Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов

Роспотребнадзор разработал новые правила для предприятий общественного питания. В документе нет ничего нового, "уточнение норм исходя из изменившегося законодательства", пояснил РБК представитель ведомства.
Как следует из текста, новые правила будут регулировать отношения между потребителем и ресторанами, барами, кафе, столовыми и прочими предприятиями. Обновленный документ заменит предыдущий, который был принят в 1997 году.
Некоторые пункты проекта обусловлены временем. Например, законодательно будет закреплено право потребителя оформить предварительный заказ он-лайн, чтобы не ждать приготовления заказа на месте.
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