Власти продолжают контролировать ситуацию с водоснабжением в Сибирской долине

Глава Барнаула Вячеслав Франк 27 июня провел очередное совещание по вопросам водоснабжения в поселке Сибирская долина. Ситуация остается сложной, пишет пресс-служба мэрии.
Из-за жаркой погоды разбор воды большой. Порядка 40 домов в дневное время практически полностью остаются без воды. В остальных домах напор воды варьируется от хорошего в низменной части до слабого. В ночное и утреннее время вода есть. Барнаульский водоканал продолжает обследование водопровода, рассказал глава администрации центрального района Максим Сабына. Населению организован подвоз воды тремя машинами, а кроме этого собственником источника водоснабжения закуплен новый насос, который будет установлен 29 июня.
По словам генерального директора Барнаульского водоканала Андрея Полюго, падение давления в водопроводе обнаружено на водонапорной башне. 28 июня бригада специалистов приступит к обследованию проблемного участка.
Вячеслав Франк поручил администрации Центрального района держать ситуацию в микрорайоне на особом контроле, вести работу с населением. Кроме того, по поручению главы города объем подвозимой питьевой воды с завтрашнего будет увеличен до шести машин, подвоз технической воды также увеличится.
Напомним, что из-за многолетних проблем с водопроводом жители Сибирской долины заблокировали проезд по Змеиногорскому тракту. После этого администрация Барнаула подключилась к решению вопроса.
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