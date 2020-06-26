Кому положена компенсация расходов за воду в Барнауле и как ее получить. Инфографика

С 1 июля 2020 года в ряде пригородных поселков Барнаула повысят тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение. При этом жителям этих населенных пунктов будут компенсировать разницу между старым и новым тарифом из бюджета города. Уже с июля в комитете по социальной поддержке населения начнут принимать документы на компенсацию. А выплачивать ее будут в августе.

Кому положена компенсация, как ее оформить и какие документы для этого потребуются, рассказывает наша инфографика.

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Почему вырастут тарифы?

Изменение тарифов связано с заключением 27 марта 2020 года концессионного соглашения между администрацией города Барнаула и ООО "Барнаульский водоканал". Администрация города передала водоканалу право управлять системой водоснабжения и водоотведения в пригородных поселках. А водоканал обязался провести модернизацию этой системы и обеспечить жителей поселков чистой водой.

В концессионное соглашение попали шесть поселков, где системы водоснабжения находятся в критическом состоянии, пояснили в администрации города. Это Бельмесево, Мохнатушка, Новомихайловка, Центральный, Черницк, Ягодное и улица Опытная станция в селе Лебяжье. Сейчас в этих поселках проживают почти 14 тысяч человек, поэтому чистая питьевая вода там просто необходима.

В рамках концессии водоканал планирует провести модернизацию действующих сетей и строительство новых объектов. В частности, в пригороде планируется реконструировать девять артезианских водозаборов, заменить пришедшие в негодность насосы. А в Бельмесево, Центральном и Черницке планируют бурить новые скважины и строить водонапорные башни. Появится новая башня и в Мохнатушке. Барнаульский водоканал планирует внедрить на всех объектах современную систему автоматизации, которая позволит контролировать показатели давления и расхода воды в онлайн-режиме из центральной диспетчерской службы.

После всех проведенных работ жители пригорода Барнаула получат кристально чистую питьевую воду, о которой сейчас только могут мечтать.

На какой срок заключили концессионное соглашение?

Концессионное соглашение заключили на 10 лет. В 2020 году специалисты водоканала проведут обследование территорий и проектные работы. И только после этого приступят к реорганизации.

За все время на обновление коммунальной инфраструктуры пригорода будет направлено почти 200 млн рублей. Из них чуть более 50 млн рублей намерен вложить водоканал. И еще около 150 млн рублей добавит администрация Барнаула в рамках адресной инвестиционной программы.

На сколько вырастут тарифы?

Холодное водоснабжение подорожает до 89,54 руб./куб.м (с учетом НДС) для жителей поселков Бельмесево, Мохнатушка, Новомихайловка, Центральный, Черницк, Ягодное.

Тариф на водоотведение составит 47,29 руб./куб.м (с учетом НДС) для жителей поселка Центральный и ул. Опытная станция (с. Лебяжье).

Когда и как оформить компенсацию:

Оформить денежную компенсацию можно будет уже с 1 июля 2020 года. Для этого гражданам необходимо обращаться:

1. В комитет по социальной поддержке населения города Барнаула по адресу: ул. Никитина, д. 59а, кабинет №1. Часы работы с понедельника по четверг – с 8:00 до 16:00, обед с 12:00 до 12:48, телефоны: 37-17-89, 37-17-90, 37-17-91, 37-17-92, 37-17-93.

2. В Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Алтайского края, телефон: 20-05-50.

3. На портале "Электронный Барнаул".

4. Во всех семи поселках власти планируют проводить выездные приемы граждан по вопросам предоставления денежной компенсации в течение июля 2020 года. Информация о часах приема граждан в сельских администрациях пригородной зоны будет размещена дополнительно.