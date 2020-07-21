Общественники предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

Представители Общественной палаты РФ предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки во время пандемии коронавируса. Соответствующее письмо представитель ОП Султан Хамзаев направил премьеру Михаилу Мишустину, пишет РИА "Новости".
"Наших жителей до сих пор волнует вопрос о поддержке пожилых людей, пенсионеров, попавших в особую "группу риска" в связи с распространением коронавирусной инфекции. В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 тыс. рублей. У многих из них отсутствуют дополнительные источники доходов, кроме государственной помощи в виде обязательных ежемесячных выплат от государства (пенсий)", – сказано в обращении.
По словам Хамзаева, пенсионеры вынуждены больше тратить на лекарства, меньше передвигаться, а значит, им необходима поддержка государства.
Комментарии
Этого не будет. Судьба наша подыхать не выходя из дома.
21.07.2020 15:10
- гость -
Лучше умереть стоя, чем жить на коленях
Чтобы закупали маски