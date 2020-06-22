В управлении лесами Алтайского края идут обыски

В здании управления лесами Алтайского края начались обыски в рамках расследования уголовного дела. Об этом сообщает "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на свои источники.

Известно, что следственные мероприятия идут в отношении должностных лиц. Возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий".

В пресс-центре регионального управления ФСБ "Интерфаксу" подтвердили факт оперативных мероприятий, однако подробности уточнять не стали.

Напомним, ранее силовики нагрянули в мэрию Славгорода и задержали главу города Сергея Горбунова. Его поймали во время передачи взятки в два миллиона рублей. В процессе разбирательства градоначальник признался, что незаконным путем заработал в общей сложности шесть миллионов. Позже депутаты горсовета сняли Горбунова с должности. Исполняющей обязанности назначили Людмилу Подгору.