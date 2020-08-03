Место для родового гнезда. Чем хороши участки поселка Усадебный берег под Барнаулом

Казалось бы, в Барнауле и его пригороде достаточно микрорайонов и поселков для индивидуального строительства. Вот только когда начинаешь выбирать место для своего будущего дома, оказывается, что участок по душе найти не так-то просто. То цена не устраивает, то слишком далеко от центра, то вода ржавая, то рядом многоэтажки или поля. Всем, кто объездил уже все поселки, и пока не нашел идеального варианта, советуем присмотреться к Усадебному берегу в черте села Фирсово. О преимуществах и недостатках коттеджного поселка amic.ru рассказали и те, кто там уже живет, и те, кто только собирается покупать.
С видом на реку и деревья
Сбежать от шума машин за окном, выхлопных газов, вечно дымящего частного сектора, жить в экологически чистом месте – мечта многих жителей города. Барнаулец Аркадий ее исполнил. Говорит, что теперь, въезжая в город, сразу чувствует все многообразие технических запахов, буквально видит смог в воздухе.
"Но жить подальше от города – это еще полдела. Для меня всегда было важно, чтобы дом стоял в красивом месте. А здесь и река буквально за окном, и роща рядом. Прогулки, велосипеды, лыжи, снегоходы – достаточно выйти из дома и вот сколько развлечений", – рассказал он.
Поселок расположен на берегу Лосихи, для жителей возвели небольшую эконабережную, лестницу к воде, есть два оборудованных пляжа. Вдоль Лосихи выделена 30-метровая лента прибрежной водоохранной зоны. Там запрещено строительство любых капитальных объектов, так что место всегда будет доступно всем жителям поселка: для отдыха, пикников, рыбалки (здесь рыба есть), спортивных занятий, купания. Кстати, несмотря на близость к воде, территорию здесь никогда не подтапливает. Так что строить безопасно.
Все рядом
Поселок расположен всего в девяти километрах от Нового моста, на въезде в Фирсово, но при этом удален от трассы, закрыт широкой лесополосой. "Пробки на Правобережном тракте случаются редко, а потому дорога до центра города занимает всего-то минут 15. Можно даже на такси за 300 рублей доехать", – добавил Аркадий.
Барнаулец Михаил к Усадебному берегу только присматривается. Для него самое главное, чтобы все коммуникации уже были построены и не пришлось потом бегать и что-то делать самому.
"Я выезжал смотреть только те участки, где уже есть вся инфраструктура. Реально есть, а не "запланирована в таком-то году". В этом поселке с коммуникациями, как мне показалось, порядок. Газ, водопровод, электричество, уличное освещение, дороги, удобные подъезды с разных сторон, остановка общественного транспорта. Да и дома тут строят большие и красивые, приятно будет жить", – рассказал Михаил.
Рядом с поселком находится супермаркет с пекарней, школа и частный детский сад. В соседнем Фирсово строят хоккейную коробку и спортивный зал. Обслуживанием территории занимается собственная управляющая компания. Вывоз мусора тоже налажен.
Как рассказали amic.ru в дирекции Усадебного берега, в поселке есть шлагбаум на въезде, а со временем будет пункт охраны.
Наверное, дорого?
Как говорят риелторы, участки на берегу водоема – всегда большая редкость, такая земля никогда не будет дешеветь. Но пока цены очень демократичные: от 45 до 200 тысяч за сотку (чем дальше от реки, тем дешевле, но в любом случае проход к берегу есть на всех улицах). Доступны участки 10 и 20 соток (во многих поселках продают участки меньше семи соток, ничего кроме дома и не построишь). Даже самые дорогие – все равно дешевле завышенных в "элитных" поселках. При том что набор благ ничуть не хуже.
"Цена достаточная, чтобы участки покупали люди, готовые строить хорошие красивые дома, и если вкладываться, то сразу, чтобы все было качественно, для себя. Я бы сказал, что мы тут – единомышленники. Собрались, пошли и высадили несколько десятков сосенок, лип и дубков в прибрежной части поселка. Через несколько лет к нам сюда на фотосессии будут приезжать", – подчеркнул Аркадий.
Сейчас Усадебный берег активно застраивается, но участки для строительства еще есть. Михаил говорит, что остановил свой выбор именно на этом поселке. Осталось только оформить ипотеку, кстати, сельскую, а потому с низким процентом. И начать строить свое родовое гнездо.
