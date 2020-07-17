"Не благотворительный фонд". Барнаульцы не могут снизить проценты по "старым" ипотекам

Жители Алтайского края во время пандемии стали массово обращаться в банки, чтобы снизить ставку по ипотеке. Это позволяет заемщикам уменьшить ежемесячный платеж или срок кредита. Однако, по словам экспертов, банкам такая программа невыгодна, они "заламывают" руки клиентам и ищут любые причины для отказов.

Последствия пандемии

Жительница Барнаула Юлия в 2013 году купила в ипотеку малосемейку. "Квартира" 17 квадратных метров стоила 1 млн рублей. Своих денег у девушки было 200 тыс., остальные – 800 тыс. рублей – она взяла у банка под 14%. Срок ипотеки был большой – 25 лет, зато ежемесячный платеж маленький – около 10 тыс. рублей.

Девушку не смутило, что за четверть века она отдаст банку 2,1 млн рублей, что в два раза больше той суммы, которую она взяла. Весной 2020 года Юлия подала документы, чтобы рефинансировать кредит. Но получила отказ.

Рефинансирование (или перекредитование) – банковская услуга, которая позволяет взять новый кредит, чтобы погасить старый, оформленный под более высокий процент. Кредит можно рефинансировать и в том же банке, где он взят изначально, а также в другой кредитной организации. Рефинансируют ипотеку, чтобы сэкономить – снизить ежемесячные выплаты или сократить срок кредита.

"В 2015 году я один-единственный раз на несколько дней просрочила выплату кредита. Но только теперь ощутила все последствия. Весной я подала документы, чтобы переоформить кредит, но банк мне отказал. Сказали, что моя кредитная история испорчена и помочь ничем не могут. Теперь думаю обратиться за помощью к родным: пусть они оформят ипотеку и купят мою квартиру. По новому кредиту, естественно, буду платить я", – говорит девушка.

Таких, как Юлия, в Алтайском крае тысячи, говорят риелторы. Они оформляли кредиты в 2013-2015 годах, когда ставка по ипотеке была 10,5-12,8%, а теперь хотят взять новый заем под меньший процент. По данным Центробанка, в апреле 2020 года ипотеку выдавали в среднем под 8,6%, в мае – 8,3%, в июне – 7,4%.

"У банков есть программы рефинансирования. Конечно, клиенты обращаются. В регионе много людей, которые платят ипотеку под 13-14%. Однако объем одобрений по этой программе минимальный. Бывает, что клиенты берут кредитные карты (которые навязывают сами банки), но не пользуются ими. Однако организации считают "кредитки" дополнительной нагрузкой, поэтому не дают рефинансировать ипотеку", – говорит президент Союза риелторов Барнаула и Алтая Лариса Мельситова.

По ее словам, во время пандемии банки стали отказывать еще и по другой причине. Они анализируют сферу, в которой работает заемщик, и если она относилась к числу пострадавших, то новый кредит не выдают.

"Многие компании весной попали в зону риска. Их сотрудники остались без работы или были вынуждены сидеть дома. Это ресторанный бизнес, туризм, сфера развлечений, спорт. Если клиент работает в этих отраслях, ему практически всегда отказывали", – говорит риелтор.

Чтобы перекрыть ипотеку, некоторые жители региона стали присматриваться к потребительным кредитам. Ставка по ним также опускалась до 7,5%. Однако, говорит эксперт, условия по ним выгодны только на первый взгляд.

"Ставка по потребительскому кредиту, может, и низкая, но вот страхование дорогое. Оно может достигать до 15% от суммы кредита. Например, человек возьмет 1 млн рублей, заплатит проценты и еще 150 тыс. рублей за весь период страхования. Поэтому прежде чем брать такой кредит и закрывать им ипотеку, нужно считать все риски", – говорит Лариса Мельситова.

"Сохранить любыми способами"

Рефинансирование – самая невыгодная для банков программа, считает руководитель агентства недвижимости "Перспектива24" Дмитрий Дворядкин. Именно в этом кроется истинная причина всех отказов. По его словам, организации не печатают деньги, а точно так же "покупают".

Центральный банк страны кредитует только Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк. Остальные организации берут деньги на внешнем рынке: выпускают облигации, работают с иностранными банками. Если они будут выдавать кредиты под 8%, хотя сами платят 10%, то уйдут в минус.

"Приведем пример. Вы купили партию телевизоров в долларах. А доллар взял и упал. Получается, что товар нужно продавать дешевле, чем купили. Но это убытки, и вы будете стараться продать товар по старой цене. Так же думает и банк. Раз он взял деньги по повышенным ставкам, выдал кредиты, ему нужно сохранить их любыми способами", – говорит Дворядкин.

По словам Ларисы Мельситовой, теоретически рефинансировать кредит можно как в том банке, в котором был взят заем, так и в другом. Еще несколько лет назад организации охотно работали с клиентами конкурентов. Они выдавали заемщикам кредит под меньший процент, люди гасили этими деньгами имеющуюся ипотеку, а весь оставшийся срок платили уже новому банку. Сейчас, когда ставка рекордно упала, организации не берут даже клиентов других финансовых учреждений.

"Ставка по ипотеке снижается, соответственно, и прибыли банки получат меньше. Но они ведь не благотворительные фонды, им нужно на что-то жить. Есть у банков и определенный лимит на рефинансирование, который исчерпывается. Если будут давать больше лимит под эту программу, возможно, число одобрений вырастет", – считает Лариса Мельситова.

Жители Алтайского края, которым отказали в рефинансировании, могут подать заявки в разные банки через несколько месяцев: возможно, какая-то из организаций и решит взять нового клиента, считают эксперты. Однако они предупреждают: перекредитование – это право, а не обязанность банка. Поэтому в случае отказа у клиента всего два варианта: досрочно погасить ипотеку или платить на прежних условиях.

Факт

Программа рефинансирования выгодна далеко не всем заемщикам, пояснили amic.ru в Центробанке. Ею можно воспользоваться, когда остаток по кредиту достаточно большой, срок кредитования более пяти лет, а разница в ставках составляет не меньше 2%.