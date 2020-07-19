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Домой не попасть. Огромные пробки из отдыхающих образовались на въездах в Барнаул

, ИА "Амител"
Заторы почти на всех направлениях
Фото: Инцидент Барнаул

Фото: Инцидент Барнаул

Выходные подходят к концу и барнаульцы, которые отдыхали за городом, возвращаются домой. Отдыхающих оказалось так много, что на въезде в город им приходится стоять в серьезных пробках.

В сообществе "Инцидент Барнаул" один из подписчиков рассказал, что на новосибирской трассе затор начинается от развалки Барнаул-Новоалтайск. Даже те, кто пытается объехать пробку, отмечают, что на объездных поток не менее плотный.

Со стороны Павловска пробка начинается почти от аэропорта и стоят машины до пересечения улиц Попова и Павловский тракт. Аналогичная ситуация складывается и у тех, кто возвращается со стороны Научного городка. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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