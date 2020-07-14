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В Барнауле благоустроят парк "Изумрудный" и зеленую зону

, ИА "Амител"
На эти цели выделено почти 50 млн рублей
Фото: barnaul.org

Фото: barnaul.org

Комитет муниципального заказа Барнаула объявил о старте приема заявок на участие в аукционе на определение подрядчика для выполнения работ по благоустройству общественных территорий.

Начальная максимальная цена контракта составляет 49,9 млн рублей, из них 32,4 млн направят на работы в парке "Изумрудный", а 17,5 млн – на улучшение зеленой зоны в районе перекрестка улиц Взлетная и Ускова.

Согласно условиям закупки, в "Изумрудном" планируется создание пешеходной и велосипедной дорожек, монтаж наружного освещения и установка бортового камня.

В зеленой зоне подрядчику нужно будет выложить тротуары, используя при этом брусчатку и асфальтобетон. Кроме того, в список работ включены создание искусственного водоема, установка малых архитектурных форм, монтаж наружного освещения и установка бортового камня.

Благоустройство выполнят в рамках программы "Формирование современной городской среды города Барнаула". Их нужно будет произвести до 1 ноября 2020 года.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

14.07.2020 11:16
- гость -

интересно, сколько разворуют из 50ти млн?

14.07.2020 11:38
Гость

Зелёная зона это хорошо! Будет, где прогуляться

14.07.2020 11:45
- гость -

Когда благоустроят, тогда и обсудим.

14.07.2020 11:58
комрад

траву посадят, тополя спилят. 50 млн освоят. А ну да забыл, асфальт уберут, плитку положат, которая через код провалится.

14.07.2020 11:59
- гость -

И так зеленых зон практически нет. Вот уже и делаем парки на месте захоронений, тут хоть на костях не успели застроить. Спасибо мертвым, оставили нам зеленый рай.

14.07.2020 12:00
пирамидон из суртайки

32 миллиона слишком мало на меланжевый парк! Чтобы привести в нормальное по нашим меркам состояние, надо в 10 раз больше. А в москве или питере за такую территорию отстегнут не задумываясь 3 млрд. А у нас получится как в Рубцовке с набережной в прошлом году, до сих пор плюются!

14.07.2020 12:03
комрад

Перестаньте выкладывать плитку, на ней неудобно кататься на роликах и самокатах.

14.07.2020 12:13
- гость -

Зелёная зона это хорошо!

Особенно к 1 ноября

14.07.2020 12:15
гость

На Ускова-Взлётной пусть жители участвуют в озеленении, как наши родители и бабушки, дедушки участвовали когда то в озеленении парков, скверов.
Изумрудный именно чиновники угробили, заработали на дровах, именно они обязаны восстановить.

14.07.2020 12:21
Гость

Изумрудный угпоьил его арендатор. Начиная с Паши Тулина, который даже на масках пытается заработать. По 3500 рубля за 50 штук продавал

14.07.2020 12:22
- гость -

пусть жители участвуют в озеленении, как наши родители и бабушки, дедушки участвовали когда то в озеленении парков, скверов.

С чего бы это вдруг? Сегодня у нас капитализм, все работают за деньги и платят огромные налоги.

14.07.2020 12:23
гость


14.07.2020 12:22
- гость -
С чего бы это вдруг? Сегодня у нас капитализм, все работают за деньги и платят огромные налоги.

с того, что они самые умные и успешные)))

14.07.2020 12:38
Робот

Ежегодно этот изумрудный (что там изумрудное, непонятно) обещают превратить в рай на земле. Маниловщина какая-то...

14.07.2020 12:39
- гость -

Я лично вот за Изумрудный спокоен-пока Вакаев там рулит.

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