник управления лесами Алтайского края Владимир Черных сейчас находится в здании регионального Следкома, с ним беседуют следователи. Пока о дальнейшей судьбе чиновника ничего неизвестно, сообщил amic.ru источник в краевой ФСБ.

Напомним, сегодня утром в управление лесами нагрянули силовики. Они провели обыски в кабинетах. Также стало известно, что оперативники побывали в квартирах нескольких сотрудников управления и тоже провели там обыски.

Следственные мероприятия идут в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий". По данным правоохранителей, должностные лица в 2017 году незаконно организовали проведение рубок лесных насаждений в защитных лесах для прокладки противопожарного разрыва. Из-за этого лесному фонду государства был причинен ущерб в размере более 950 тысяч рублей.