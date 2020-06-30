Житель Барнаула получит компенсацию за ДТП из-за лысой резины

Индустриальный районный суд Барнаула обязал компанию компенсировать моральный вред работнику, который на служебном автомобиле попал в ДТП во время командировки. Об этом сообщают в прокуратуре Алтайского края.
По словам мужчины, он съехал с дороги на обочину, после чего машина ушла в неуправляемый занос. Автомобиль протаранил дорожный знак, после чего опрокинулся в кювет.
"ДТП произошло из-за изношенной зимней резины без шипов, кроме того, шины по размеру не соответствовали модели транспортного средства", — пояснили в ведомстве.
В результате аварии сотрудник компании получил компрессионный перелом позвоночника. Не дождавшись выплат от работодателя, он решил отстаивать свои права в суде.
Судья счел доводы барнаульца обоснованными, так как травмирование произошло при исполнении служебных обязанностей. Теперь компании предстоит выплатить ему компенсацию морального вреда. О какой сумме идет речь, в прокуратуре не уточнили.
Комментарии
молодец, с недобросовестными владельцами только так!
А интересно кто должен следить за автомобилем, водитель или главный механник если он есть или директор?
Зачем выезжал.