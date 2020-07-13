1740 человек находятся в ковидных госпиталях в Алтайском крае. Всего в регионе развернуто 2179 коек. Таким образом, свободных мест остается около 20%. Между тем краевой Минздрав не намерен обращаться за помощью к федеральному центру и готов развернуть дополнительные койки для инфицированных своими силами. Об этом 13 июля в ходе брифинга рассказал министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов, отвечая на вопрос amic.ru.
Прошлую неделю в регионе почти ежедневно фиксировалось по 220-230 случаев заболевания коронавирусом. В настоящее время с диагнозом COVID-19 лечение проходит 1140 человек, еще примерно 600 болеют вирусными нековидными пневмониями. Таким образом, свободных коек в крае осталось чуть более 400. Минздрав на случай ухудшение ситуации готов развернуть дополнительные места на базе Центра травматологии и ортопедии.
По словам Попова, несмотря на резкий рост заболеваемости, нехватки медиков регион не ощущает, как и средств индивидуальной защиты. Так, в кадровый резерв на время пандемии было определено 382 врача. Сейчас Алтайский край располагает более чем 170 тысячами СИЗов, расход в день – около 1500.
Напомним, за сутки в Алтайском крае выявлено 235 инфицированных, выздоровело 37 пациентов, еще 4 человека скончались. Всего в крае на 13 июля 2070 человек продолжают лечение, из них более 300 – амбулаторно.
Комментарии
Вот что то мне подсказывает, что менеджер Попов нам врет.
20% и он способен развернуть еще?
Люди, берегите себя, вам уже открыто говорят, что помогать вам будут, может быть, ровно на 20%.
"Между тем краевой Минздрав не намерен обращаться за помощью к федеральному центру и готов развернуть дополнительные койки для инфицированных своими силами. Об этом 13 июля в ходе брифинга рассказал министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов," (с)
Свободных коек-430,на 2 дня. Сколько пОпову нужно дней для развёртывания дополнительных?
сами справятся??????????????
Свободных коек-430,на 2 дня.
Не все больные ковидом попадают в больницу.
Доигрались походу руководители хреновы
Минздрав на случай ухудшение ситуации готов развернуть дополнительные места на базе Центра травматологии и ортопедии.
Замечательное решение, а куда травмы доставлять, количество травм так же не предсказуемо как и вирус. Тем более народ вышел из заточения и развлекается.
13.07.2020 14:42
- гость -
Уговорили-четыре дня,ну шесть!
Люди, не ложитесь в них. Там мрут.
если из 2070 300 амбулаторно, то бессимптомно и в легкой форме сейчас болеет всего лишь 14,5%
Господин Попов, а травму Вы где будете лечить и когда Вы начнете делать тесты докторам и медперсоналу в больницах и почему из краевой выписывают после операции, а следом летит ему тест с ковидом( Краснощеково), там что неделю их делают, даа так можно всю больницу заразить.? Продавщица из Марии Ра сказала, что ее сестра( медсестра) пошла на сутки с температурой 38, а как ее допустили?
Кто то живет одним днем, не прогнозируя на завтра.
дискотеки то открыли?
Почитал ваш репертуар господа - вот уж действительно ,как сказал поэт "Умом Россию не понять,Аршином общим не измерить. У ней собственная стать - в Россию можно только верить...."
дискотеки то открыли?
Проходили уже: "Пир во время чумы"!
Продавщица из Марии Ра сказала, что ее сестра( медсестра) пошла на сутки с температурой 38, а как ее допустили?
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Ковидные больницы - рассадник заразы, знаю по опыту, ни в коем случае не ложитесь туда.
Между тем краевой Минздрав не намерен обращаться за помощью к федеральному центру и готов развернуть дополнительные койки для инфицированных своими силами
Минздрав на случай ухудшение ситуации готов развернуть дополнительные места на базе Центра травматологии и ортопедии.
??? это как ?
Дагестану вон не в лом было обратиться за помощью-сразу москва и врачей прислала,и ТРИ госпиталя ковидных построило министерство обороны.Но а нашим по-барабану все,идем шведским путем
Вопрос Попову: а куда Центр ортопедии и травматологии денет своих, прооперированных, заметим, больных? Самонадеянный у нас министр Попов, однако!
Между тем краевой Минздрав не намерен обращаться за помощью к федеральному центру
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Минздоав в лице Попова не намерен, а простой горожанин вася пупкин обратился в приемную представителя президента с просьбой о помощи, т.к. считает, что взрывной скачок заболеваемости за короткий период, увеличение тяжелых случаев и смертности - это свидетельство, что власть краевая самостоятельно не способна решить проблему.
Алтайский край на 25 месте!
А почему сложилась такая ситуация с коечным фондом??????????????????????????
НОВО-ОГАРЕВО, 17 апреля. /ТАСС/. Каждый губернатор должен полностью выполнить работу по борьбе с коронавирусом в регионе, преодолев и объективные, и субъективные трудности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин .
И что мы видим???????????????????????????
Через 3 дня мест не будет?
По словам Попова, несмотря на резкий рост заболеваемости, нехватки медиков регион не ощущает
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Гэ министр, загляни на скорую и узнаю сколько бригад осталось ,и сколько заболевших среди медиков.
13.07.2020 16:02
Вася Пупкин
+10000000000000000000!!!
13.07.2020 16:02
Вася Пупкин
Между тем краевой Минздрав не намерен обращаться за помощью к федеральному центру
*
Минздоав в лице Попова не намерен, а простой горожанин вася пупкин обратился в приемную представителя президента с просьбой о помощи, т.к. считает, что взрывной скачок заболеваемости за короткий период, увеличение тяжелых случаев и смертности - это свидетельство, что власть краевая самостоятельно не способна решить проблему.
+1000000000000!
Господин Попов все геройствует! Все сам, сам..... Вы бы побывали в ковидном госпитале Рубцовска! Было бы смешно, если бы не было так грустно. Оборудование старое, койки - сетка рабица. Люди в палатах - как сельдь в бочке. А между тем, прирост заболевших .... Но помощь Рубцовску, конечно, не нужна! Народ и без нее помрет с такой-то политикой минздрава Алтайского края.
Все помнят видео,которое выложили бабушки из ковидной больницы.Даже стола для приёма пищи не было.Доски какие-то между кроватями сами размещали.