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Загруженность коек около 80%. В Алтайском крае почти заполнены ковидные госпитали

, ИА "Амител"
Минздрав готов развернуть дополнительные места, если ситуация будет ухудшаться

1740 человек находятся в ковидных госпиталях в Алтайском крае. Всего в регионе развернуто 2179 коек. Таким образом, свободных мест остается около 20%. Между тем краевой Минздрав не намерен обращаться за помощью к федеральному центру и готов развернуть дополнительные койки для инфицированных своими силами. Об этом 13 июля в ходе брифинга рассказал министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов, отвечая на вопрос amic.ru.

Прошлую неделю в регионе почти ежедневно фиксировалось по 220-230 случаев заболевания коронавирусом. В настоящее время с диагнозом COVID-19 лечение проходит 1140 человек, еще примерно 600 болеют вирусными нековидными пневмониями. Таким образом, свободных коек в крае осталось чуть более 400. Минздрав на случай ухудшение ситуации готов развернуть дополнительные места на базе Центра травматологии и ортопедии.

По словам Попова, несмотря на резкий рост заболеваемости, нехватки медиков регион не ощущает, как и средств индивидуальной защиты. Так, в кадровый резерв на время пандемии было определено 382 врача. Сейчас Алтайский край располагает более чем 170 тысячами СИЗов, расход в день – около 1500.

Напомним, за сутки в Алтайском крае выявлено 235 инфицированных, выздоровело 37 пациентов, еще 4 человека скончались. Всего в крае на 13 июля 2070 человек продолжают лечение, из них более 300 – амбулаторно.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

13.07.2020 14:34
- гость -

Вот что то мне подсказывает, что менеджер Попов нам врет.
20% и он способен развернуть еще?
Люди, берегите себя, вам уже открыто говорят, что помогать вам будут, может быть, ровно на 20%.

13.07.2020 14:36
Потёмкин

"Между тем краевой Минздрав не намерен обращаться за помощью к федеральному центру и готов развернуть дополнительные койки для инфицированных своими силами. Об этом 13 июля в ходе брифинга рассказал министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов," (с)
Свободных коек-430,на 2 дня. Сколько пОпову нужно дней для развёртывания дополнительных?

13.07.2020 14:42
- гость -

сами справятся??????????????

13.07.2020 14:42
- гость -

Свободных коек-430,на 2 дня.

Не все больные ковидом попадают в больницу.

13.07.2020 14:44
Василиса тёрк

Доигрались походу руководители хреновы

13.07.2020 14:46
Как то так

Минздрав на случай ухудшение ситуации готов развернуть дополнительные места на базе Центра травматологии и ортопедии.

Замечательное решение, а куда травмы доставлять, количество травм так же не предсказуемо как и вирус. Тем более народ вышел из заточения и развлекается.

13.07.2020 14:47
Потёмкин

13.07.2020 14:42
- гость -
Уговорили-четыре дня,ну шесть!

13.07.2020 14:49
- гость -

Люди, не ложитесь в них. Там мрут.

13.07.2020 14:56
- гость -

если из 2070 300 амбулаторно, то бессимптомно и в легкой форме сейчас болеет всего лишь 14,5%

13.07.2020 15:12
Житель

Господин Попов, а травму Вы где будете лечить и когда Вы начнете делать тесты докторам и медперсоналу в больницах и почему из краевой выписывают после операции, а следом летит ему тест с ковидом( Краснощеково), там что неделю их делают, даа так можно всю больницу заразить.? Продавщица из Марии Ра сказала, что ее сестра( медсестра) пошла на сутки с температурой 38, а как ее допустили?

13.07.2020 15:22
- гость -

Кто то живет одним днем, не прогнозируя на завтра.

13.07.2020 15:25
гость

дискотеки то открыли?

13.07.2020 15:28
гость

Почитал ваш репертуар господа - вот уж действительно ,как сказал поэт "Умом Россию не понять,Аршином общим не измерить. У ней собственная стать - в Россию можно только верить...."

13.07.2020 15:30
- гость -

дискотеки то открыли?

Проходили уже: "Пир во время чумы"!

13.07.2020 15:37
- гость -

Продавщица из Марии Ра сказала, что ее сестра( медсестра) пошла на сутки с температурой 38, а как ее допустили?
_______________
Ковидные больницы - рассадник заразы, знаю по опыту, ни в коем случае не ложитесь туда.

13.07.2020 15:46
гость

Между тем краевой Минздрав не намерен обращаться за помощью к федеральному центру и готов развернуть дополнительные койки для инфицированных своими силами

Минздрав на случай ухудшение ситуации готов развернуть дополнительные места на базе Центра травматологии и ортопедии.

??? это как ?

13.07.2020 15:52
- гость -

Дагестану вон не в лом было обратиться за помощью-сразу москва и врачей прислала,и ТРИ госпиталя ковидных построило министерство обороны.Но а нашим по-барабану все,идем шведским путем

13.07.2020 16:01
- гость -

Вопрос Попову: а куда Центр ортопедии и травматологии денет своих, прооперированных, заметим, больных? Самонадеянный у нас министр Попов, однако!

13.07.2020 16:02
Вася Пупкин

Между тем краевой Минздрав не намерен обращаться за помощью к федеральному центру
*
Минздоав в лице Попова не намерен, а простой горожанин вася пупкин обратился в приемную представителя президента с просьбой о помощи, т.к. считает, что взрывной скачок заболеваемости за короткий период, увеличение тяжелых случаев и смертности - это свидетельство, что власть краевая самостоятельно не способна решить проблему.

13.07.2020 16:08
- гость -

Алтайский край на 25 месте!

А почему сложилась такая ситуация с коечным фондом??????????????????????????

НОВО-ОГАРЕВО, 17 апреля. /ТАСС/. Каждый губернатор должен полностью выполнить работу по борьбе с коронавирусом в регионе, преодолев и объективные, и субъективные трудности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин .

И что мы видим???????????????????????????

13.07.2020 16:12
гость

Через 3 дня мест не будет?

13.07.2020 16:15
- гость -

По словам Попова, несмотря на резкий рост заболеваемости, нехватки медиков регион не ощущает
================================
Гэ министр, загляни на скорую и узнаю сколько бригад осталось ,и сколько заболевших среди медиков.

13.07.2020 16:21
- гость -

13.07.2020 16:02
Вася Пупкин

+10000000000000000000!!!

13.07.2020 16:25
- гость -

13.07.2020 16:02
Вася Пупкин
Между тем краевой Минздрав не намерен обращаться за помощью к федеральному центру
*
Минздоав в лице Попова не намерен, а простой горожанин вася пупкин обратился в приемную представителя президента с просьбой о помощи, т.к. считает, что взрывной скачок заболеваемости за короткий период, увеличение тяжелых случаев и смертности - это свидетельство, что власть краевая самостоятельно не способна решить проблему.

+1000000000000!

13.07.2020 16:39
Рубцовчанка

Господин Попов все геройствует! Все сам, сам..... Вы бы побывали в ковидном госпитале Рубцовска! Было бы смешно, если бы не было так грустно. Оборудование старое, койки - сетка рабица. Люди в палатах - как сельдь в бочке. А между тем, прирост заболевших .... Но помощь Рубцовску, конечно, не нужна! Народ и без нее помрет с такой-то политикой минздрава Алтайского края.

13.07.2020 16:49
- гость -

Все помнят видео,которое выложили бабушки из ковидной больницы.Даже стола для приёма пищи не было.Доски какие-то между кроватями сами размещали.

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