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УК "Уютный берег".
Адрес офиса: Барнаул, ул. Пушкина, 21, офис 307
Телефоны: +7 (3852) 22-60-66, +7 (3852) 534-834,
Email: ubereg22@mail.ru
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Комментарии
И комары наверно с размером воробья )
Фамильный склеп бы там поставил.
рука-лицо.
что там живописного?
Осталось только оформить ипотеку, кстати, сельскую, а потому с низким процентом. И начать строить свое родовое гнездо.
ога, сейчас самое время- БРАТЬ
Регулярно езжу там на велике! Ребята где вы увидели дороги? ИХ ТАМ НЕТ! Насчет подтопления не звиздите были года когда вода через дорогу шла, а поселок находиться значительно ниже дороги и ниже с.Фирсово!
И все заборы заборы. Профлист везде. Какая пошлость. Красиво говорили они...родовое гнездо уже термин притащили для сего безобразия.
Чем же ограждать тогда, кольями с нанизаными черепами?
где взять столько черепов?
Какие родовые гнезда? Производства в Барнауле уничтожены, работы всё меньше. Для сельского хозяйства это место совсем не годится. Кто захочет тут жить лет через 20-30?
В гнилой Америке нет заборов. Наш менталитет просто не готов к такому. Мы с соседом судимся за неточно выставленный забор на 10 см, и тратим большие деньги на суды доказывая свое. И самое печальное, считаем что так и должно быть. Забор в 2 метра? Нормально. Что бы другие не видели что ты там делаешь. Это не уединение с природой а ограждение от природы.
участки на берегу водоема – всегда большая редкость, такая земля никогда не будет дешеветь
Всё зависит от того в какую сторону будет менять своё русло река
3.08.2020 10:52
- гость -
в америке 911 прилетает через 3 минуты, а тут за 4 дня трупы на турбазе никто не обнаружил
в родовом гнезде должны быть слуги и холопы
а у нас только пролетарии, от слова пролетать
чета дороги не видно.. а газ где? кто то пукнул?
воду какой нибудь ООО фирсововодоканал займет и дерет деньги без лицензии
В гнилой Америке нет заборов. Наш менталитет просто не готов к такому.
в Америке свободная продажа огнестрельного оружия и нерушимое право частной собственности, а у нас кроме высоченного забора ничего не поможет...
Это не уединение с природой а ограждение от природы.
когда на твою лужайку перед твоим родовым домом без забора заявятся обдолбанные наркоманы - тогда ощутишь всю прелесть уединения с природой )))
3.08.2020 11:04
- гость -
чего там наркоманам делать?)))
можно просто гусей завести, они территорию славно охраняют))
В гнилой Америке нет заборов.
Любовь русского человека к заборам это нечто. Считается, чем выше забор, тем более богатый и уважаемый человек за ним живёт. Например, у Дмитрия Анатольевича забор высотой 6 метров!
гусей... хана газону и сплошное месиво из какашек
3.08.2020 11:10
- гость -
гусей... хана газону и сплошное месиво из какашек
это другие гуси, воспитанные, а зачем барину газон?
пусть по тисовой аллее на велике катается или на двуколке
3.08.2020 11:09
- гость -
чета маловато.
по степени уважения дб где то метров 25
У человека должно быть свое личное пространство. Не вижу ничего плохого, чтобы расширить его до размеров участка.
И это работает в обе стороны. Я например, не хочу видеть соседа, разгуливающего по своему участку в одних трусах с отвисшим пузом. Даже если он американец.
В гнилой Америке заборов нет только у домов в пригороде, и только перед домом, с парадной стороны. Задний двор точно так же огорожден от посторонних глаз.
У нас аналогов с подобной застройкой практически нет. Частный сектор и "коттеджные поселки" в чистом поле - совсем другое.
это другие гуси, воспитанные
ходят в памперсах и "гавкают" с парижским акцентом, ага))))
вперед дворяне и бояре! никто еще не хвастался родовым гнездом на 10 сотках. все же коноплю нужно не только косить но и сжигать
по закону не меньше 50 м охранная зона. В ней нельзя передвигаться на транспорте (исключение - спецтранспорт), только пешком
Это реклама... Не покупают потому что очень дорого...