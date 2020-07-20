Число тяжелобольных коронавирусом пациентов растет в Алтайском крае

В Алтайском крае наблюдается рост заболевших COVID-19, у которых болезнь протекает тяжелой форме, а бессимптомных пациентов, напротив, становится меньше. Об этом сообщил в понедельник, 20 июля, министр здравоохранения региона Дмитрий Попов во время онлайн-брифинга.
Также глава регионального Минздрава сообщил, что в последние две недели у пациентов с COVID-19 отмечаются не вирусные, а бактериальные пневмонии.
"Заболевание протекает интенсивно. Специалисты отмечают ежечасовой прирост объемов поражения легочной ткани. Доля пациентов средней тяжести и тяжелого течения болезни растет", — отметил министр Попов.
Загруженность коечного фонда, по его словам, в госпиталях высокая. В 16 больницах Алтайского края развернуто 2,2 тысячи мест, и это при том, что сейчас госпитализированы свыше 1,6 тысячи человек. Таким образом, занято более 80% от общего объема коечного фонда, а наибольшая загруженность отмечается в Барнауле, Бийске и Славгороде.
По последним данным, в Алтайском крае насчитывается 7573 случая COVID-19 и 157 смертей.
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