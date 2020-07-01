37 тысяч барнаульцев уже получили горячую воду после опрессовки

СГК продолжает досрочную подачу горячей воды потребителям по контуру ТЭЦ-2 в Барнауле. На 30 июня ресурс появился уже у 37 983 жителей города, хотя закончить плановые работы специалисты рассчитывали 6 июля, пишет официальный сайт города.
Досрочный запуск горячей воды для части жителей Барнаула энергетики начали после проведения первого этапа гидравлических испытаний. Он завершился 22 июня, и на сегодняшний день специалисты компании уже полностью восстановили водоснабжение в 216 многоквартирных домах, 14 детских садах, пяти школах, нескольких постройках частного сектора и административных зданиях.
Отмечается, что СГК будет досрочно подавать горячую воду там, где это возможно сделать до фактического завершения ремонтных работ.
Комментарии
Воды горячей нет. Нарочно пишут каждый день про подключение, чтобы люди открывали кран, проверяли. Вода расходовалась. А потом за холодную из горячего крана заставят платить, как за горячую.
Да. Это заговор.
Не надо открывать кран, надо ориентироваться по температуре трубы горячего водоснабжения, на Попова, 6 воду дали несколько дней назад.
1.07.2020 18:01 - гость -
Как ориентироваться на температуру трубы если не сливать воду из неё?